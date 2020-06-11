новости
новости
Регистрация
Из-за Парада Победы в Туле ограничат движение транспорта и парковку

Из-за Парада Победы в Туле ограничат движение транспорта и парковку

Сложности с парковкой и движением транспорта в центре города будут наблюдаться 16, 18 и 24 июня. В эти же даты городской транспорт изменит маршрут.

В связи с подготовкой к торжественным мероприятиям, посвященным Году памяти и славы и празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в Туле за несколько дней до Парада Победы и в день его проведения будет ограничено передвижение и парковка транспорта.

Сложности с парковкой и движением транспорта в центре города будут наблюдаться 16, 18 и 24 июня. Запрет будет действовать не целый день, а в определенные часы, поэтому внимательно смотрите на время и заранее планируйте маршруты. 
 
В администрации Тулы подчеркнули, что ограничения вводятся для  обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения мероприятий.
 
На карте отмечены места, где будут временно запрещать парковку и стоянку. Кликните на цветную линию, чтобы узнать точное время и дату ограничений.
 

 

Ограничения по движению транспорта также будут. Улицы, где будет запрещен проезд примерно те же самые (с полным списком улиц можно ознакомиться на сайте администрации). В связи с этим городской транспорт 16, 18 и 24 июня в течение дня будет менять маршрут движения.

автобусы


м-та

Наименование маршрута

Дата, время

Схема движения

1

пос.Горельские Выселки

Кладбище №3

16.06.2020, 18.06.2020

(с 20:00 до 22:00)

21.06.2020

(с 10:00 до 13:00)

 

пос. Горельские выселки – ул. Октябрьская – ул. Советская – Красноармейский пр.- ул. Фрунзе – ул. Первомайская – пр. Ленина – далее по маршруту

 

24.06.2020

(с 08:00 до 13:00)

24.06.2020

(с 21:00 до 22:30)

ул. Пржевальского - Новомосковское шоссе - ул. Рязанская - Городской переулок - ул. Станиславского - ул. Железняка - ул. Циолковского -      пр. Ленина –

ул. Советская -   ул.Мосина

 

2

Московский вокзал - пос. Лихвинка

16.06.2020, 18.06.2020

(с 20:00 до 22:00)

21.06.2020

(с 10:00 до 13:00)

ул. Путейская - 1-й Лихвинский проезд –ул. Колхозная

 

 

 

 

 

 

 

24.06.2020

(с 08:00 до 13:00)

24.06.2020

(с 21:00 до 22:30)

3

Суворовское училище - пл. Победы - Суворовское училище

 

16.06.2020, 18.06.2020

(с 20:00 до 22:00)

21.06.2020

(с 10:00 до 13:00)

Восточный обвод - ул. Рязанская - пр. Ленина – ул. Первомайская – ул. Фрунзе – Красноармейский пр. – ул. Советская -ул. Пролетарская - ул.Ложевая - Восточный обвод

 

 

24.06.2020

(с 08:00 до 13:00)

Восточный обвод - ул. Рязанская - пр. Ленина – ул. Первомайская – ул. Фрунзе – Красноармейский пр.– ул. Советская - ул. Октябрьская – Демидовская плотина - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - Восточный обвод

 

 

24.06.2020

(с 21:00 до 22:30)

Заход в Гараж до 21:00

5

Областной роддом - мкр. Левобережный

16.06.2020, 18.06.2020

(с 20:00 до 22:00)

21.06.2020

(с 10:00 до 13:00)

 

2-й проезд Гастелло - ул. Фучика - пр. М. Расковой - ул. Вильямса - ул.Кутузова - ул.Металлургов – ул. Ложевая – ул.Пролетарская – ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Рязанская –Восточный обвод – мкр.Левобережный

 

24.06.2020

(с 08:00 до 13:00)

2-й проезд Гастелло - ул. Фучика - пр. М. Расковой - ул. Вильямса - ул.Кутузова - ул.Металлургов ––Восточный обвод – мкр.Левобережный

24.06.2020

(с 21:00 до 22:30)

мкр.Левобережный–Восточный обвод – ул. Рязанская– ул. Оборонная – ул. Советская – ул. Мосина

 

11

завод РТИ -

пос. Октябрьский

16.06.2020, 18.06.2020

(с 20:00 до 22:00)

21.06.2020

(с 10:00 до 13:00)

 

ул. Оружейная - ул. Сурикова - ул. Макаренко - ул. Болдина - ул. Дм. Ульянова - ул. Первомайская – ул. Фрунзе – Красноармейский пр - ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. Судейского - ул. Речная - Октябрьский 29-й проезд - ул. Карпова - ул. Кобзева

24.06.2020

(с 08:00 до 13:00)

24.06.2020

(с 21:00 до 22:30)

РТИ -ул. Макаренко - ул. Болдина – ул. Первомайская - пр. Ленина – ул. Советская – Красноармейский пр-т – Московский в-л

11-А

к/т «Спартак» –

д. Некрасово

16.06.2020, 18.06.2020

(с 20:00 до 22:00)

21.06.2020

(с 10:00 до 13:00)

 

ул. Луначарского – ул. Курковая – ул. М.Горького – Алексинское ш. – п. Плеханово – с. Хрущево – д. Некрасово

 

 

 

 

 

 

 

24.06.2020

(с 08:00 до 13:00)

24.06.2020

(с 21:00 до 22:30)

12

Завод РТИ - Птицефабрика "Тульская"

 

16.06.2020, 18.06.2020

(с 20:00 до 22:00)

21.06.2020

(с 10:00 до 13:00)

 

 

ул. Сурикова - ул. Макаренко - ул. Болдина - ул. Дмитрия Ульянова - ул. Демонстрации - ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Кирова - ул. Каракозова - ул. Индустриальная - Веневское шоссе

 

 

 

 

 

24.06.2020

(с 08:00 до 13:00)

ул.Сурикова - ул.Макаренко - ул.Болдина –

ул. Дм.Ульянова -ул. Демонстрации – ул. Лейтейзена – Красноармейский пр. -ул. Советская –ул. Октябрьская – ул. Демидовская плотина -ул. Пролетарская - ул. Ложевая – ул. Степанова – ул. Каракозова –Веневское шоссе

обратно: – Веневское шоссе - ул. Каракозова – ул. Степанова – ул. Ложевая – ул. Пролетарская - ул. Демидовская плотина - ул. Октябрьская – ул. Советская – ул. Демонстрации – далее по маршруту

24.06.2020

(с 21:00 до 22:30)

Веневское шоссе –ул. Индустриальная – ул. Каракозова– ул. Кирова – ул. Ложевая - ул. Пролетарская

