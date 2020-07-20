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Медики пытаются спасти жизнь сбитому на ул. Кутузова пешеходу
Фото предоставлено очевидцем происшествия

Медики пытаются спасти жизнь сбитому на ул. Кутузова пешеходу

Мужчина впал в кому. Его личность на данный момент не установлена.

Мужчина, которого вечером 19 июля сбил легковой автомобиль, в данный момент находится в коме. Сейчас медики делают все возможное, чтобы спасти ему жизнь.
 
Отметим, что личность пострадавшего пока не установлена. Известно лишь, что на вид ему около 60 лет.
 
Напомним, ДТП произошло в районе дома №82 по ул. Кутузова в Туле. По словам очевидцев, мужчина внезапно вышел на проезжую часть, где на него совершил наезд автомобиль Renault Logan. За рулем машины находился 22-летний водитель.
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Наезд на пешехода на ул. Кутузова, Фото: 1
Наезд на пешехода на ул. Кутузова, Фото: 2
Наезд на пешехода на ул. Кутузова, Фото: 3
Наезд на пешехода на ул. Кутузова, Фото: 4
Наезд на пешехода на ул. Кутузова, Фото: 5
Наезд на пешехода на ул. Кутузова, Фото: 6
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Автор: Сергей Стариков
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