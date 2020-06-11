Из-за Парада Победы в Туле ограничат движение транспорта и парковку
Сложности с парковкой и движением транспорта в центре города будут наблюдаться 16, 18 и 24 июня. В эти же даты городской транспорт изменит маршрут.
В связи с подготовкой к торжественным мероприятиям, посвященным Году памяти и славы и празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в Туле за несколько дней до Парада Победы и в день его проведения будет ограничено передвижение и парковка транспорта.
Ограничения по движению транспорта также будут. Улицы, где будет запрещен проезд примерно те же самые (с полным списком улиц можно ознакомиться на сайте администрации). В связи с этим городской транспорт 16, 18 и 24 июня в течение дня будет менять маршрут движения.
|
№
|
Наименование маршрута
|
Дата, время
|
Схема движения
|
1
|
пос.Горельские Выселки
Кладбище №3
|
16.06.2020, 18.06.2020
(с 20:00 до 22:00)
21.06.2020
(с 10:00 до 13:00)
|
пос. Горельские выселки – ул. Октябрьская – ул. Советская – Красноармейский пр.- ул. Фрунзе – ул. Первомайская – пр. Ленина – далее по маршруту
|
24.06.2020
(с 08:00 до 13:00)
|
24.06.2020
(с 21:00 до 22:30)
|
ул. Пржевальского - Новомосковское шоссе - ул. Рязанская - Городской переулок - ул. Станиславского - ул. Железняка - ул. Циолковского - пр. Ленина –
ул. Советская - ул.Мосина
|
2
|
Московский вокзал - пос. Лихвинка
|
16.06.2020, 18.06.2020
(с 20:00 до 22:00)
21.06.2020
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Путейская - 1-й Лихвинский проезд –ул. Колхозная
|
24.06.2020
(с 08:00 до 13:00)
|
24.06.2020
(с 21:00 до 22:30)
|
3
|
Суворовское училище - пл. Победы - Суворовское училище
|
16.06.2020, 18.06.2020
(с 20:00 до 22:00)
21.06.2020
(с 10:00 до 13:00)
|
Восточный обвод - ул. Рязанская - пр. Ленина – ул. Первомайская – ул. Фрунзе – Красноармейский пр. – ул. Советская -ул. Пролетарская - ул.Ложевая - Восточный обвод
|
24.06.2020
(с 08:00 до 13:00)
|
Восточный обвод - ул. Рязанская - пр. Ленина – ул. Первомайская – ул. Фрунзе – Красноармейский пр.– ул. Советская - ул. Октябрьская – Демидовская плотина - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - Восточный обвод
|
|
|
24.06.2020
(с 21:00 до 22:30)
|
Заход в Гараж до 21:00
|
5
|
Областной роддом - мкр. Левобережный
|
16.06.2020, 18.06.2020
(с 20:00 до 22:00)
21.06.2020
(с 10:00 до 13:00)
|
2-й проезд Гастелло - ул. Фучика - пр. М. Расковой - ул. Вильямса - ул.Кутузова - ул.Металлургов – ул. Ложевая – ул.Пролетарская – ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Рязанская –Восточный обвод – мкр.Левобережный
|
24.06.2020
(с 08:00 до 13:00)
|
2-й проезд Гастелло - ул. Фучика - пр. М. Расковой - ул. Вильямса - ул.Кутузова - ул.Металлургов ––Восточный обвод – мкр.Левобережный
|
24.06.2020
(с 21:00 до 22:30)
|
мкр.Левобережный–Восточный обвод – ул. Рязанская– ул. Оборонная – ул. Советская – ул. Мосина
|
11
|
завод РТИ -
пос. Октябрьский
|
16.06.2020, 18.06.2020
(с 20:00 до 22:00)
21.06.2020
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Оружейная - ул. Сурикова - ул. Макаренко - ул. Болдина - ул. Дм. Ульянова - ул. Первомайская – ул. Фрунзе – Красноармейский пр - ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. Судейского - ул. Речная - Октябрьский 29-й проезд - ул. Карпова - ул. Кобзева
|
24.06.2020
(с 08:00 до 13:00)
|
24.06.2020
(с 21:00 до 22:30)
|
РТИ -ул. Макаренко - ул. Болдина – ул. Первомайская - пр. Ленина – ул. Советская – Красноармейский пр-т – Московский в-л
|
11-А
|
к/т «Спартак» –
д. Некрасово
|
16.06.2020, 18.06.2020
(с 20:00 до 22:00)
21.06.2020
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Луначарского – ул. Курковая – ул. М.Горького – Алексинское ш. – п. Плеханово – с. Хрущево – д. Некрасово
|
24.06.2020
(с 08:00 до 13:00)
|
24.06.2020
(с 21:00 до 22:30)
|
12
|
Завод РТИ - Птицефабрика "Тульская"
|
16.06.2020, 18.06.2020
(с 20:00 до 22:00)
21.06.2020
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Сурикова - ул. Макаренко - ул. Болдина - ул. Дмитрия Ульянова - ул. Демонстрации - ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Кирова - ул. Каракозова - ул. Индустриальная - Веневское шоссе
|
|
|
24.06.2020
(с 08:00 до 13:00)
|
ул.Сурикова - ул.Макаренко - ул.Болдина –
ул. Дм.Ульянова -ул. Демонстрации – ул. Лейтейзена – Красноармейский пр. -ул. Советская –ул. Октябрьская – ул. Демидовская плотина -ул. Пролетарская - ул. Ложевая – ул. Степанова – ул. Каракозова –Веневское шоссе
обратно: – Веневское шоссе - ул. Каракозова – ул. Степанова – ул. Ложевая – ул. Пролетарская - ул. Демидовская плотина - ул. Октябрьская – ул. Советская – ул. Демонстрации – далее по маршруту
|
24.06.2020
(с 21:00 до 22:30)
|
Веневское шоссе –ул. Индустриальная – ул. Каракозова– ул. Кирова – ул. Ложевая - ул. Пролетарская
|
13
|
Московский вокзал -Кладбище № 4
|
16.06.2020, 18.06.2020
(с 20:00 до 22:00)
21.06.2020
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Путейская - Красноармейский пр. - ул. Советская - ул. Староникитская - ул. Оборонная - Новомосковское шоссе - ул. Пржевальского
|
24.06.2020
(с 21:00 до 22:30)
|
24.06.2020
(с 08:00 до 13:00)
|
ул. Путейская - Красноармейский пр. – ул. Дм.Ульянова - ул. Болдина – ул. Станиславского – Городской пер – ул. Рязанская - Новомосковское шоссе - ул. Пржевальского
|
13-А
|
Московский вокзал -
пос. Петелино
|
16.06.2020, 18.06.2020
(с 20:00 до 22:00)
21.06.2020
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Путейская - Красноармейский пр-т - ул. Советская - ул. Оборонная - Новомосковское шоссе - пос. Петелино
|
24.06.2020
(с 21:00 до 22:30)
|
24.06.2020
(с 08:00 до 13:00)
|
ул. Путейская - Красноармейский пр. – ул. Дм.Ульянова - ул. Болдина – ул. Станиславского – Городской пер – ул. Рязанская - Новомосковское шоссе – пос. Петелино
|
16
|
Областной роддом -Московский вокзал
|
16.06.2020, 18.06.2020
(с 20:00 до 22:00)
21.06.2020
(с 10:00 до 13:00)
|
2-ой пр-д Гастелло - ул. Фучика - пр-д Марины Расковой - ул. Вильямса - ул. Кутузова - ул. Кирова - ул. Карла Маркса (ул. Ложевая - ул. Пролетарская) - ул. Советская - Красноармейский пр-т - ул. Путейская
|
24.06.2020
(с 08:00 до 13:00)
|
2-й проезд Гастелло - ул. Фучика - пр. М. Расковой - ул. Вильямса – ул. Кутузова – ул. Кирова -ул. К.Маркса (ул.Ложевая – ул.Пролетарская) – ул. Демидовская плотина – ул. Октябрьская - ул. Советская – Красноармейский пр. – пл.Московского вокзала
