В Тульской области ввели новые меры поддержки для бизнеса

Фото из архива Myslo.

Об этом рассказали министр экономического развития региона Марчел Кептэнарь и зампредседателя комитета по предпринимательству Елена Бушманова.

По поручению Алексея Дюмина уже приняты три пакета мер поддержки. Они затрагивают сферу услуг, малое и среднее предпринимательство. Общая сумма поддержки – более 3 млрд рублей.

Среди мер поддержки – снижение налоговых ставок по региональным налогам, рассрочки по арендным платежам, льготные займы, освобождение и отсрочка от аренды за пользование государственным региональным имуществом.

Четвертым пакетом мер дополнительно предусмотрены субсидии социальным предпринимателям, льготные займы под 0,1% на выплату зарплаты работникам субъектов малого и среднего предпринимательства, льготные займы со ставкой от 3 до 5% на пополнение оборотных средств для промышленных предприятий, а также цикл обучающих семинаров для турагентств.

Не забыли и про загородные оздоровительные детские лагеря, которые этим летом не принимают детей – им возместят затраты на выплату зарплаты и оплату ЖКУ. Общий объем поддержки по четвертому пакету мер – более 300 млн рублей.

Меры поддержки подбираются индивидуально. Получить консультацию можно по телефону 8(800)600-77-71 либо на официальном сайте.

Марчел Кептэнарь сообщил, что муниципалитетам рекомендовано рассмотреть возможность предоставления налоговой льготы по налогу на имущество физлиц для владельцев торговых центров, снизивших арендную плату не менее чем на 50%.