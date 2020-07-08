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В Тульской области 1000 человек остались без автобуса
Автостанция Чернь. Фото daedu.ru

В Тульской области 1000 человек остались без автобуса

Жители деревни Молчаново Чернского района оказались без транспортного сообщения с Тулой и Чернью.

В редакцию обратился читатель по имени Виктор из деревни Молчаново Чернского района:

«Несколько месяцев назад у нас отменили автобус по маршруту «Тула – Молчаново», он ходил регулярно два раза в день. Как нам сообщил перевозчик, это всё из-за коронавируса, мало людей ездили. В деревне проживают около 1000 жителей, мы остались без транспортного сообщения с Тулой и Чернью. Выехать можно только на машине, а такси в райцентр стоит 650 рублей!»

Myslo попросил минтранс прокомментировать ситуацию. Вот что нам ответили:

– Чтобы обеспечить жителей общественным транспортом, организован конкурс на перевозки по маршруту № 180К, однако заявок не поступило. Планируется провести конкурс заново.

В конце июня на комиссии ГУ ТО «Организатор перевозок и навигации» рассмотрел заявку администрации Чернского района об установлении нового муниципального маршрута «Чернь – Молчаново (с заездом в Красный Путь)». Заявка одобрена. После уточнения бюджета будет объявлен конкурс на перевозку по маршруту «Чернь – Молчаново». Ориентировочно он состоится в 3-м квартале этого года.


 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:45 +2
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