|
24.06.2020
(с 21:00 до 22:30)
|
Мясново (з-д Торгового оборудования) - Одоевское шоссе - ул. Путейская – пл.Московского вокзала
|
18
|
ул. Ген. Маргелова - Новомедвенский пр-д (Технопарк)
|
16.06.2020, 18.06.2020
(с 20:00 до 22:00)
21.06.2020
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Ген. Маргелова – пр.Ленина–ул. Первомайская – ул. Фрунзе –Красноармейский пр -ул.Советская -ул.Пролетарская -ул.Ложевая –далее по маршруту
|
24.06.2020
(с 08:00 до 13:00)
|
ул. Ген. Маргелова – пр.Ленина–ул. Первомайская – ул. Фрунзе –Красноармейский пр -ул.Советская –Демидовская плотина - ул.Пролетарская -ул.Ложевая –далее по маршруту
|
24.06.2020
(с 21:00 до 22:30)
|
Московский в-л – Красноармейский пр. – ул. Советская – пр. Ленина - ул. Ген. Маргелова
|
21
|
ул. М. Гончары
Щегловская засека
|
16.06.2020, 18.06.2020
(с 20:00 до 22:00)
21.06.2020
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Пузакова - ул. Октябрьская - Демидовская плотина - ул. Епифанская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Кирова - ул. Щегловская Засека
|
24.06.2020
(с 08:00 до 13:00)
|
24.06.2020
(с 21:00 до 22:30)
|
21-А
|
д. Комарки - Площадка
|
16.06.2020, 18.06.2020
(с 20:00 до 22:00)
21.06.2020
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Комарская - 2-ой Комарский проезд - ул. Щегловская засека - ул. Кирова - ул. Ложевая - ул. Пролетарская
|
24.06.2020
(с 08:00 до 13:00)
|
24.06.2020
(с 21:00 до 22:30)
|
23
|
Областной диспансер –
пос. Горелки
|
16.06.2020, 18.06.2020
(с 20:00 до 22:00)
21.06.2020
(с 10:00 до 13:00)
|
пр-д Марины Расковой - ул. Вильямса - ул. Кутузова - ул. Кирова - ул. Каракозова - ул. Индустриальная - Веневское шоссе - ул. Карпова - Московское шоссе
|
24.06.2020
(с 08:00 до 13:00)
|
24.06.2020
(с 21:00 до 22:30)
|
24
|
ул. М. Гончары -
(верхние проходные)
|
16.06.2020, 18.06.2020
(с 20:00 до 22:00)
21.06.2020
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Пузакова - ул. Октябрьская - ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов - ул. Столетова (Театральный переулок) - ул. Доктора Гумилевской - ул. Новотульская
|
24.06.2020
(с 08:00 до 13:00)
|
ул. Пузакова - ул. Октябрьская - ул. Демидовская плотина – ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов - ул.Д-ра Гумилевской (Театарльный переулок)- ул. Новотульская
|
24.06.2020
(с 21:00 до 22:30)
|
25
|
пос. Скуратово
(пос. Угольный) –
Тульский Областной Онкологический диспансер
|
16.06.2020, 18.06.2020
(с 20:00 до 22:00)
21.06.2020
(с 10:00 до 13:00)
|
пос. Угольный (пос. Озерный) - ул. Скуратовская - пр. Ленина – ул. Первомайская – ул. Фрунзе – Красноармейский пр-ул. Советская – ул. Октябрьская - Демидовская плотина - ул. Епифанская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Кирова - ул. Кутузова - ул. Вильямса - проезд М. Расковой - ул. Ушинского
|
24.06.2020
(с 08:00 до 13:00)
|
24.06.2020
(с 21:00 до 22:30)
|
пос. Угольный (пос. Озерный) - ул. Скуратовская – пр. Ленина - ул.Советская – ул.Мосина
|
26
|
пос. Скуратово
|
16.06.2020, 18.06.2020
(с 20:00 до 22:00)
21.06.2020
(с 10:00 до 13:00)
|
