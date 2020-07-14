В Тульском музее оружия появился робот-экскурсовод

Фото: promo-bot.ru

Электронный гид распознает лица и речь, самостоятельно передвигается и не нуждается в контроле со стороны человека.

С 10 июля, после снятий ограничений, горожане и гости нашей области вновь могут побывать в Тульском музее оружия. Интересно, что теперь часть экспозиции можно пройти в сопровождении робота-гида.

Электронный экскурсовод ориентируется в экспозиции, рассказывает посетителям об экспонатах, а при общении умеет отвечать на вопросы посетителей. Кроме того, он дополняет информацию об экспонатах изображениями и видеороликами, которые транслируются на его экран.

«Робот в нашем музее появился ещё до пандемии, но примерить на себя роль экскурсовода из-за введенных ограничений не успел. За эти три месяца наш робот Акинфий научился всему, что нужно, чтобы вести экскурсии для посетителей на самом высоком уровне. Пройти экспозицию с роботом-гидом — это новый уникальный опыт для наших гостей», — рассказал заместитель директора по научной и экспозиционно-выставочной деятельности музея Игорь Пинк.

По словам представителя компании-разработчика , Promobot V.4 распознает лица и речь, самостоятельно передвигается и не нуждается в контроле со стороны человека. Робот может подключаться к любой внешней системе: базе данных, системе безопасности, сайту и сервису.

«Роботы-гиды по некоторым параметрам даже превосходят человека в этой роли — они могут ответить даже на самые сложные вопросы, никогда не болеют и всегда доброжелательны», — прокомментировал председатель совета директоров Promobot Алексей Южаков.

В компании рассказывают, что это не первый случай, когда робот становится полноценным экскурсоводом в музее. Промоботы уже работают гидами на объекте ЮНЕСКО в Дагестане — на территории древнего архитектурного комплекса «Цитадель Нарын-Кала», в Музее современной истории России в Москве, историческом парке «Россия — моя история» в Перми и в других культурных учреждениях.

Ранее роботы компании «Промобот» поступили на службу в полицию Абу-Даби и начали работу в Международном аэропорту им. Сабихи Гёкчен в Стамбуле.

Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.