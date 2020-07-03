Умерли еще четверо жителей Тульской области с коронавирусом
Об этом сообщает региональный оперштаб.
Четыре пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Донского, Новомосковска, Одоева и Щекинского района в возрасте от 47 до 70 лет. Были ли у них сопутствующие заболевания, не уточняется.
Таким образом, за всё время в Тульской области умерли 118 человек с коронавирусом.
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