Фото пресс-службы УФПС Тульской области.
В какие отделения Почты России туляки могут записаться предварительно: адреса
Записаться заранее можно в 36 ОПС.
Записаться в Тульские отделения Почты России теперь возможно онлайн на сайте или через мобильное приложение.
Для обслуживания по предварительной записи в каждом отделении будут выделены одно или два окна. Его номер отобразится в момент оформления заявки.
Записаться в ОПС необходимо не менее чем за час до планируемого визита.
В Туле услуга уже доступна в 13 почтовых отделениях:
- 300000 (г. Тула, пр-т Ленина, д. 33)
- 300002 (г. Тула, ул. Октябрьская, д. 9)
- 300001 (г. Тула, ул. Пролетарская, д. 26)
- 300004 (г. Тула, ул. Кирова, д. 157)
- 300012 (г. Тула, ул. Академика Обручева, д. 1/6)
- 300026 (г. Тула, пр-т Ленина, д. 119)
- 300027 (г. Тула, ул. Металлургов, д. 48)
- 300028 (г. Тула, ул. Макаренко, д. 12)
- 300034 (г. Тула, ул. Фрунзе, д. 12)
- 300041 (г. Тула, пр-т Красноармейский, д. 2)
- 300045 (г. Тула, ул. Новомосковская, д. 5)
- 300057 (г. Тула, ул. Пузакова, д. 24)
- 300062 (г. Тула, ул. Октябрьская, д. 97)
В области — в 23 ОПС:
- 301090 (пгт. Чернь, ул. Свободная, д. 123)
- 301160 (пгт. Дубна, ул. Первомайская, д. 25)
- 301240 (г. Щекино, ул. Советская, д. 20)
- 301246 (г. Щекино, ул. Лукашина, д. 10)
- 301260 (г. Киреевск, ул. Ленина, д. 5)
- 301320 (г. Венев, пл. Ильича, д. 3)
- 301361 (г. Алексин, ул. Баумана, д. 14)
- 301365 (г. Алексин, ул. Металлистов, д. 29)
- 301369 (г. Алексин, ул. 50 лет Октября, д. 8)
- 301430 (г. Суворов, ул. Кирова, д. 7)
- 301440 (п. Одоев, ул. Карла Маркса, д. 74)
- 301470 (г. Плавск, ул. Коммунаров, д. 37)
- 301510 (п. Арсеньево, ул. Бандикова, д. 42)
- 301530 (г. Белев, ул. Советская, д. 45)
- 301600 (г. Узловая, пл. Ленина, д. 3)
- 301650 (г. Новомосковск, ул. Московская, д. 23)
- 301720 (г. Кимовск, ул. Бессолова, д. 4)
- 301723 (г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д. 13)
- 301760 (г. Донской, мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 40)
- 301764 (г. Донской, ул. Молодцова, д. 3)
- 301830 (г. Богородицк, Западный мкр, д. 22)
- 301835 (г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 57)
- 301840 (г. Ефремов, ул. Горького, д. 28).
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