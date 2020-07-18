«Сожрала мозг таксистке»: кто прав - водитель или пассажир?
Тулячке нужно было попасть на Староникитскую, но ехать пришлось через Пролетарский район. Она требовала развернуть машину, но сделать это было невозможно.
Видеоролик «
Суть ситуации следующая: женщина средних лет заказывает к главному входу ГИБДД на Советской такси. Конечная точка маршрута – семинария на ул. Староникитской. Садится в машину и тут же начинает требовать развернуть машину – ей же надо ехать в обратную сторону, а она к тому же еще и опаздывает. Но проблема в том, что согласно ПДД, ближайший разворот действительно можно выполнить только на перекрестке с К.Маркса.
«Кто-то рождается таксистом, а кто-то работает в этой сфере уже давно, но всё равно плохой таксист. Не все пассажиры устраивают драки с водителями такси, грабят, буянят, творят беспредел. И не все они Неадекваты и психи. Но есть и такие, кто пытается мало того, что кинуть водителя на оплату поездки. А есть просто странные ... которые не понятно чего хотят. Наверно мозг водителя...», – написала девушка под видео.
Ситуация неоднозначная. С одной стороны заказчик явно не знает правила дорожного движения и ожидаемый маршрут движения такси выстраивает исходя из логики пешехода. Именно поэтому и вызывает машину к главному входу здания, а после ей только и остается, что кусать локти и ругаться на водителя.
Женщина обвиняет водителя в том, что та заранее не продумала маршрут движения и не скорректировала место для подачи машины.
А вы как считаете, кто в этой ситуации прав: Валерия, которая подала машину к месту заказа, или пассажир, который уверен, что водитель должен был заранее предугадать и сделать все, чтобы избежать такой ситуации? Можно ли было в этой ситуации обойтись без конфликта или погасить его с самого начала, когда только возник спор?
Каждый из нас пользуется услугами такси. Какие у вас были спорные моменты при поездках в такси? А может среди читателей найдутся и водители такси, у которых в загашниках тоже несколько десятков историй о пассажирах? Пишите в комментариях.