Скуратово (пос. Западный) - пос. Горняк - Щекинское шоссе - пр. Ленина - ул. Первомайская - ул. Фрунзе - Красноармейский пр. - ул. Путейская - Одоевское шоссе - ул. Болотова - ул. Кабакова - ул. Тихмянова - (ул. Полюсная) - 18-й проезд - ул. Маршала Жукова - Одоевское шоссе - мкрн. Петровский
|
24.06.2020
(с 08:00 до 13:00)
|
24.06.2020
(с 21:00 до 22:30)
|
27
|
пос. Угольный –
пос. Западный -
|
16.06.2020, 18.06.2020
(с 20:00 до 22:00)
21.06.2020
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Шоссейная (пос. Угольный) -ул. Шахтерская - ул. Автомобилистов (пос. Южный) - ул. Октябрьская - ул.Старо-Овсянниково -ул. Жуковского (пос. Западный) - ул.Старо-Овсянниково - ул. Октябрьская - ул. Автомобилистов - ул. Володарского(пос. Трудовой - пос. Восточный) - ул. Центральная - ул. Еловая - ул. Прудная - Еловой проезд - ул. Центральная (пос. Северный)
|
24.06.2020
(с 08:00 до 13:00)
|
24.06.2020
(с 21:00 до 22:30)
|
27-А
|
пос. Северный –
пос. Плеханово
|
16.06.2020, 18.06.2020
(с 20:00 до 22:00)
21.06.2020
(с 10:00 до 13:00)
|
пос. Северный (пос.Восточный) – пос.Трудовой- ул. Володарского - Варваровский проезд
ул. Автомобилистов)- ул.Скуратовская - пр.Ленина- ул. Первомайская – ул. Фрунзе - Красноармейский пр-т -ул.Советская - далее по маршруту до пос. Плеханово (в обоих направлениях)
|
24.06.2020
(с 08:00 до 13:00)
|
24.06.2020
(с 21:00 до 22:30)
|
пос. Северный (пос. Восточный) - пос. Трудовой - ул. Володарского - Варваровский проезд - ул. Автомобилистов - ул. Скуратовская - пр. Ленина - ул. Советская - ул. Мосина
|
28
|
пос. Косая Гора
ПАО Тулачермет»
|
16.06.2020, 18.06.2020
(с 20:00 до 22:00)
21.06.2020
(с 10:00 до 13:00)
|
ул.Лесная — ул.Дронова — ул.Комсомольская — ул.М.Горького — ул.Демешковская — Орловское шоссе — Щекинское шоссе — пр.Ленина — ул. Первомайская – ул. Фрунзе - Красноармейский пр-т- ул.Советская —ул.К.Маркса (ул.Пролетарская - ул.Ложевая) — ул.Кирова — ул.Кутузова — ул.Чаплыгина -ул.Металлургов – (Театральный переулок) ул. Д-ра Гумилевской
|
24.06.2020
(с 08:00 до 13:00)
|
ул.Лесная — ул.Дронова — ул.Комсомольская — ул.М.Горького — ул.Демешковская — Орловское шоссе — Щекинское шоссе — пр.Ленина — ул. Первомайская – ул. Фрунзе - Красноармейский пр-т- ул.Советская —Демидовская плотина - ул.К.Маркса (ул.Пролетарская - ул.Ложевая) — ул.Кирова — ул.Кутузова — ул.Чаплыгина -ул.Металлургов – (Театральный переулок) ул. Д-ра Гумилевской
|
24.06.2020
(с 21:00 до 22:30)
|
ул. Лесная - ул. Дронова - ул. Комсомольская - ул. Максима Горького - ул. Демешковская - Орловское шоссе - Щекинское шоссе - пр-т Ленина - ул. Советская – ул. Мосина
|
36
|
пос. Хомяково -
|
16.06.2020, 18.06.2020
(с 20:00 до 22:00)
21.06.2020
(с 10:00 до 13:00)
|
Хомяковское шоссе - Московское шоссе - ул. Октябрьская - ул. Советская - Красноармейский пр. - ул. Путейская - Одоевское шоссе - мкр. Петровский
|
24.06.2020
(с 08:00 до 13:00)
|
24.06.2020
(с 21:00 до 22:30)
|
2 ед. - Хомяковское шоссе - Московское шоссе - ул. Октябрьская – Демидовская плотина- РИО
1 ед. – ул.Мосина - ул. Советская - Красноармейский пр. - ул. Путейская - Одоевское шоссе - мкр. Петровский
|
36-А
|
с. Архангельское
мкр. Петровский
|
