В какие отделения Почты России туляки могут записаться предварительно: адреса

Фото пресс-службы УФПС Тульской области.

Записаться заранее можно в 36 ОПС.

Записаться в Тульские отделения Почты России теперь возможно онлайн на сайте или через мобильное приложение.

Для обслуживания по предварительной записи в каждом отделении будут выделены одно или два окна. Его номер отобразится в момент оформления заявки.

Записаться в ОПС необходимо не менее чем за час до планируемого визита.

В Туле услуга уже доступна в 13 почтовых отделениях:

300000 (г. Тула, пр-т Ленина, д. 33)

300002 (г. Тула, ул. Октябрьская, д. 9)

300001 (г. Тула, ул. Пролетарская, д. 26)

300004 (г. Тула, ул. Кирова, д. 157)

300012 (г. Тула, ул. Академика Обручева, д. 1/6)

300026 (г. Тула, пр-т Ленина, д. 119)

300027 (г. Тула, ул. Металлургов, д. 48)

300028 (г. Тула, ул. Макаренко, д. 12)

300034 (г. Тула, ул. Фрунзе, д. 12)

300041 (г. Тула, пр-т Красноармейский, д. 2)

300045 (г. Тула, ул. Новомосковская, д. 5)

300057 (г. Тула, ул. Пузакова, д. 24)

300062 (г. Тула, ул. Октябрьская, д. 97)

В области — в 23 ОПС: