Шествие Бессмертного полка перенесли на 2021 год

Организаторы отменили назначенное на 26 июля этого года шествие «Бессмертный полк». Решение об этом приняли в ходе онлайн-заседания Центрального штаба Общероссийского движения, и оно связано с тем, что эпидемиологическая ситуация из-за коронавируса стабильна еще не во всех регионах.

— В целом руководители региональных отделений Движения отметили, что проведение шествия Бессмертного полка возможно только с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической защиты: использование масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции. Это противоречит духу Бессмертного полка, так как это шествие плечом к плечу, олицетворяющее всеобщее единение, в нем принимают участие семьи целыми поколениями, — рассказала сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.