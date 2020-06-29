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Южная часть Тулы снова останется без воды
Фото из архива Myslo.

Южная часть Тулы снова останется без воды

Это связано с подготовкой Масловско-Песоченского водозабора к работе в зимних условиях.

Как сообщает «Тулагорводоканал», профилактические работы пройдут 2 июля с 8.00 до 8.00 3 июля. В связи с этим пониженное давление воды ожидается:

 
  • в южной части Советского, Центрального, Привокзального районов города южнее улицы Гоголевской,
  • в квартале, ограниченном улицами: пр. Ленина — Станиславского — Рязанская — Калужское шоссе,
  • в д. Гостеевка,
  • на Новомосковском шоссе,
  • в районе Зеленстроя,
  • в поселках Рассвет, Иншинский, Хопилово,
  • деревнях Китаевка, Верхнее и Нижнее Волохово.

Воды не будет в следующих поселках:

  • Косая Гора,
  • Менделеевский,
  • Басово-Прудный,
  • Старо-Басово,
  • п. Скуратовский,
  • д. Барыково,
  • д. Алексеевка,
  • д. Ямны,
  • воинский городок Берники,
  • д. Селиховое,
  • д. Площанки,
  • д. Помогалово.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 14:43 −5
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