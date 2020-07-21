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В Туле из окна 16 этажа выпала девушка

В Туле из окна 16 этажа выпала девушка

От полученных травм она скончалась на месте.

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 21 июля в доме № 108 по ул. Металлургов произошла трагедия – из окна 16 этажа выпала 19-летняя девушка.

Она приземлилась на крышу пристройки дома и получила тяжёлые травмы, от которых скончалась на месте. По словам очевидцев, в момент трагедии в квартире погибшей находился молодой человек, который рассказал, что девушка сидела на подоконнике и сорвалась вниз.

На момент публикации на месте происшествия работают сотрудники МЧС, городской службы спасения и следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства случившегося выясняются.

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Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 20:50 +3
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Тулаулица Металлургов

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