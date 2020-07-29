Где и когда участники полумарафона «ЗаБег.РФ» смогут получить стартовые номера

Фото из архива Myslo.

2 августа в Центральном парке состоится IV Тульский полумарафон. Также маршрут пройдет по улицам Первомайской и Дм. Ульянова. Для максимального комфорта участников на дистанции подготовлены точки питания, а также водяная арка.

Мероприятие пройдет при соблюдении требований Роспотребнадзора.

Организаторы полумарафона призывают участников получить стартовые номера накануне забега, чтобы избежать большого скопления людей на старте.

В субботу, 1 августа, их можно забрать с 10.00 до 18.00 по адресу: Тула, проспект Ленина, д. 33 (отделение Почты России). В воскресенье стартовый городок в Центральном парке начнет работать с 6.30 утра, в этом году выдача номеров будет организована на нескольких площадках.

- Все организаторы и волонтеры будут обеспечены масками, перчатками и санитайзерами. Чтобы не допустить скопления людей, потоки будут разделены. Состоится шесть отдельных забегов на разные дистанции. Участников допустят к соревнованиям только после измерения температуры, — сказал заместитель председателя комитета Тульской области по спорту Александр Россихин.

Соревнование будет проходить с применением электронного хронометража. Зарегистрироваться можно здесь.