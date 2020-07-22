На пр. Ленина в Туле столкнулись три авто

Фото предоставлено очевидцем.

В автоаварии обошлось без пострадавших.

Как сообщил Myslo очевидец, днем 22 июля на пр. Ленина в Туле напротив рынка «Южный» столкнулись Chevrolet, Lada и Great Wall Hover. По предварительной информации, причиной автоаварии стало несоблюдение водителями безопасной дистанции во время движения.

На момент публикации новости участники автоаварии ожидали сотрудников ГИБДД. В направлении к Зеленстрою из-за них наблюдалось незначительное затруднение движения.