16.06.2020, 18.06.2020
(с 20:00 до 22:00)
21.06.2020
(с 10:00 до 13:00)
|
Хомяковское шоссе - Московское шоссе - ул. Октябрьская - ул. Советская - Красноармейский пр-т - ул. Путейская - Одоевское шоссе - мкр. Петровский
|
24.06.2020
(с 08:00 до 13:00)
|
38
|
пос. Мясново
(з-д Торгового оборудования)-
|
16.06.2020, 18.06.2020
(с 20:00 до 22:00)
21.06.2020
(с 10:00 до 13:00)
|
завод Торгового оборудования - Ханинский пр-д - ул. Маршала Жукова - ул. Полюсная - ул.Кабакова (18-ый пр-д Мясново) - ул.Тихмянова - ул. Чмутова - ул. Дмитрия Ульянова - ул. Болдина - ул. Макаренко - ул. 9 Мая - пр-т Ленина - ул. Скуратовская - пр-д Энергетиков - ул. Центральная
|
24.06.2020
(с 08:00 до 13:00)
|
24.06.2020
(с 21:00 до 22:30)
|
39А
|
мкр. Северная Мыза - мкр. Новая Тула - ст. Южная
|
16.06.2020, 18.06.2020
(с 20:00 до 22:00)
21.06.2020
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Лесная (Мыза )- а/д 70-К-041 Тула-Белев - а/д Р-132 «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань» - ул. Нижняя Китаевка - Калужское шоссе- ул. Рязанская - пр. Ленина
|
24.06.2020
(с 08:00 до 13:00)
|
24.06.2020
(с 21:00 до 22:30)
|
44
|
Площадка –
пос. Рождественский
|
16.06.2020, 18.06.2020
(с 20:00 до 22:00)
21.06.2020
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Пролетарская - ул. Советская - ул. Октябрьская - Московское шоссе
|
24.06.2020
(с 08:00 до 13:00)
|
ул. Пролетарская – ул. Демидовская плотина– ул.Октябрьская – Московское шоссе
|
24.06.2020
(с 21:00 до 22:30)
|
52В
|
ТЦ "Макси" - д. Нижние Присады
|
16.06.2020, 18.06.2020
(с 20:00 до 22:00)
21.06.2020
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Советская - ул. Оборонная - Новомосковское шоссе -(а/д «Тула-Новомосковск»-Прилепы- ул. Центральная) - ул.Главная - пос. Сергиевский - д. Нижние Присады
|
24.06.2020
(с 08:00 до 13:00)
|
ул. Путейская - Красноармейский пр. – ул. Дм.Ульянова - ул. Болдина – ул. Станиславского – Городской пер – ул. Рязанская - Новомосковское шоссе – -(а/д «Тула-Новомосковск»-Прилепы- ул. Центральная) - ул.Главная - пос. Сергиевский - д. Нижние Присады
|
24.06.2020
(с 21:00 до 22:30)
|
ул. Путейская - Красноармейский пр-т - ул. Советская - ул. Оборонная - Новомосковское шоссе - -(а/д «Тула-Новомосковск»-Прилепы- ул. Центральная) - ул.Главная - пос. Сергиевский - д. Нижние Присады
|
71
|
п. Мясново (12 проезд) - п. Ударник
|
16.06.2020, 18.06.2020
(с 20:00 до 22:00)
21.06.2020
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Чмутова- ул. Тихмянова -18-й проезд (Мясново) - ул. Маршала Жукова - Одоевское шоссе" - а/д "Р – 132 - пос. Ударник» – а/д «Р-132
|
24.06.2020
(с 08:00 до 13:00)
|
24.06.2020
(с 21:00 до 22:30)
|
72
|
мкр. Северная Мыза-Московский вокзал
|
16.06.2020, 18.06.2020
(с 20:00 до 22:00)
21.06.2020
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Путейская - Одоевское шоссе - ул. Лесная (мкр. Севереная Мыза)
|
24.06.2020
(с 08:00 до 13:00)
|
24.06.2020
(с 21:00 до 22:30)
|
175
|
Алешня - пос. Ленинский
|
16.06.2020, 18.06.2020
(с 20:00 до 22:00)
|
а/д "Тула-Алешня"-дорога, соединяющая а/д Тула-Алешня" и а/д "Тула-Яковлево", а/д "Тула-Яковлево"-ул.Шоссейная- ул. Ленина-ул. Механизаторов
|
№
|
