В Тульской области начнут выращивать голубику
Об этом стало известно на заседании региональной инвестиционной комиссии.
На комиссии рассмотрели заявку компании «Егнышевские сады» о присвоении статуса резидента территорий опережающего социально-экономического развития «Алексин». Предприятие планирует создать промышленную плантацию по выращиванию голубики.
Проект предусматривает объем вложений около 380 млн рублей и создание более 30 рабочих мест в Алексине.
Заявку комиссия поддержала.
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