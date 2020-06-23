В правительстве рассказали о новых предприятиях и рабочих местах в регионе

В Тульской области в 2020 создадут около 2000 рабочих мест

Приток инвестиций – это не только пополнение бюджета за счет налоговых поступлений, но и новые рабочие места. Сейчас, когда уровень безработицы в связи с пандемией увеличился, рабочие места как никогда актуальны.

Несмотря на распространение коронавируса, начатые инвестиционные проекты в Тульской области продолжают реализовываться. О ходе их реализации сегодня на пресс-конференции рассказал министр экономического развития Марчел Кептэнарь.

– На сегодняшний день интерес инвесторов к Тульской области достаточно активный. Мы продолжаем формировать портфель инвестиционных предложений, которые можно реализовать на территории Тульской области и продвигать наш регион на различных площадках как российских, так и за пределами страны. Переговоры ведутся в удаленном формате в связи с действующими ограничениями, – рассказал руководитель министерства.

Марчел Кептэнарь добавил, что в 2020 году уже завершено 6 инвестиционных проектов на сумму более 22 млрд рублей, которые будут способствовать созданию более 2000 новых рабочих мест. Это:

энергоцентр по одновременному производству тепла и электричества АО «Каргилл»;

развитие территории мясокомбината в Алексине;

дистрибьютерский центр «Проктер энд Гэмбл»;

свинокомплекс Тульской мясной компании в Куркинском, Ефремовском и Воловском районах;

строительство производства трикотажного полотна компании «Фабрикс»;

тепличный комплекс ТК «Тульский».

До конца года планируется завершить еще 12 крупных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций около 9 млрд рублей. При максимальной загрузке производства это обеспечит создание более 900 рабочих мест.

Среди них:

ООО «Земком» (205 рабочих мест)

Киреевский солепромысел (90 рабочих мест)

Тульский теннисный центр (75 рабочих мест)

Воловский комбикормовый завод (60 рабочих мест).

– Более детальную информацию о вакансиях, заявленных работодателями, можно найти на официальном сайте Центра занятости населения Тульской области или Общероссийском портале «Работа в России», – напомнил министр.

Заместитель председателя правительства Тульской области Григорий Лаврухин отметил, что для стимулирования инвестиционной активности в регионе предусмотрен широкий спектр налоговых льгот для бизнеса и инвесторов. Наряду с налоговыми льготами в Тульской области действует широкий пакет мер поддержки для предпринимателей и инвесторов.

На регулярной основе министерство экономики собирает заявки от инвесторов для включения в инвестиционные программы естественных монополий.

По подключению к электричеству и газификации до 2024 года планируется вложить в экономику области до 19 млрд рублей.

«Инвестиционный портфель Тульской области сегодня насчитывает более 100 соглашений. Их реализация будет способствовать созданию более 17800 рабочих мест», - отметил Григорий Лаврухин.

Мониторинг реализации инвестиционных проектов проводится на постоянной основе. В случае отставания причины тщательно анализируются, инвестору оказывается содействие в разрешении проблемных вопросов.