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В Тульской области за сутки 72 случая коронавируса
Фото из архива Myslo.

В Тульской области за сутки 72 случая коронавируса

За всё время COVID-19 заразились 6908 жителей региона.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 72 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Алексинского, Веневского, Воловского, Ефремовского, Заокского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Суворовского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.

36 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19.

 

За сутки в России выявили 6718 новых случаев коронавируса. Зафиксировано 176 летальных исходов, выздоровели 8 915 человек.

За всё время в стране 667 883 случая коронавируса. Зафиксировано 9 859 летальных исходов, выздоровели 437 893 человека.

Сюжет: Коронавирус
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