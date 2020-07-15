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В Тульской области 59 новых случаев коронавируса
Фото из архива Myslo

В Тульской области 59 новых случаев коронавируса

За весь период COVID-19 заболели 7688 жителей региона.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в области зарегистрировано 59 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Веневского, Ефремовского, Кимовского, Новомосковского, Тепло-Огаревского, Узловского и Щекинского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.

38 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19.

 

За сутки в России выявили 6422 новых случая коронавируса в 85 регионах. Общее число заболевших увеличилось до 746 369.
За сутки полностью выздоровели 10 424 человека. 


За весь период зафиксировано 11 770 летальных исходов, За сутки зафиксировано 156 смертей. Выздоровели 523 249 человек. 

 

 

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