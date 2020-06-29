Южная часть Тулы снова останется без воды

Фото из архива Myslo.

Это связано с подготовкой Масловско-Песоченского водозабора к работе в зимних условиях.

Как сообщает «Тулагорводоканал», профилактические работы пройдут 2 июля с 8.00 до 8.00 3 июля. В связи с этим пониженное давление воды ожидается:

в южной части Советского, Центрального, Привокзального районов города южнее улицы Гоголевской,

в квартале, ограниченном улицами: пр. Ленина — Станиславского — Рязанская — Калужское шоссе,

в д. Гостеевка,

на Новомосковском шоссе,

в районе Зеленстроя,

в поселках Рассвет, Иншинский, Хопилово,

деревнях Китаевка, Верхнее и Нижнее Волохово.

Воды не будет в следующих поселках:

Косая Гора,

Менделеевский,

Басово-Прудный,

Старо-Басово,

п. Скуратовский,

д. Барыково,

д. Алексеевка,

д. Ямны,

воинский городок Берники,

д. Селиховое,

д. Площанки,

д. Помогалово.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.