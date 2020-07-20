Медики пытаются спасти жизнь сбитому на ул. Кутузова пешеходу

Фото предоставлено очевидцем происшествия

Мужчина впал в кому. Его личность на данный момент не установлена.

Мужчина, которого вечером 19 июля сбил легковой автомобиль, в данный момент находится в коме. Сейчас медики делают все возможное, чтобы спасти ему жизнь.

Отметим, что личность пострадавшего пока не установлена. Известно лишь, что на вид ему около 60 лет.