13

Московский вокзал -Кладбище № 4     
ПАО Тулачермет»

16.06.2020, 18.06.2020

(с 20:00 до 22:00)

21.06.2020

(с 10:00 до 13:00)

ул. Путейская - Красноармейский пр. - ул. Советская - ул. Староникитская - ул. Оборонная - Новомосковское шоссе - ул. Пржевальского

24.06.2020

(с 21:00 до 22:30)

24.06.2020

(с 08:00 до 13:00)

ул. Путейская - Красноармейский пр. – ул. Дм.Ульянова - ул. Болдина – ул. Станиславского – Городской пер – ул. Рязанская - Новомосковское шоссе - ул. Пржевальского

13-А

Московский вокзал -

пос. Петелино

16.06.2020, 18.06.2020

(с 20:00 до 22:00)

21.06.2020

(с 10:00 до 13:00)

ул. Путейская - Красноармейский пр-т - ул. Советская - ул. Оборонная - Новомосковское шоссе - пос. Петелино

24.06.2020

(с 21:00 до 22:30)

24.06.2020

(с 08:00 до 13:00)

 

ул. Путейская - Красноармейский пр. – ул. Дм.Ульянова - ул. Болдина – ул. Станиславского – Городской пер – ул. Рязанская - Новомосковское шоссе – пос. Петелино

16

Областной роддом -Московский вокзал

16.06.2020, 18.06.2020

(с 20:00 до 22:00)

21.06.2020

(с 10:00 до 13:00)

2-ой пр-д Гастелло - ул. Фучика - пр-д Марины Расковой - ул. Вильямса - ул. Кутузова - ул. Кирова - ул. Карла Маркса (ул. Ложевая - ул. Пролетарская) - ул. Советская - Красноармейский пр-т - ул. Путейская

24.06.2020

(с 08:00 до 13:00)

2-й проезд Гастелло - ул. Фучика - пр. М. Расковой - ул. Вильямса – ул. Кутузова – ул. Кирова -ул. К.Маркса (ул.Ложевая – ул.Пролетарская) – ул. Демидовская плотина – ул. Октябрьская - ул. Советская – Красноармейский пр. – пл.Московского вокзала

24.06.2020

(с 21:00 до 22:30)

Мясново (з-д Торгового оборудования) - Одоевское шоссе - ул. Путейская – пл.Московского вокзала

 

18

ул. Ген. Маргелова - Новомедвенский пр-д (Технопарк)

16.06.2020, 18.06.2020

(с 20:00 до 22:00)

21.06.2020

(с 10:00 до 13:00)

ул. Ген. Маргелова – пр.Ленина–ул. Первомайская – ул. Фрунзе –Красноармейский пр -ул.Советская -ул.Пролетарская -ул.Ложевая –далее по маршруту

 

24.06.2020

(с 08:00 до 13:00)

ул. Ген. Маргелова – пр.Ленина–ул. Первомайская – ул. Фрунзе –Красноармейский пр -ул.Советская –Демидовская плотина - ул.Пролетарская -ул.Ложевая –далее по маршруту

 

24.06.2020

(с 21:00 до 22:30)

Московский в-л – Красноармейский пр. – ул. Советская – пр. Ленина - ул. Ген. Маргелова

 

21

ул. М. Гончары

Щегловская засека

 

16.06.2020, 18.06.2020

(с 20:00 до 22:00)

21.06.2020

(с 10:00 до 13:00)

ул. Пузакова - ул. Октябрьская - Демидовская плотина - ул. Епифанская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Кирова - ул. Щегловская Засека

 

 

 

24.06.2020

(с 08:00 до 13:00)

24.06.2020

(с 21:00 до 22:30)

21-А

д. Комарки - Площадка

16.06.2020, 18.06.2020

(с 20:00 до 22:00)

21.06.2020

(с 10:00 до 13:00)

ул. Комарская - 2-ой Комарский проезд - ул. Щегловская засека - ул. Кирова - ул. Ложевая - ул. Пролетарская

24.06.2020

(с 08:00 до 13:00)

24.06.2020

(с 21:00 до 22:30)

23

Областной диспансер –

пос. Горелки

16.06.2020, 18.06.2020

(с 20:00 до 22:00)

21.06.2020

(с 10:00 до 13:00)

пр-д Марины Расковой - ул. Вильямса - ул. Кутузова - ул. Кирова - ул. Каракозова - ул. Индустриальная - Веневское шоссе - ул. Карпова - Московское шоссе

24.06.2020

(с 08:00 до 13:00)

24.06.2020

(с 21:00 до 22:30)

 

24

ул. М. Гончары -         
ПАО "Тулачермет"

(верхние проходные)

16.06.2020, 18.06.2020

(с 20:00 до 22:00)

21.06.2020

(с 10:00 до 13:00)

ул. Пузакова - ул. Октябрьская - ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов - ул. Столетова (Театральный переулок) - ул. Доктора Гумилевской - ул. Новотульская

24.06.2020

(с 08:00 до 13:00)

ул. Пузакова - ул. Октябрьская - ул. Демидовская плотина – ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов - ул.Д-ра Гумилевской (Театарльный переулок)- ул. Новотульская

24.06.2020

(с 21:00 до 22:30)

 

25

пос. Скуратово

(пос. Угольный) –

Тульский Областной Онкологический диспансер

 

16.06.2020, 18.06.2020

(с 20:00 до 22:00)

21.06.2020

(с 10:00 до 13:00)

пос. Угольный (пос. Озерный) - ул. Скуратовская - пр. Ленина – ул. Первомайская – ул. Фрунзе – Красноармейский пр-ул. Советская – ул. Октябрьская - Демидовская плотина - ул. Епифанская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Кирова - ул. Кутузова - ул. Вильямса - проезд М. Расковой - ул. Ушинского

24.06.2020

(с 08:00 до 13:00)

24.06.2020

(с 21:00 до 22:30)

 

пос. Угольный (пос. Озерный)  - ул. Скуратовская – пр. Ленина - ул.Советская – ул.Мосина

26

пос. Скуратово
(пос. Западный)
мкр. Петровский

16.06.2020, 18.06.2020

(с 20:00 до 22:00)

21.06.2020

(с 10:00 до 13:00)

Скуратово (пос. Западный) - пос. Горняк - Щекинское шоссе - пр. Ленина - ул. Первомайская - ул. Фрунзе - Красноармейский пр. - ул. Путейская - Одоевское шоссе - ул. Болотова - ул. Кабакова - ул. Тихмянова - (ул. Полюсная) - 18-й проезд - ул. Маршала Жукова - Одоевское шоссе - мкрн. Петровский

24.06.2020

(с 08:00 до 13:00)

