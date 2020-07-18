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«Сожрала мозг таксистке»: кто прав - водитель или пассажир?

«Сожрала мозг таксистке»: кто прав - водитель или пассажир?

Тулячке нужно было попасть на Староникитскую, но ехать пришлось через Пролетарский район. Она требовала развернуть машину, но сделать это было невозможно.

Видеоролик «СОЖРАЛА МОЗГ таксисту! Неадекватная пассажирка такси» вызвал бурные обсуждения в соцсетях.  Автор его – тулячка Валерия. Девушка работает в такси и ведет на Ютубе блог, и регулярно выкладывает в него видеоконткент, связанный с ее сферой деятельности. Именно в нем она и опубликовала эту историю. 

Суть ситуации следующая: женщина средних лет заказывает к главному входу ГИБДД на Советской такси. Конечная точка маршрута – семинария на ул. Староникитской. Садится в машину и тут же начинает требовать развернуть машину – ей же надо ехать в обратную сторону, а она к тому же еще и опаздывает. Но проблема в том, что согласно ПДД, ближайший разворот действительно можно выполнить только на перекрестке с К.Маркса. 

«Кто-то рождается таксистом, а кто-то работает в этой сфере уже давно, но всё равно плохой таксист. Не все пассажиры устраивают драки с водителями такси, грабят, буянят, творят беспредел. И не все они Неадекваты и психи. Но есть и такие, кто пытается мало того, что кинуть водителя на оплату поездки. А есть просто странные ... которые не понятно чего хотят. Наверно мозг водителя...», – написала девушка под видео.

Ситуация неоднозначная. С одной стороны заказчик явно не знает правила дорожного движения и ожидаемый маршрут движения такси выстраивает исходя из логики пешехода. Именно поэтому и вызывает машину к главному входу здания, а после ей только и остается, что кусать локти и ругаться на водителя.

Женщина обвиняет водителя в том, что та заранее не продумала маршрут движения и не скорректировала место для подачи машины. 

А вы как считаете, кто в этой ситуации прав: Валерия, которая подала машину к месту заказа, или пассажир, который уверен, что водитель должен был заранее предугадать и сделать все, чтобы избежать такой ситуации? Можно ли было в этой ситуации обойтись без конфликта или погасить его с самого начала, когда только возник спор?

Каждый из нас пользуется услугами такси. Какие у вас были спорные моменты при поездках в такси? А может среди читателей найдутся и водители такси, у которых в загашниках тоже несколько десятков историй о пассажирах? Пишите в комментариях. 

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 19:38 +2
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