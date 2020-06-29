Следователи проводят проверку по факту взрыва газа в жилом доме в Тульской области
В результате происшествия пострадал пенсионер.
Следственный отдел по г.
Фото ГУ МЧС России по Тульской области.
Напомним, утром 29 июня на улице Дачной в одной из квартир двухэтажного жилого дома произошел взрыв газа. В результате происшествия 85-летний хозяин квартиры получил ожоги и был госпитализирован.
– Следователем произведен осмотр места происшествия, проводится опрос свидетелей и очевидцев произошедшего, будут назначены необходимые экспертные исследования, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.