24.06.2020

(с 21:00 до 22:30)

 

27

пос. Угольный –

пос. Западный -        
пос. Северный

16.06.2020, 18.06.2020

(с 20:00 до 22:00)

21.06.2020

(с 10:00 до 13:00)

ул. Шоссейная (пос. Угольный) -ул. Шахтерская - ул. Автомобилистов (пос. Южный) - ул. Октябрьская - ул.Старо-Овсянниково -ул. Жуковского (пос. Западный) - ул.Старо-Овсянниково - ул. Октябрьская - ул. Автомобилистов - ул. Володарского(пос. Трудовой - пос. Восточный) - ул. Центральная - ул. Еловая - ул. Прудная - Еловой проезд - ул. Центральная (пос. Северный)

24.06.2020

(с 08:00 до 13:00)

24.06.2020

(с 21:00 до 22:30)

 

27-А

пос. Северный –

пос. Плеханово

16.06.2020, 18.06.2020

(с 20:00 до 22:00)

21.06.2020

(с 10:00 до 13:00)

пос. Северный (пос.Восточный) – пос.Трудовой- ул. Володарского - Варваровский проезд

ул. Автомобилистов)- ул.Скуратовская - пр.Ленина- ул. Первомайская – ул. Фрунзе - Красноармейский пр-т -ул.Советская - далее по маршруту до пос. Плеханово (в обоих направлениях)

 

24.06.2020

(с 08:00 до 13:00)

24.06.2020

(с 21:00 до 22:30)

 

пос. Северный (пос. Восточный) - пос. Трудовой - ул. Володарского - Варваровский проезд - ул. Автомобилистов - ул. Скуратовская - пр. Ленина - ул. Советская - ул. Мосина

28

пос. Косая Гора

ПАО Тулачермет»

16.06.2020, 18.06.2020

(с 20:00 до 22:00)

21.06.2020

(с 10:00 до 13:00)

ул.Лесная — ул.Дронова — ул.Комсомольская — ул.М.Горького — ул.Демешковская — Орловское шоссе — Щекинское шоссе — пр.Ленина — ул. Первомайская – ул. Фрунзе - Красноармейский пр-т- ул.Советская —ул.К.Маркса (ул.Пролетарская - ул.Ложевая) — ул.Кирова — ул.Кутузова — ул.Чаплыгина -ул.Металлургов – (Театральный переулок) ул. Д-ра Гумилевской

24.06.2020

(с 08:00 до 13:00)

ул.Лесная — ул.Дронова — ул.Комсомольская — ул.М.Горького — ул.Демешковская — Орловское шоссе — Щекинское шоссе — пр.Ленина — ул. Первомайская – ул. Фрунзе - Красноармейский пр-т- ул.Советская —Демидовская плотина - ул.К.Маркса (ул.Пролетарская - ул.Ложевая) — ул.Кирова — ул.Кутузова — ул.Чаплыгина -ул.Металлургов – (Театральный переулок) ул. Д-ра Гумилевской

24.06.2020

(с 21:00 до 22:30)

 

ул. Лесная - ул. Дронова - ул. Комсомольская - ул. Максима Горького - ул. Демешковская - Орловское шоссе - Щекинское шоссе - пр-т Ленина - ул. Советская – ул. Мосина

 

36

пос. Хомяково -
мкр. Петровский

16.06.2020, 18.06.2020

(с 20:00 до 22:00)

21.06.2020

(с 10:00 до 13:00)

Хомяковское шоссе - Московское шоссе - ул. Октябрьская - ул. Советская - Красноармейский пр. - ул. Путейская - Одоевское шоссе - мкр. Петровский

24.06.2020

(с 08:00 до 13:00)

24.06.2020

(с 21:00 до 22:30)

 

2 ед. - Хомяковское шоссе - Московское шоссе - ул. Октябрьская – Демидовская плотина- РИО

 

1 ед. – ул.Мосина - ул. Советская - Красноармейский пр. - ул. Путейская - Одоевское шоссе - мкр. Петровский

 

36-А

с. Архангельское

мкр. Петровский

16.06.2020, 18.06.2020

(с 20:00 до 22:00)

21.06.2020

(с 10:00 до 13:00)

Хомяковское шоссе - Московское шоссе - ул. Октябрьская - ул. Советская - Красноармейский пр-т - ул. Путейская - Одоевское шоссе - мкр. Петровский

24.06.2020

(с 08:00 до 13:00)

38

пос. Мясново

(з-д Торгового оборудования)-
пос. Басово-Прудный

16.06.2020, 18.06.2020

(с 20:00 до 22:00)

21.06.2020

(с 10:00 до 13:00)

завод Торгового оборудования - Ханинский пр-д - ул. Маршала Жукова - ул. Полюсная - ул.Кабакова (18-ый пр-д Мясново) - ул.Тихмянова - ул. Чмутова - ул. Дмитрия Ульянова - ул. Болдина - ул. Макаренко - ул. 9 Мая - пр-т Ленина - ул. Скуратовская - пр-д Энергетиков - ул. Центральная

 

24.06.2020

(с 08:00 до 13:00)

24.06.2020

(с 21:00 до 22:30)

 

39А

мкр. Северная Мыза - мкр. Новая Тула - ст. Южная

16.06.2020, 18.06.2020

(с 20:00 до 22:00)

21.06.2020

(с 10:00 до 13:00)

ул. Лесная (Мыза )- а/д 70-К-041 Тула-Белев - а/д Р-132 «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань» - ул. Нижняя Китаевка - Калужское шоссе- ул. Рязанская - пр. Ленина

24.06.2020

(с 08:00 до 13:00)

24.06.2020

(с 21:00 до 22:30)

 

44

Площадка –

пос. Рождественский

16.06.2020, 18.06.2020

(с 20:00 до 22:00)

21.06.2020

(с 10:00 до 13:00)

ул. Пролетарская - ул. Советская - ул. Октябрьская - Московское шоссе

24.06.2020

(с 08:00 до 13:00)

ул. Пролетарская – ул. Демидовская плотина– ул.Октябрьская – Московское шоссе

24.06.2020

(с 21:00 до 22:30)

 

52В

ТЦ "Макси" - д. Нижние Присады

16.06.2020, 18.06.2020

(с 20:00 до 22:00)

21.06.2020

(с 10:00 до 13:00)

ул. Советская - ул. Оборонная - Новомосковское шоссе -(а/д «Тула-Новомосковск»-Прилепы- ул. Центральная) - ул.Главная - пос. Сергиевский - д. Нижние Присады

24.06.2020

(с 08:00 до 13:00)

