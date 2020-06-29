В Тульской области за выходные сотрудники ГИБДД поймали более 8,5 тысяч нарушителей ПДД

Фото из архива Myslo

В ходе ежедневной надзорной деятельности сотрудниками Госавтоинспекции Тульской области с 26 по 28 июня на дорогах региона выявили 8523 нарушения Правил дорожного движения. Водители привлечены к административной ответственности:

7702 водителя – за превышение скорости;

45 – за нарушение требований к перевозке детей;

36 – за то, что не уступили дорогу пешеходам или иным участникам дорожного движения;

12 – ездили за рулем без прав, так как были лишены;

17 – за неправильную тонировку;

54 сели за руль в состоянии опьянения. Из них 26 человек наказали по ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), 19 человек за отказ от медосвидетельствования – по ст. 12.26 КоАП РФ; 9 водителей, которые ранее уже наказывались за подобные нарушения;

657 административных материала составлено за иные нарушения ПДД.

Кроме того, 99 транспортных средств перемещены на специализированную стоянку.

Госавтоинспекция Тульской области в очередной раз напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит: