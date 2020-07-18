Из-за ливней в Тульской области Ока вышла из берегов

Ливни были в Калуге и Орле накануне. Сегодня очевидцы рассказывают, что вода прибывает буквально на глазах.

Резкий подъем воды в Оке начался сегодня. За день под воду ушли пляжи в Поленово и Бунырево.

Читатели прислали Myslo фото и видео, снятое в Бунырево с разницей в несколько часов. Около полудня пляж был частично затоплен:

А около 17 часов дня песок практически полностью скрыла вода:

Аналогичная ситуация и в Поленово:

В пресс-службе тульского ГУ МЧС пояснили, что резкий подъем воды в Оке связан с ливнями, которые 17 июля шли в Орле и Калуге. Администрация зон отдыха в тульской области огородила пляжи. Угрозы жизни и здоровью из-за разлива река нет. Высокий уровень воды сохранится в реке в ближайшие несколько дней. Ситуация находится на контроле МЧС.

Отметим, из-за непогоды в черте Калуги из-за обильных дождей уровень воды в реке поднялся на 178 сантиметров.