Следователи проводят проверку по факту взрыва газа в жилом доме в Тульской области

Фото пресс-службы СУ СК РФ по Тульской области.

Следственный отдел по г. Щекино СУ СК РФ по Тульской области проводит доследственную проверку по факту хлопка газа в поселке Первомайский по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).



Фото ГУ МЧС России по Тульской области.

Напомним, утром 29 июня на улице Дачной в одной из квартир двухэтажного жилого дома произошел взрыв газа. В результате происшествия 85-летний хозяин квартиры получил ожоги и был госпитализирован.

– Следователем произведен осмотр места происшествия, проводится опрос свидетелей и очевидцев произошедшего, будут назначены необходимые экспертные исследования, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.