ул. Путейская - Красноармейский пр. – ул. Дм.Ульянова - ул. Болдина – ул. Станиславского – Городской пер – ул. Рязанская - Новомосковское шоссе – -(а/д «Тула-Новомосковск»-Прилепы- ул. Центральная) - ул.Главная - пос. Сергиевский - д. Нижние Присады

24.06.2020

(с 21:00 до 22:30)

 

ул. Путейская - Красноармейский пр-т - ул. Советская - ул. Оборонная - Новомосковское шоссе - -(а/д «Тула-Новомосковск»-Прилепы- ул. Центральная) - ул.Главная - пос. Сергиевский - д. Нижние Присады

71

п. Мясново (12 проезд) - п. Ударник

16.06.2020, 18.06.2020

(с 20:00 до 22:00)

21.06.2020

(с 10:00 до 13:00)

ул. Чмутова- ул. Тихмянова -18-й проезд (Мясново) - ул. Маршала Жукова - Одоевское шоссе" - а/д "Р – 132 - пос. Ударник» –    а/д «Р-132

24.06.2020

(с 08:00 до 13:00)

24.06.2020

(с 21:00 до 22:30)

 

72

мкр. Северная Мыза-Московский вокзал

16.06.2020, 18.06.2020

(с 20:00 до 22:00)

21.06.2020

(с 10:00 до 13:00)

ул. Путейская - Одоевское шоссе - ул. Лесная (мкр. Севереная Мыза)

24.06.2020

(с 08:00 до 13:00)

24.06.2020

(с 21:00 до 22:30)

 

175

Алешня -       пос. Ленинский

16.06.2020, 18.06.2020

(с 20:00 до 22:00)

 

а/д "Тула-Алешня"-дорога, соединяющая а/д Тула-Алешня" и а/д "Тула-Яковлево", а/д "Тула-Яковлево"-ул.Шоссейная- ул. Ленина-ул. Механизаторов
Коммерческий транспорт


м-та

Наименование маршрута

Дата, время

Схема движения

4

пос. Михалково –ПАО "Тулачермет"

16.06.2020, 18.06.2020

(с 20:00 до 22:00)

21.06.2020

(с 10:00 до 13:00)

ул. Колхозная - 1ый Лихвинский пр-д. - Китаевский пр-д - ул. Путейская - Красноармейский пр-т - ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов - ул. Столетова - (Театральный пер.) - ул. Доктора Гумилевской

24.06.2020

(с 08:00 до 13:00)

ул. Колхозная –1-ый Лихвинский пр. – Китаевский пр.-ул. Путейская - Красноармейский пр-т – ул. Советская – ул. Октябрьская – ул. Демидовская плотина - ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул. Металлургов - ул. Д-ра. Гумилевской (Театральный переулок)– ул. Новотульская

24.06.2020

(с 21:00 до 22:30)

 

ул. Новотульская- ул. Д-ра. Гумилевской (Театральный переулок)– ул. Металлургов– ул. Ложевая – ул. Пролетарская

9

ул. Железнодорожная -ул.Токарева - Платоновский лес

16.06.2020, 18.06.2020

(с 20:00 до 22:00)

21.06.2020

(с 10:00 до 13:00)

ул. Железнодорожная-ул. Токарева – ул. Октябрьская – ул. Советская – Красноармейский пр. – ул. Фрунзе –ул. Первомайская -пр. Ленина – ул. Ген. Маргелова

 

 

24.06.2020

(с 08:00 до 13:00)

24.06.2020

(с 21:00 до 22:30)

 

ул. Генерала Маргелова– пр-т Ленина -

ул. Советская – ул. Мосина

12/15

д. Морозовка – ст. "Металлург" –

База №10 (Мясново)

16.06.2020, 18.06.2020

(с 20:00 до 22:00)

21.06.2020

(с 10:00 до 13:00)

д. Морозовка - ул. Кутузова – ул.Кирова – ул. Ложевая –ул. Пролетарская – ул. Советская – Красноармейский пр-т – ул. Путейская – ул. Одоевское шоссе - ул. Болотова – ул. Кабакова- ул. Тихмянова – 18-й проезд (ул. Полюсная) – ул. Маршала Жукова –Одоевское шоссе

24.06.2020

(с 08:00 до 13:00)

д. Морозовка - ул. Кутузова – ул. Кирова – ул. Ложевая –     ул. Пролетарская –ул. Демидовская плотина – ул. Октябрьская - ул. Советская–Красноармейский пр-т – ул. Путейская –Одоевское шоссе – ул. Болотова – ул. Кабакова- ул. Тихмянова –  18-й проезд (ул. Полюсная) – ул. Маршала Жукова –Одоевское шоссе

24.06.2020

(с 21:00 до 22:30)

 

д. Морозовка - ул. Кутузова – ул. Кирова – ул. Ложевая –     ул. Пролетарская

30

пос. Скуратово (пос. Южный, пос. Западный, пос. Озерный) - Московский вокзал

 

16.06.2020, 18.06.2020

(с 20:00 до 22:00)

21.06.2020

(с 10:00 до 13:00)

пос. Озерный - ул. Станционная -пос. Западный - ул. Октябрьская - пос. Южный - ул. Автомобилистов - (ул. Володарского (пос. Трудовой - пос. Восточный) Варваровский пр.- ул. Центральная - ул. Еловая - ул. Прудная - Еловой проезд)- ул. Скуратовская - пр. Ленина – ул. Первомайская –ул. Фрунзе - Красноармейский пр-т - ул. Путейская

24.06.2020

(с 08:00 до 13:00)

24.06.2020

(с 21:00 до 22:30)

 

пос. Озерный - ул. Станционная -пос. Западный - ул. Октябрьская - пос. Южный - ул. Автомобилистов - (ул. Володарского (пос. Трудовой - пос. Восточный) Варваровский пр.- ул. Центральная - ул. Еловая - ул. Прудная - Еловой проезд)- ул. Скуратовская - пр. Ленина - ул. Советская - Красноармейский пр-т - ул. Путейская

 

32

ул. Ушинского –

Гарнизонный проезд

16.06.2020, 18.06.2020

(с 20:00 до 22:00)

21.06.2020

(с 10:00 до 13:00)

ул. Ушинского - пр-д Марины Расковой - ул. Вильямса - ул. Майская - ул. Бондаренко - Новомедвенский пр-д - ул. Кирова - ул. Ложевая - ул. Пролетарская - ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. Большая - Гарнизонный пр-д - (ул. Большая - Клоково)

24.06.2020

(с 08:00 до 13:00)

ул. Ушинского - проезд М.Расковой–ул. Вильямса - ул. Майская – (ул. Бондаренко) – Новомедвенский проезд – ул. Кирова - ул. Ложевая – ул. Пролетарская – ул. Демидовская плотина– ул. Октябрьская – ул. Большая - Гарнизонный проезд

24.06.2020

(с 21:00 до 22:30)

 

33

д. Высокое -Щегловская засека - пос.Косая Гора -д. Судаково

16.06.2020, 18.06.2020

(с 20:00 до 22:00)

21.06.2020

(с 10:00 до 13:00)

д. Высокое - Щегловская Засека - ул. Кирова - ул. Ложевая - ул. Пролетарская - (ул. К. Маркса) - ул. Советская– Красноармейский пр. – ул. Фрунзе – ул. Первомайская - пр-т Ленина - Щекинское шоссе - Орловское шоссе - ул. Демешковская - ул. Максима Горького (пос. Косая Гора) - ул. Генерала Горшкова - ул. Школьная - ул. Дзержинского - д. Рвы

 

24.06.2020

(с 08:00 до 13:00)

д. Высокое - Щегловская Засека - ул. Кирова - ул. Ложевая - ул. Пролетарская - (ул. К. Маркса)-Демидовская плотина – Ул. Октябрьская - - ул. Советская– Красноармейский пр – ул. Фрунзе – ул. Первомайская - пр-т Ленина - Щекинское шоссе - Орловское шоссе - ул. Демешковская - ул. Максима Горького (пос. Косая Гора) - ул. Генерала Горшкова - ул. Школьная - ул. Дзержинского - д. Рвы

24.06.2020

(с 21:00 до 22:30)

 

 

д. Рвы- ул. Дзержинского - ул. Школьная- ул. Генерала Горшкова - ул. Максима Горького (пос. Косая Гора) - ул. Демешковская - Орловское шоссе- Щекинское шоссе - пр-т Ленина-ул. Советская – ул. Мосина

 

34

пос.Косая Гора - пос.Октябрьский – Птицефабрика «Тульская»

16.06.2020, 18.06.2020

(с 20:00 до 22:00)

21.06.2020

(с 10:00 до 13:00)

ул. Комсомольская - ул. М. Горького - ул. Демешковская - Орловское шоссе - ул. Шоссейная - Щекинское шоссе. –пр. Ленина - ул. Первомайская - ул. Фрунзе – Красноармейский пр –ул. Советская – ул. Октябрьская –ул. Карпова - Веневское ш.

 

24.06.2020

(с 08:00 до 13:00)

24.06.2020

(с 21:00 до 22:30)

 

ул. Комсомольская - ул. М. Горького - ул. Демешковская - Орловское шоссе - ул. Шоссейная - Щекинское шоссе - пр. Ленина - ул. Советская – ул. Мосина

 

35

ст. Козлова Засека–

пос. Михалково

16.06.2020, 18.06.2020

(с 20:00 до 22:00)

21.06.2020

(с 10:00 до 13:00)

ул. Л. Толстого – ул. Старо-Овсянниково - ул. Октябрьская – ул. Киреевская –Щекинское шоссе – пр. Ленина – ул. Первомайская – ул. Фрунзе - Красноармейский пр. – ул. Путейская – Одоевское шоссе – ул. Тихмянова – 18-й проезд (ул. Полюсная) – ул. Маршала Жукова – Одоевское шоссе – пос. Михалково

 

24.06.2020

(с 08:00 до 13:00)

24.06.2020

(с 21:00 до 22:30)

 

ул. Л. Толстого - ул. Старо-Овсянниково - ул. Октябрьская - ул. Киреевская - Щекинское шоссе - пр. Ленина - ул. Советская - Красноармеский пр-т - ул. Путейская - Одоевское шоосе - ул. Тихмянова - 18- проезд (ул. Полюсная) - ул. Маршала Жукова - Одоевское шоссе - Балтийский пер. - Школьный проезд - пос. Михалково

40К

Завод РТИ –

д. Бежка

16.06.2020, 18.06.2020

(с 20:00 до 22:00)

21.06.2020

(с 10:00 до 13:00)

ул. Оружейная - ул. Сурикова – ул. Макаренко – ул. Болдина – ул. Дм.Ульянова – ул. Демонстрации – ул. Советская –ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул. Калинина – ул. Шухова – ул. Кутузова– ул. Газовая – ул. П.Морозова – Епифанское шоссе –д. Бежка

24.06.2020

(с 08:00 до 13:00)

ул. Оружейная - ул. Сурикова – ул. Макаренко – ул. Болдина – ул. Дм.Ульянова – ул. Демонстрации – ул. Советская – ул. Октябрьская – ул. Демидовская плотина - ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул. Калинина – ул. Шухова – ул. Кутузова– ул. Газовая – ул. П.Морозова – Епифанское шоссе –д. Бежка

24.06.2020

(с 21:00 до 22:30)

 

ул. Оружейная - ул. Сурикова – ул. Макаренко – ул. Болдина – ул. Дм.Ульянова – ул. Демонстрации – ул. Советская – ул. Мосина

42

пос. Плеханово - Московский вокзал - пос. Плеханово

16.06.2020, 18.06.2020

(с 20:00 до 22:00)

21.06.2020

(с 10:00 до 13:00)

ул. Заводская - ул. Пионерская - Алексинское шоссе - ул. Максима Горького - ул. Октябрьская - ул. Советская -Красноармейский пр-т - ул.Путейская - Красноармейский пр- т-ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. Максима Горького - Алексинское шоссе - ул. Пионерская - ул. Заводская

24.06.2020

(с 08:00 до 13:00)

24.06.2020

(с 21:00 до 22:30)

 

Московский в-л - Красноармейский пр- т-ул. Советская – ул. Мосина

50

ул. Седова - ул. Новомосковская

16.06.2020, 18.06.2020

(с 20:00 до 22:00)

21.06.2020

(с 10:00 до 13:00)

ул. Седова - ул .Макаренко - ул. Болдина - ул. Мира - пр-т Ленина - ул. Агеева – ул. Тимирязева, ул. Кауля - ул. Оборонная - ул. Староникитская - ул. Кауля - ул. Новомосковская

24.06.2020

(с 08:00 до 13:00)

24.06.2020

(с 21:00 до 22:30)

 

ул. Седова - ул .Макаренко - ул. Болдина - ул.Мира - пр-т Ленина - ул. Советская - ул. Оборонная - ул. Староникитская - ул. Кауля - ул. Новомосковская

 

51

пос.Горельские Выселки-

мкр. Левобережный

16.06.2020, 18.06.2020

(с 20:00 до 22:00)

21.06.2020

(с 10:00 до 13:00)