Наименование маршрута
|
Дата, время
|
Схема движения
|
4
|
пос. Михалково –ПАО "Тулачермет"
|
16.06.2020, 18.06.2020
(с 20:00 до 22:00)
21.06.2020
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Колхозная - 1ый Лихвинский пр-д. - Китаевский пр-д - ул. Путейская - Красноармейский пр-т - ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов - ул. Столетова - (Театральный пер.) - ул. Доктора Гумилевской
|
24.06.2020
(с 08:00 до 13:00)
|
ул. Колхозная –1-ый Лихвинский пр. – Китаевский пр.-ул. Путейская - Красноармейский пр-т – ул. Советская – ул. Октябрьская – ул. Демидовская плотина - ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул. Металлургов - ул. Д-ра. Гумилевской (Театральный переулок)– ул. Новотульская
|
24.06.2020
(с 21:00 до 22:30)
|
ул. Новотульская- ул. Д-ра. Гумилевской (Театральный переулок)– ул. Металлургов– ул. Ложевая – ул. Пролетарская
|
9
|
ул. Железнодорожная -ул.Токарева - Платоновский лес
|
16.06.2020, 18.06.2020
(с 20:00 до 22:00)
21.06.2020
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Железнодорожная-ул. Токарева – ул. Октябрьская – ул. Советская – Красноармейский пр. – ул. Фрунзе –ул. Первомайская -пр. Ленина – ул. Ген. Маргелова
|
24.06.2020
(с 08:00 до 13:00)
|
24.06.2020
(с 21:00 до 22:30)
|
ул. Генерала Маргелова– пр-т Ленина -
ул. Советская – ул. Мосина
|
12/15
|
д. Морозовка – ст. "Металлург" –
База №10 (Мясново)
|
16.06.2020, 18.06.2020
(с 20:00 до 22:00)
21.06.2020
(с 10:00 до 13:00)
|
д. Морозовка - ул. Кутузова – ул.Кирова – ул. Ложевая –ул. Пролетарская – ул. Советская – Красноармейский пр-т – ул. Путейская – ул. Одоевское шоссе - ул. Болотова – ул. Кабакова- ул. Тихмянова – 18-й проезд (ул. Полюсная) – ул. Маршала Жукова –Одоевское шоссе
|
24.06.2020
(с 08:00 до 13:00)
|
д. Морозовка - ул. Кутузова – ул. Кирова – ул. Ложевая – ул. Пролетарская –ул. Демидовская плотина – ул. Октябрьская - ул. Советская–Красноармейский пр-т – ул. Путейская –Одоевское шоссе – ул. Болотова – ул. Кабакова- ул. Тихмянова – 18-й проезд (ул. Полюсная) – ул. Маршала Жукова –Одоевское шоссе
|
24.06.2020
(с 21:00 до 22:30)
|
д. Морозовка - ул. Кутузова – ул. Кирова – ул. Ложевая – ул. Пролетарская
|
30
|
пос. Скуратово (пос. Южный, пос. Западный, пос. Озерный) - Московский вокзал
|
16.06.2020, 18.06.2020
(с 20:00 до 22:00)
21.06.2020
(с 10:00 до 13:00)
|
пос. Озерный - ул. Станционная -пос. Западный - ул. Октябрьская - пос. Южный - ул. Автомобилистов - (ул. Володарского (пос. Трудовой - пос. Восточный) Варваровский пр.- ул. Центральная - ул. Еловая - ул. Прудная - Еловой проезд)- ул. Скуратовская - пр. Ленина – ул. Первомайская –ул. Фрунзе - Красноармейский пр-т - ул. Путейская
|
24.06.2020
(с 08:00 до 13:00)
|
24.06.2020
(с 21:00 до 22:30)
|
пос. Озерный - ул. Станционная -пос. Западный - ул. Октябрьская - пос. Южный - ул. Автомобилистов - (ул. Володарского (пос. Трудовой - пос. Восточный) Варваровский пр.- ул. Центральная - ул. Еловая - ул. Прудная - Еловой проезд)- ул. Скуратовская - пр. Ленина - ул. Советская - Красноармейский пр-т - ул. Путейская
|
32
|
ул. Ушинского –
Гарнизонный проезд
|
16.06.2020, 18.06.2020
(с 20:00 до 22:00)
21.06.2020
