Умерли еще четверо жителей Тульской области с коронавирусом

Четыре пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Донского, Новомосковска, Одоева и Щекинского района в возрасте от 47 до 70 лет. Были ли у них сопутствующие заболевания, не уточняется.

Таким образом, за всё время в Тульской области умерли 118 человек с коронавирусом.