ул. Ключевая - Московское шоссе - ул. Октябрьская - ул. Советская – Красноармейский пр.- ул. Фрунзе –ул. Первомайская – пр-т Ленина - ул. Циолковского - ул. Железняка - ул. Станиславского - Городской пер. - ул. Рязанская - мкр. Левобережный

24.06.2020

(с 08:00 до 13:00)

24.06.2020

(с 21:00 до 22:30)

 

мкр. Левобережный- ул. Рязанская - Городской пер. - ул. Станиславского - ул. Железняка- ул. Циолковского - пр-т Ленина -ул. Советская –ул. Мосина

54

пос.Ивановские дачи - Московский вокзал – пос.Ивановские дачи

16.06.2020, 18.06.2020

(с 20:00 до 22:00)

21.06.2020

(с 10:00 до 13:00)

ул. Трудовая - ул.Советская - ул. Шоссенйая - пр-т Ленина - ул. 9 Мая - ул. Макаренко - ул. Болдина - ул. Дм. Ульянова - Красноармейский пр-т - ул. Путейская - Красноармейский пр-т - ул. Дм. Ульянова - ул. Болдина- ул. Макаренко - ул. 9 Мая - пр-т Ленина - ул. Шоссенйая - ул. Советская - ул. Трудовая

24.06.2020

(с 08:00 до 13:00)

24.06.2020

(с 21:00 до 22:30)

 

55

пос.Ивановские дачи – 12 проезд (Мясново)

16.06.2020, 18.06.2020

(с 20:00 до 22:00)

21.06.2020

(с 10:00 до 13:00)

ул. Шоссейная - Щекинское шоссе - пр-т Ленина - ул. Станиславского - ул. Николая Руднева - ул. Агеева - ул. Тимирязева - ул. Кауля - ул. Оборонная - ул. Советская - ул. Демонстрации - ул. Дмитрия Ульянова - Красноармейский пр-т - ул. Фрунзе - ул. Коминтерна - ул. Федора Смирнова - Павшинский мост - ул. Чмутова

24.06.2020

(с 21:00 до 22:30)

 

24.06.2020

(с 08:00 до 13:00)

ул. Шоссейная - Щекинское шоссе - пр-т Ленина – ул.9 Мая- ул. Болдина - ул. Дмитрия Ульянова - Красноармейский пр-т - ул. Фрунзе - ул. Коминтерна - ул. Федора Смирнова - Павшинский мост - ул. Чмутова

58

Завод РТИ - пос.Октябрьский (18 проезд)

16.06.2020, 18.06.2020

(с 20:00 до 22:00)

21.06.2020

(с 10:00 до 13:00)

ул. Оружейная - ул. Сурикова - ул. Макаренко - ул. Болдина - ул. Дмитрия Ульянова - ул. Первомайская – ул. Фрунзе – Красноармейский пр. - ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. Судейского - ул. Речная - Октябрьский 29-ый проезд - ул. Карпова

24.06.2020

(с 21:00 до 22:30)

 

24.06.2020

(с 21:00 до 22:30)

 

ул. Оружейная - ул. Сурикова - ул. Макаренко - ул. Болдина - ул. Дмитрия Ульянова - ул. Первомайская - пр-т Ленина - ул. Советская - ул. Мосина

 

59

Алексинское шоссе - ул. Перекопская

16.06.2020, 18.06.2020

(с 20:00 до 22:00)

21.06.2020

(с 10:00 до 13:00)

Алексинское шоссе -ул. Максима Горького - ул. Октябрьская - ул. Советская - ул. Оборонная - ул. Некрасова - ул. Перекопская.

24.06.2020

(с 08:00 до 13:00)

Алексинское шоссе -ул. Максима Горького - ул. Октябрьская - ул. Советская – Красноармейский пр. ул. Дм.Ульянова – ул. Болдина –ул. Станиславского – ул. Н. Руднева – ул. Тимирязева- ул. Оборонная - ул. Некрасова - ул. Перекопская.

24.06.2020

(с 21:00 до 22:30)

 

ул. Перекопская. - ул. Некрасова - ул. Оборонная

- ул. Советская – ул. Мосина

61

Областной роддом – пос. Мясново (з-д Торгового оборудования)

16.06.2020, 18.06.2020

(с 20:00 до 22:00)

21.06.2020

(с 10:00 до 13:00)

2-й проезд Гастелло – ул. Фучика - пр. М. Расковой – ул. Вильямса – ул. Кутузова – ул. Кирова – ул. Ложевая (ул. К.Маркса) – ул. Пролетарская –ул. Советская – Красноармейский пр.- ул. Путейская – Одоевское шоссе – ул. М. Жукова

24.06.2020

(с 08:00 до 13:00)

2-й проезд Гастелло – ул. Фучика - пр. М. Расковой – ул. Вильямса – ул. Кутузова – ул. Кирова – ул. Ложевая (ул. К.Маркса) – ул. Пролетарская –ул. Демидовская плотина – ул. Октябрьская - ул. Советская – Красноармейский пр.- ул. Путейская – Одоевское шоссе – ул. М. Жукова

09.05.2019

(с 21:00 до 23:00)

2-й проезд Гастелло – ул. Фучика - пр. М. Расковой – ул. Вильямса – ул. Кутузова – ул. Кирова – ул. Ложевая – ул. Пролетарская

62

пос. Прилепы – ул. Ген. Маргелова - Детская обл. больница

16.06.2020, 18.06.2020

(с 20:00 до 22:00)

21.06.2020

(с 10:00 до 13:00)

пос. Прилепы - д. Кишкино - пос. Фалдино- ул. Шоссейная-ул. Шахтерская-ул. Автомобилистов - ул. Скуратовская–пр. Ленина –ул. Ген. Маргелова- пр. Ленина – ул. Первомайская – ул. Фрунзе - Красноармейский пр-т -ул.Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов - ул.Гастелло - ул. Кутузова - ул. Вильямса

24.06.2020

(с 08:00 до 13:00)

пос. Прилепы - д. Кишкино - пос. Фалдино- ул. Шоссейная-ул. Шахтерская-ул. Автомобилистов - ул. Скуратовская–пр. Ленина –ул. Ген. Маргелова- пр. Ленина – ул. Первомайская – ул. Фрунзе - Красноармейский пр-т - ул.Советская - ул. Октябрьская – Демидовская плотина -ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов - ул.Гастелло - ул. Кутузова - ул. Вильямса

24.06.2020

(с 21:00 до 22:30)

 

пос. Прилепы - д. Кишкино - пос. Фалдино - ул. Шоссейная - ул. Шахтерская - ул. Автомобилистов - ул. Скуратовская - пр-т Ленина - ул. Генерала Маргелова - пр-т Ленина - ул. Советская – ул. Мосина

 

64

ул. Железнодорожная ул.Токарева –

Детская обл. больница

16.06.2020, 18.06.2020

(с 20:00 до 22:00)

21.06.2020

(с 10:00 до 13:00)

ул. Железнодорожная - ул. Токарева – ул. Октябрьская – Демидовская плотина –ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул. Металлургов - ул. Гастелло -ул. Кутузова– ул. Вильямса – ул. Майская – ул. Бондаренко – ул. Вильямса

24.06.2020

(с 08:00 до 13:00)

24.06.2020

(с 21:00 до 22:30)

 

65

ул. М.Гончары -

ст. «Металлург»

16.06.2020, 18.06.2020

(с 20:00 до 22:00)

21.06.2020

(с 10:00 до 13:00)

Малые Гончары - ул. Пузакова - ул. Октябрьская - ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов.

