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Из-за ливней в Тульской области Ока вышла из берегов

Из-за ливней в Тульской области Ока вышла из берегов

Ливни были в Калуге и Орле накануне. Сегодня очевидцы рассказывают, что вода прибывает буквально на глазах.

Резкий подъем воды в Оке начался сегодня. За день под воду ушли пляжи в Поленово и Бунырево.

Читатели прислали Myslo фото и видео, снятое в Бунырево с разницей в несколько часов. Около полудня пляж был частично затоплен:

А около 17 часов дня песок практически полностью скрыла вода:

Галерея
Из-за лившей в Тульской области Ока вышла из берегов, Фото: 1
Из-за лившей в Тульской области Ока вышла из берегов, Фото: 2
Из-за лившей в Тульской области Ока вышла из берегов, Фото: 3
Из-за лившей в Тульской области Ока вышла из берегов, Фото: 4
Из-за лившей в Тульской области Ока вышла из берегов, Фото: 5
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Аналогичная ситуация и в Поленово:

 

В пресс-службе тульского ГУ МЧС пояснили, что резкий подъем воды в Оке связан с ливнями, которые 17 июля шли в Орле и Калуге. Администрация зон отдыха в тульской области огородила пляжи. Угрозы жизни и здоровью из-за разлива река нет. Высокий уровень воды сохранится в реке в ближайшие несколько дней. Ситуация находится на контроле МЧС.

Отметим, из-за непогоды в черте Калуги из-за обильных дождей уровень воды в реке поднялся на 178 сантиметров.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:40 +5
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Место
Тульская областьрека Ока

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