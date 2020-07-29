Форум «Инженеры будущего»: поддержим команду «Щегловского вала»!

Форум проводит Союз машиностроителей России при поддержке ГК «Ростех» с 2011 года. Союзмаш всегда уделяет особое внимание повышению роли молодых специалистов в развитии промышленности, использованию научного и образовательного потенциала в целях системного вовлечения молодежи в процессы инновационного развития машиностроительного комплекса.



За девять лет в мероприятии приняли участие более 15 000 молодых специалистов, учёных, аспирантов и студентов. Его участниками стали молодые инженеры из 400 промышленных компаний и 85 вузов из 70 регионов Российской Федерации. Возраст участников форума 20−35 лет.

В 2020 году в Форуме принимает участие команда АО «Щегловский вал».

В съемках промо-ролика принимали участие Кутузов Дмитрий и Артемий Иванов. Поддержать ребят можно в группе ВКонтакте, ребята ждут ваших лайков.

Значимость и важность проведения Форума доказывают его результаты: возросла активность молодых специалистов на предприятиях машиностроительного комплекса, инициативы талантливых инженеров и конструкторов поддержали руководители компаний, многие инновационные проекты уже внедряются в производство.

Молодые специалисты, проявившие себя в рамках Форумов, были включены в Экспертные советы комитета Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Молодые специалисты также были вовлечены в активную работу по установлению партнерских отношений с иностранными предприятиями машиностроительной отрасли.



