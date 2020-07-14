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В какие отделения Почты России туляки могут записаться предварительно: адреса
Фото пресс-службы УФПС Тульской области.

В какие отделения Почты России туляки могут записаться предварительно: адреса

Записаться заранее можно в 36 ОПС.

Записаться в Тульские отделения Почты России теперь возможно онлайн на сайте или через мобильное приложение.

Для обслуживания по предварительной записи в каждом отделении будут выделены одно или два окна. Его номер отобразится в момент оформления заявки.

Записаться в ОПС необходимо не менее чем за час до планируемого визита.

В Туле услуга уже доступна в 13 почтовых отделениях:

  • 300000 (г. Тула, пр-т Ленина, д. 33)
  • 300002 (г. Тула, ул. Октябрьская, д. 9)
  • 300001 (г. Тула, ул. Пролетарская, д. 26)
  • 300004 (г. Тула, ул. Кирова, д. 157)
  • 300012 (г. Тула, ул. Академика Обручева, д. 1/6)
  • 300026 (г. Тула, пр-т Ленина, д. 119)
  • 300027 (г. Тула, ул. Металлургов, д. 48)
  • 300028 (г. Тула, ул. Макаренко, д. 12)
  • 300034 (г. Тула, ул. Фрунзе, д. 12)
  • 300041 (г. Тула, пр-т Красноармейский, д. 2)
  • 300045 (г. Тула, ул. Новомосковская, д. 5)
  • 300057 (г. Тула, ул. Пузакова, д. 24)
  • 300062 (г. Тула, ул. Октябрьская, д. 97)

В области — в 23 ОПС:

  • 301090 (пгт. Чернь, ул. Свободная, д. 123)
  • 301160 (пгт. Дубна, ул. Первомайская, д. 25)
  • 301240 (г. Щекино, ул. Советская, д. 20)
  • 301246 (г. Щекино, ул. Лукашина, д. 10)
  • 301260 (г. Киреевск, ул. Ленина, д. 5)
  • 301320 (г. Венев, пл. Ильича, д. 3)
  • 301361 (г. Алексин, ул. Баумана, д. 14)
  • 301365 (г. Алексин, ул. Металлистов, д. 29)
  • 301369 (г. Алексин, ул. 50 лет Октября, д. 8)
  • 301430 (г. Суворов, ул. Кирова, д. 7)
  • 301440 (п. Одоев, ул. Карла Маркса, д. 74)
  • 301470 (г. Плавск, ул. Коммунаров, д. 37)
  • 301510 (п. Арсеньево, ул. Бандикова, д. 42)
  • 301530 (г. Белев, ул. Советская, д. 45)
  • 301600 (г. Узловая, пл. Ленина, д. 3)
  • 301650 (г. Новомосковск, ул. Московская, д. 23)
  • 301720 (г. Кимовск, ул. Бессолова, д. 4)
  • 301723 (г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д. 13)
  • 301760 (г. Донской, мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 40)
  • 301764 (г. Донской, ул. Молодцова, д. 3)
  • 301830 (г. Богородицк, Западный мкр, д. 22)
  • 301835 (г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 57)
  • 301840 (г. Ефремов, ул. Горького, д. 28).
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:20 0
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