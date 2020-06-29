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Следователи проводят проверку по факту взрыва газа в жилом доме в Тульской области
Фото пресс-службы СУ СК РФ по Тульской области.

Следователи проводят проверку по факту взрыва газа в жилом доме в Тульской области

В результате происшествия пострадал пенсионер.

Следственный отдел по г. Щекино СУ СК РФ по Тульской области проводит доследственную проверку по факту хлопка газа в поселке Первомайский по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).


Фото ГУ МЧС России по Тульской области.

Напомним, утром 29 июня на улице Дачной в одной из квартир двухэтажного жилого дома произошел взрыв газа. В результате происшествия 85-летний хозяин квартиры получил ожоги и был госпитализирован.

– Следователем произведен осмотр места происшествия, проводится опрос свидетелей и очевидцев произошедшего, будут назначены необходимые экспертные исследования, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:53 0
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взрыв газадоследственная проверка

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