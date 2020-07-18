Жительница табора стащила в тульской поликлинике телефон пациентки

В дежурную часть отдела МВД по городу Новомосковску с заявлением обратилась 29-летняя жительница города Донской.

Женщина сообщила, что в коридоре поликлиники, находящейся на улице Парковый проезд, она оставила без присмотра мобильный телефон, а спустя некоторое время он был похищен. Ущерб составил 12 500 рублей. Сотрудники полиции при просмотре записи с установленных камер видеонаблюдения выяснили личность похитительницы. Ей оказалась нигде не работающая 36-летняя цыганка. Она была задержана и доставлена в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время в полиции по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». Похищенный телефон изъят и возвращён законной владелице.