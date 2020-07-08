В Тульской области начнут выращивать голубику

На комиссии рассмотрели заявку компании «Егнышевские сады» о присвоении статуса резидента территорий опережающего социально-экономического развития «Алексин». Предприятие планирует создать промышленную плантацию по выращиванию голубики.

Проект предусматривает объем вложений около 380 млн рублей и создание более 30 рабочих мест в Алексине.

Заявку комиссия поддержала.



