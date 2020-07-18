«Сожрала мозг таксистке»: кто прав - водитель или пассажир?

Тулячке нужно было попасть на Староникитскую, но ехать пришлось через Пролетарский район. Она требовала развернуть машину, но сделать это было невозможно.

Видеоролик « СОЖРАЛА МОЗГ таксисту! Неадекватная пассажирка такси » вызвал бурные обсуждения в соцсетях. Автор его – тулячка Валерия. Девушка работает в такси и ведет на Ютубе блог, и регулярно выкладывает в него видеоконткент, связанный с ее сферой деятельности. Именно в нем она и опубликовала эту историю.

Суть ситуации следующая: женщина средних лет заказывает к главному входу ГИБДД на Советской такси. Конечная точка маршрута – семинария на ул. Староникитской. Садится в машину и тут же начинает требовать развернуть машину – ей же надо ехать в обратную сторону, а она к тому же еще и опаздывает. Но проблема в том, что согласно ПДД, ближайший разворот действительно можно выполнить только на перекрестке с К.Маркса.

«Кто-то рождается таксистом, а кто-то работает в этой сфере уже давно, но всё равно плохой таксист. Не все пассажиры устраивают драки с водителями такси, грабят, буянят, творят беспредел. И не все они Неадекваты и психи. Но есть и такие, кто пытается мало того, что кинуть водителя на оплату поездки. А есть просто странные ... которые не понятно чего хотят. Наверно мозг водителя...», – написала девушка под видео.