24.06.2020

(с 08:00 до 13:00)

ул. М. Гончары - ул. Пузакова - ул. Октябрьская - ул. Демидовская плотина– ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов

24.06.2020

(с 21:00 до 22:30)

 

66

д. Федоровка (пос. Хомяково) - ОАО"Балтика" -мкр. Петровский

16.06.2020, 18.06.2020

(с 20:00 до 22:00)

21.06.2020

(с 10:00 до 13:00)

с. Архангельское - Хомяковское шоссе - Московское шоссе - ул. Октябрьская - ул. Советская - Красноармейский пр-т - ул. Путейская - Одоевское шоссе –

мкр. Петровский

 

 

24.06.2020

(с 08:00 до 13:00)

24.06.2020

(с 21:00 до 22:30)

 

мкр. Петровский- Одоевское шоссе - ул. Путейская- Красноармейский пр-т - ул. Советская – ул. Мосина

 

70

Тула (Московский в-л) - Ильинка-

д. Крутое

16.06.2020, 18.06.2020

(с 20:00 до 22:00)

21.06.2020

(с 10:00 до 13:00)

ул. Путейская - Красноармейский пр-т - ул. Советская - ул. Оборонная - Новомосковское шоссе - а/д «Тула-Новомосковск» - ул. Центральная (д. Ильинка) - д. Крутое

 

 

 

24.06.2020

(с 21:00 до 22:30)

 

24.06.2020

(с 08:00 до 13:00)

ул. Путейская - Красноармейский пр-т - ул. Дм.Ульянова – ул. Болдина – ул. Станиславского – Городской пер. – ул. Рязанская - Новомосковское шоссе - а/д «Тула-Новомосковск» - ул. Центральная           (д. Ильинка) - д. Крутое
3. Троллейбусы


м-та

Наименование маршрута

Дата, время

Схема движения

1

М. Гончары –

ст. Южная

16.06.2020, 18.06.2020

(с 20:00 до 22:00)

21.06.2020

(с 10:00 до 13:00)

М.Гончары – Красноармейский пр-т. – ул. Д.Ульянова – ул. Болдина – ст. Южная (в обоих направлениях)

24.06.2020

(с 08:00 до 13:00)

24.06.2020

(с 21:00 до 22:30)

 

ст.Южная – пр.Ленина – Красноармейский пр-т – Московский в-л

 

 

2

ул. Курковая –

ст. Южная

16.06.2020, 18.06.2020

(с 20:00 до 22:00)

21.06.2020

(с 10:00 до 13:00)

ул. Луначарского – ул. Октябрьская – ул. Советская – Красноармейский проспект – ул. Д.Ульянова – ул. Болдина – ст. Южная (в обоих направлениях)

24.06.2020

(с 08:00 до 13:00)

24.06.2020

(с 21:00 до 22:30)

 

ул. Луначарского – ул. Октябрьская – ул.М.Гончары

4

ст. Южная –

пос. Горелки

 

16.06.2020, 18.06.2020

(с 20:00 до 22:00)

21.06.2020

(с 10:00 до 13:00)

пр. Ленина - ул. 9 Мая - ул. Болдина - ул. Дм. Ульянова – Красноармейский пр.-ул. Советская - ул. Октябрьская - Московское шоссе

24.06.2020

(с 08:00 до 13:00)

24.06.2020

(с 21:00 до 22:30)

 

ст.Южная – ул. 9 Мая – ул. Болдина – ул. Первомайская - пр.Ленина – Красноармейский пр-т – Московский в-л

5

Московский вокзал -

ст. Южная

16.06.2020, 18.06.2020

(с 20:00 до 22:00)

21.06.2020

(с 10:00 до 13:00)

ул. Путейская – Красноармейский проспект -
ул. Д. Ульянова – ул. Болдина - ул. 9 Мая –

проспект Ленина

24.06.2020

(с 08:00 до 13:00)

24.06.2020

(с 21:00 до 22:30)

 

6

Московский вокзал -

пос. Горелки

16.06.2020, 18.06.2020

(с 20:00 до 22:00)

21.06.2020

(с 10:00 до 13:00)

ул. Путейская – Красноармейский проспект –

ул. Советская – ул. Октябрьская – Московское шоссе

24.06.2020

(с 08:00 до 13:00)

24.06.2020

(с 21:00 до 22:30)

 

1 ед. - ул. Луначарского – ул. Октябрьская –

Московское ш.

 

1 ед. - ст.Южная – пр.Ленина – Красноармейский пр-т – Московский в-л

7

ул. Курковая –

Московский вокзал

16.06.2020, 18.06.2020

(с 20:00 до 22:00)

21.06.2020

(с 10:00 до 13:00)

 

ул. Луначарского – ул. Октябрьская – ул. Советская – Красноармейский проспект –ул. Путейская

24.06.2020

(с 08:00 до 13:00)

24.06.2020

(с 21:00 до 22:30)

 

ул. Луначарского – ул. Октябрьская – ул.М.Гончары

10

Московский в-л - Трамвайное депо - Областная больница

 

16.06.2020, 18.06.2020

(с 20:00 до 22:00)

21.06.2020

(с 10:00 до 13:00)

ул. Путейская – Красноармейский пр-т – ул. Советская –ул. Пролетарская - ул. Ложевая- ул. Металлургов – ул. Гастелло – ул. Кутузова – ул. Вильямса

24.06.2020

(с 08:00 до 13:00)

ул. Путейская – Красноармейский пр-т – ул. Советская – ул. Демидовская плотина - ул. Пролетарская - ул. Ложевая- ул. Металлургов – ул. Гастелло – ул. Кутузова – ул. Вильямса

11

Московский вокзал - пос. Скуратово (пос. Западный)

 

16.06.2020, 18.06.2020

(с 20:00 до 22:00)

