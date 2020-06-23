В Туле наградили медиков, обсудили бюджет и передали в аренду два объекта культурного наследия

Началось оно с торжественной части – награждения тульских медиков. Глава города Тулы Ольга Слюсарева вручила медали Тульской городской Думы «За заслуги в области здравоохранения» главному специалисту-эксперту отдела эпидемиологического надзора Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области Елене Ушановой и заместителю главного врача по лечебной работе ГУЗ «Тульская детская областная клиническая больница» Жанне Юхименко. Церемония награждения была приурочена ко Дню медицинского работника.

Один из вопросов повестки касался исполнения бюджета Тулы за 2019 год. Отчет обсуждался на публичных слушаниях и был поддержан депутатами на заседаниях постоянных комиссий. Доходная часть в минувшем году составила 15,65 млрд рублей (96,2 % к плану). Доля налоговых и неналоговых поступлений составила 55,8%, безвозмездные поступления – 44,2%. Наибольшую часть (64,6%) в структуре налоговых доходов традиционно занимает налог на доходы физических лиц, объем поступлений от которого составил 4,93 млрд рублей. Расходы в 2019 году исполнены в размере 16,94 млрд рублей или 95,7% к утвержденному плану. Около 60% всех расходов приходится на социальную сферу. В отчетном периоде на эти цели направлено 9,54 млрд рублей. Их них на образование было направлено 8,27 млрд рублей; на культуру – 507,5 млн рублей; на физическую культуру и спорт – 484,3 млн рублей.

– Значительная часть расходов бюджета – более 90% – реализована программно-целевым методом. В прошлом году финансирование велось по 25 муниципальным программам, – отметила Ольга Слюсарева. – Традиционно бюджет сохраняет социальную направленность: финансирование расходов социального характера в общем объеме составило около 60%.

В частности, на строительство и капитальный ремонт объектов социально-культурной сферы (детские сады, школы, спортивные объекты, новые корпуса в загородных оздоровительных лагерях) было выделено 286,8 млн рублей. Начато строительство детских садов в п. Северный и мкрн «Времена года», школы в мкрн «Времена года-2», завершено строительство детского сада по ул. Серебровской, учебного корпуса Центра образования №4. В 2019 году приобретен в муниципальную собственность детский сад в жилом комплексе «Солнечный». На данные расходы выделено 81,2 млн рублей.

Также на заседании депутаты приняли решение о передаче в аренду на 49 лет по начальной цене один рубль в год двух объектов культурного наследия.

Строения расположены по ул. Благовещенской, 7 и пер. Черниковскому, 8. Оба здания находятся в неудовлетворительном состоянии. Указанные объекты могут быть использованы для организации торговли, общественного питания, гостиницы и культурно-развлекательных целей. Теперь арендаторы обязаны отреставрировать здания.

– Данные объекты культурного наследия интересны своей локацией. Они расположены в историческом центре Тулы, – говорит Ольга Слюсарева. – Оба строения нуждаются в ремонт-но-реставрационных работах. Действующим законодательством допускается преобразование таких объектов, например, в офисы, выставочные залы, гостиницы. Таким образом, льготная аренда объектов культурного наследия – уникальная практика, приносящая пользу и городу, и бизнесу. Во-первых, это позволит не тратить бюджетные средства на их ремонт. Во-вторых, поможет инвесторам и предпринимателям получить в пользование, в длительную аренду недорогую недвижимость в центре города. Такой опыт применялся при масштабной реконструкции улицы Металлистов.