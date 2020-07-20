Шествие Бессмертного полка перенесли на 2021 год
Говоря о шествии будущего года, Владимир Путин заявил, что мероприятие пройдет «широко, мощно, по достоинству, красиво».
Организаторы отменили назначенное на 26 июля этого года шествие «Бессмертный полк». Решение об этом приняли в ходе онлайн-заседания Центрального штаба Общероссийского движения, и оно связано с тем, что эпидемиологическая ситуация из-за коронавируса стабильна еще не во всех регионах.
— В целом руководители региональных отделений Движения отметили, что проведение шествия Бессмертного полка возможно только с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической защиты: использование масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции. Это противоречит духу Бессмертного полка, так как это шествие плечом к плечу, олицетворяющее всеобщее единение, в нем принимают участие семьи целыми поколениями, — рассказала сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.
Шествие перенесли на 2021 год. Во время общения с рабочими судостроительного завода «Залив» в Керчи
Президент РФ Владимир Путин сказал, что считает правильным это решение организаторов мероприятия. Также он заявил, что Бессмертный полк пройдет «широко, мощно, по достоинству, красиво».
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