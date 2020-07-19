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Алексей Дюмин поздравил металлургов с профессиональным праздником
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Алексей Дюмин поздравил металлургов с профессиональным праздником

Губернатор поблагодарил сотрудников металлургических предприятий за добросовестный труд и преданность своему делу.

Каждое третье воскресенье июля в России отмечается День металлурга. В честь этого праздника глава Тульской области Алексей Дюмин обратился к работникам и ветеранам металлургической промышленности:

– От создания в Туле первого железоделательного предприятия и до наших дней профессия металлурга остается в числе самых важных и нужных. Работать в эту отрасль всегда шли сильные, волевые, поистине трудолюбивые люди.

Своим тяжелым трудом вы доказываете это каждый день, создавая продукцию, необходимую для ОПК, машиностроения, строительства и других жизненно важных сфер. Мы гордимся нашим металлургическим комплексом, куда входят такие славные предприятия, как «Тулачермет», «Тулачермет-Сталь», «Косогорский металлургический завод», «Полема», «ЕВРАЗ Ванадий – Тула» и другие.

Важно, что вы не только сохраняете лучшие традиции тульской металлургии, но и внедряете современные технологии, делаете производство более экологичным, повышаете качество ваших изделий.

Благодарю всех вас за большой труд и преданность своему делу. Желаю вам и вашим семьям здоровья, благополучия, всего самого доброго!

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сегодня, в 10:07 +1
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