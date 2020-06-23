На Туламашзаводе прошел митинг, посвященный Дню памяти и скорби

Фото пресс-службы Туламашзавода.

Митинг открыл директор по персоналу и социальному развитию Сергей Сергеевич Селезнев. Он предоставил слово генеральному директору компании, Герою Труда России Евгению Анатольевичу Дронову:

- Добрый день, дорогие машиностроители! — начал свою речь Евгений Анатольевич. И пояснил: — Я говорю это не только тем, кто сейчас присутствует в заводском сквере Памяти. В этот скорбный день нас здесь немного. Я обращаюсь ко всем работникам Туламашзавода, которые в этот момент стоят у станков, трудятся в цехах и отделах, продолжая обеспечивать выполнение государственного заказа.

Он отметил, что, следуя указаниям Роспотребнадзора в связи с пандемией коронавируса, руководство компании не организовывает массовые мероприятия. Но наш долг в этот скорбный день почтить память тех, кто 79 лет назад бесстрашно преградил путь врагу.



Председатель профкома Игорь Боярников и гендиректор Евгений Дронов возложили венок и цветы к стеле с именами павших машиностроителей.

С каждым днем на нашей земле всё меньше тех, кто был свидетелем воскресного дня 22 июня 1941 года. Тогда в каждую семью, в каждый дом вошла война. На всем протяжении западной границы нашей Родины завязались яростные бои. Войска фашистской Германии, прошагавшие почти всю Европу парадным шагом, вероломно вторглись на территорию Советского Союза с целью захватить его и покорить народы. И впервые столкнулись с мужественным сопротивлением советских воинов, которые вели неравный бой с вооруженными до зубов захватчиками.

- Наша задача сегодня — передать эстафету памяти молодым поколениям, — подчеркнул Дронов. — Не для того, чтобы кому-то что-то доказать или отомстить, а для того, чтобы те, кто придет после нас, знали о героизме своих дедов и прадедов, отстоявших родную землю. И как бы кто-то ни пытался принизить роль россиян в победе над фашизмом, история необратима, факты не стереть с ее страниц. Как и мужество предков из памяти свободного народа России. Вечная память павшим! И вечная слава героям!



Председатель Совета ветеранов АО «АК «Туламашзавод» Александр Прихожий возложил цветы в сквере, посвященном 75-летию Победы.

По традиции после выступления была объявлена минута молчания, затем — возложение к стеле с именами павших машиностроителей венка и цветов. В завершение в строгой тишине прозвучал гимн Российской Федерации.

После митинга председатель Совета ветеранов АО «АК «Тула- машзавод» Александр Александрович Прихожий возложил цветы в сквере, посвященном 75-летию Победы.



Бюст первому директору завода Борису Михайловичу Пастухову был открыт в 2014 году, к 75-летию со дня основания предприятия.

А ранее, этим же днем, машиностроители почтили память первого директора завода Бориса Михайловича Пастухова, торжественное открытие бюста которому состоялось 8 июля 2014 года, к 75-летию со дня основания предприятия.

При личном содействии Пастухова удалось менее чем за год до войны значительно увеличить выпуск пулеметов и наладить серийное производство авиационных пушек и другого вооружения. Благодаря Пастухову в октябре 1941 года, за три недели, завод был эвакуирован в Саратов, Куйбышев и Златоуст. Четыре тысячи рабочих и специалистов с семьями уехали в эти города.

Там в кратчайшее время было организовано производство так необходимого фронту оружия. И вновь Пастухов проявил свои незаурядные способности: наладил производство оружия в Саратове, а затем, на Ижевском заводе под его руководством начался выпуск станковых пулеметов Максима.

В 1943 году Борис Михайлович вернулся на станкостроительный завод. Пастухов вновь был полон идей и задумок, предпринимал всё, чтобы завод работал как хорошо отлаженный механизм.

Память о «военном директоре» навсегда в сердцах машиностроителей!

Из истории

Во время Великой Отечественной завод был почти полностью эвакуирован в Куйбышев, Саратов, Златоуст, но не прекращал работать. А с 1942 г. возобновил в полном объеме работу и в Туле, выпуская оружие для фронта. Станковый пулемет Максима, авиа-ционные пулеметы ШКАС, авиационные пушки, 120-мм и 160-мм минометы помогали приближать день Победы.

За мужество и героизм, проявленные в борьбе с врагами нашей Родины, более шести с половиной тысяч человек были награждены орденами и медалями. В сквере воздвигнут мемориал памяти заводчан, которые погибли, защищая Родину. Горит Вечный огонь славы, доставленный с площади Победы.



