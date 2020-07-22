новости
новости
Регистрация
На пр. Ленина в Туле столкнулись три авто
Фото предоставлено очевидцем.

На пр. Ленина в Туле столкнулись три авто

В автоаварии обошлось без пострадавших.

Как сообщил Myslo очевидец, днем 22 июля на пр. Ленина в Туле напротив рынка «Южный» столкнулись Chevrolet, Lada и Great Wall Hover. По предварительной информации, причиной автоаварии стало несоблюдение водителями безопасной дистанции во время движения.
 
На момент публикации новости участники автоаварии ожидали сотрудников ГИБДД. В направлении к Зеленстрою из-за них наблюдалось незначительное затруднение движения.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:49 +2
Другие статьи по темам
Событие
ДТПГИБДДавтоавария
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Названы регионы, за посещение которых российские туристы получат деньги
Названы регионы, за посещение которых российские туристы получат деньги
Министерство образования прокомментировало жалобы тульских выпускников на слишком сложный ЕГЭ по химии
Министерство образования прокомментировало жалобы тульских выпускников на слишком сложный ЕГЭ по химии
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.