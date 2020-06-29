Фото из архива Myslo
В Тульской области за выходные сотрудники ГИБДД поймали более 8,5 тысяч нарушителей ПДД
Такую статистику приводит региональная Госавтоинспекция.
В ходе ежедневной надзорной деятельности сотрудниками Госавтоинспекции Тульской области с 26 по 28 июня на дорогах региона выявили 8523 нарушения Правил дорожного движения. Водители привлечены к административной ответственности:
- 7702 водителя – за превышение скорости;
- 45 – за нарушение требований к перевозке детей;
- 36 – за то, что не уступили дорогу пешеходам или иным участникам дорожного движения;
- 12 – ездили за рулем без прав, так как были лишены;
- 17 – за неправильную тонировку;
- 54 сели за руль в состоянии опьянения. Из них 26 человек наказали по ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), 19 человек за отказ от медосвидетельствования – по ст. 12.26 КоАП РФ; 9 водителей, которые ранее уже наказывались за подобные нарушения;
- 657 административных материала составлено за иные нарушения ПДД.
Кроме того, 99 транспортных средств перемещены на специализированную стоянку.
Госавтоинспекция Тульской области в очередной раз напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит:
- штраф в размере 30 тыс. руб. и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет.
- в случае же повторного управления в состоянии опьянения водителя ждет уже уголовное наказание в виде штрафа в размере от 200 до 300 тыс. руб.,
- или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от 1 до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет,
- либо обязательными работами на срок до 480 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет,
- либо принудительными работами на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет,
- либо лишением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
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