21.06.2020

(с 10:00 до 13:00)

ул. Путейская - Красноармейский пр. - ул. Д. Ульянова –ул. Болдина - ул. 9 Мая -пр-т Ленина – ул. Скуратовская – пос. Западный

24.06.2020

(с 08:00 до 13:00)

24.06.2020

(с 21:00 до 22:30)

 

12

пос. Косая гора –

Московский вокзал

16.06.2020, 18.06.2020

(с 20:00 до 22:00)

21.06.2020

(с 10:00 до 13:00)

ул. М. Горького - Щекинское шоссе – пр. Ленина - ул. 9 Мая - ул. Болдина - ул. Д. Ульянова - Красноармейский пр. - ул. Путейская

24.06.2020

(с 08:00 до 13:00)

24.06.2020

(с 21:00 до 22:30)

 
4. Трамваи

№ м-та

Наименование маршрута

Дата, время

Схема движения

3

Щегловская засека-Московский в-л

16.06.2020, 18.06.2020

(с 20:00 до 22:00)

21.06.2020

(с 10:00 до 13:00)

 

ул. Щегловская Засека - ул. Кирова - ул. Кутузова - ул. Марата - ул. Епифанская - ул. Пролетарская - Чулковский мост - ул. Советская - ул. Коминтерна

 

24.06.2020

(с 08:00 до 13:00)

ул. Щегловская Засека - ул. Кирова - ул. Кутузова - ул. Марата - ул. Епифанская - Демидовская плотина - ул. Советская - ул. Коминтерна

 

7

Щегловская засека-

ст. Металлург

16.06.2020, 18.06.2020

(с 20:00 до 22:00)

21.06.2020

(с 10:00 до 13:00)

ул. Щегловская Засека - ул. Кирова - ул. Кутузова - ул. Марата - ул. Плеханова - ул. Металлургов

24.06.2020

(с 08:00 до 13:00)

24.06.2020

(с 21:00 до 22:30)

 

8

Московский в-л – ул. Штыковая

16.06.2020, 18.06.2020

(с 20:00 до 22:00)

 

ул. Коминтерна - ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. М.Горького

9

ст. Металлург - Московский вокзал

16.06.2020, 18.06.2020

(с 20:00 до 22:00)

21.06.2020

(с 10:00 до 13:00)

ул. Металлургов - ул. Плеханова - ул. Марата - ул. Епифанская - ул. Пролетарская - Чулковский мост - ул. Советская - ул. Коминтерна

24.06.2020

(с 08:00 до 13:00)

ул. Металлургов - ул. Плеханова - ул. Марата - ул. Епифанская – ул Демидовская плотина – ул. Октябрьская - ул. Советская - ул. Коминтерна

24.06.2020

(с 21:00 до 22:30)

 

 

ул. Металлургов – ул. Плеханова – ул. Марата – ул. Епифанская – Демидовский путепровод – ул. Октябрьская – ул. М. Горького

10

ст. Металлург - Кондитерская фабрика

16.06.2020, 18.06.2020

(с 20:00 до 22:00)

21.06.2020

(с 10:00 до 13:00)

ул. Металлургов - ул. Плеханова - ул. Марата - ул. Епифанская - Демидовский путепровод - ул. Советская - ул. Коминтерна - Павшинский путепровод - ул. Воздухофлотская - ул. Тихмянова - Одоевское шоссе

24.06.2020

(с 08:00 до 13:00)

24.06.2020

(с 21:00 до 22:30)

 

Одоевское шоссе -ул. Тихмянова - ул. Воздухофлотская - Павшинский путепровод- ул. Коминтерна - ул. Советская - ул. Оборонная - ул. Кауля - Перекопский переулок

 

 

12

пос. Менделеевский - ул. Штыковая

16.06.2020, 18.06.2020

(с 20:00 до 22:00)

21.06.2020

(с 10:00 до 13:00)

пр-т Ленина - ул. Станиславского - ул. Н. Руднева - ул. Агеева - ул. Тимирязева - ул. Михеева - ул. Кауля - ул. Оборонная - ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. М. Горького

24.06.2020

(с 08:00 до 13:00)

пр-т Ленина - ул. Станиславского - ул. Н. Руднева - ул. Агеева - ул. Тимирязева - ул. Михеева - ул. Кауля – Красный Перекоп

24.06.2020

(с 21:00 до 22:30)

 

пр. Ленина - ул. Станиславского - ул. Н. Руднева –

ул. Агеева - ул. Тимирязева - ул. Михеева - ул. Кауля – ул. Советская – ул. Коминтерна - Московский в-л

13

ст. Металлург - Красный Перекоп - пос. Менделеевский

16.06.2020, 18.06.2020

(с 20:00 до 22:00)

21.06.2020

(с 10:00 до 13:00)

ул. Металлургов - ул. Плеханова - ул. Марата - ул. Епифанская - ул. Пролетарская - Чулковский мост - ул. Советская - ул. Оборонная - ул. Кауля - Перекопский переулок - ул. Михеева - ул. Тимирязева - ул. Агеева - ул. Н. Руднева - ул. Станиславского - пр-т Ленина

24.06.2020

(с 08:00 до 13:00)

ул. Металлургов- ул. Плеханова - ул. Марата - ул. Епифанская - Демидовская плотина - ул. Советская - ул. Коминтерна - Павшинский путепровод - ул. Воздухофлотская - ул. Тихмянова - Одоевское шоссе

24.06.2020

(с 21:00 до 22:30)

 

пр. Ленина - ул. Станиславского - ул. Н. Руднева – ул. Агеева - ул. Тимирязева - ул. Михеева - ул. Кауля – ул. Советская – ул. Коминтерна - Московский в-л

14

пос. Менделеевский - Кондитерская фабрика

16.06.2020, 18.06.2020

(с 20:00 до 22:00)

21.06.2020

(с 10:00 до 13:00)

ул. Кауля - ул. Оборонная -- ул. Советская - ул. Коминтерна - Павшинский путепровод - ул. Воздухофлотская - ул. Тихмянова - Одоевское шоссе

 

 

24.06.2020

(с 21:00 до 22:30)

 

24.06.2020

(с 08:00 до 13:00)

Одоевское шоссе- ул. Тихмянова - ул. Воздухофлотская - Павшинский путепровод - ул. Коминтерна - ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. М. Горького

 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 15:20 +4
Другие статьи по темам
Событие
городские парковкиДень Победыпарад победыограничение движения
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Динамика распространения коронавируса в Тульской области: графики
Динамика распространения коронавируса в Тульской области: графики
В Тульской области штрафуют покупателей без масок
В Тульской области штрафуют покупателей без масок
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.