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Ушинского - пр-д Марины Расковой - ул. Вильямса - ул. Майская - ул. Бондаренко - Новомедвенский пр-д - ул. Кирова - ул. Ложевая - ул. Пролетарская - ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. Большая - Гарнизонный пр-д - (ул. Большая - Клоково)
|
24.06.2020
(с 08:00 до 13:00)
|
ул. Ушинского - проезд М.Расковой–ул. Вильямса - ул. Майская – (ул. Бондаренко) – Новомедвенский проезд – ул. Кирова - ул. Ложевая – ул. Пролетарская – ул. Демидовская плотина– ул. Октябрьская – ул. Большая - Гарнизонный проезд
|
24.06.2020
(с 21:00 до 22:30)
|
33
|
д. Высокое -Щегловская засека - пос.Косая Гора -д. Судаково
|
16.06.2020, 18.06.2020
(с 20:00 до 22:00)
21.06.2020
(с 10:00 до 13:00)
|
д. Высокое - Щегловская Засека - ул. Кирова - ул. Ложевая - ул. Пролетарская - (ул. К. Маркса) - ул. Советская– Красноармейский пр. – ул. Фрунзе – ул. Первомайская - пр-т Ленина - Щекинское шоссе - Орловское шоссе - ул. Демешковская - ул. Максима Горького (пос. Косая Гора) - ул. Генерала Горшкова - ул. Школьная - ул. Дзержинского - д. Рвы
|
24.06.2020
(с 08:00 до 13:00)
|
д. Высокое - Щегловская Засека - ул. Кирова - ул. Ложевая - ул. Пролетарская - (ул. К. Маркса)-Демидовская плотина – Ул. Октябрьская - - ул. Советская– Красноармейский пр – ул. Фрунзе – ул. Первомайская - пр-т Ленина - Щекинское шоссе - Орловское шоссе - ул. Демешковская - ул. Максима Горького (пос. Косая Гора) - ул. Генерала Горшкова - ул. Школьная - ул. Дзержинского - д. Рвы
|
24.06.2020
(с 21:00 до 22:30)
|
д. Рвы- ул. Дзержинского - ул. Школьная- ул. Генерала Горшкова - ул. Максима Горького (пос. Косая Гора) - ул. Демешковская - Орловское шоссе- Щекинское шоссе - пр-т Ленина-ул. Советская – ул. Мосина
|
34
|
пос.Косая Гора - пос.Октябрьский – Птицефабрика «Тульская»
|
16.06.2020, 18.06.2020
(с 20:00 до 22:00)
21.06.2020
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Комсомольская - ул. М. Горького - ул. Демешковская - Орловское шоссе - ул. Шоссейная - Щекинское шоссе. –пр. Ленина - ул. Первомайская - ул. Фрунзе – Красноармейский пр –ул. Советская – ул. Октябрьская –ул. Карпова - Веневское ш.
|
24.06.2020
(с 08:00 до 13:00)
|
24.06.2020
(с 21:00 до 22:30)
|
ул. Комсомольская - ул. М. Горького - ул. Демешковская - Орловское шоссе - ул. Шоссейная - Щекинское шоссе - пр. Ленина - ул. Советская – ул. Мосина
|
35
|
ст. Козлова Засека–
пос. Михалково
|
16.06.2020, 18.06.2020
(с 20:00 до 22:00)
21.06.2020
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Л. Толстого – ул. Старо-Овсянниково - ул. Октябрьская – ул. Киреевская –Щекинское шоссе – пр. Ленина – ул. Первомайская – ул. Фрунзе - Красноармейский пр. – ул. Путейская – Одоевское шоссе – ул. Тихмянова – 18-й проезд (ул. Полюсная) – ул. Маршала Жукова – Одоевское шоссе – пос. Михалково
|
24.06.2020
(с 08:00 до 13:00)
|
24.06.2020
(с 21:00 до 22:30)
|
ул. Л. Толстого - ул. Старо-Овсянниково - ул. Октябрьская - ул. Киреевская - Щекинское шоссе - пр. Ленина - ул. Советская - Красноармеский пр-т - ул. Путейская - Одоевское шоосе - ул. Тихмянова - 18- проезд (ул. Полюсная) - ул. Маршала Жукова - Одоевское шоссе - Балтийский пер. - Школьный проезд - пос. Михалково
|
40К
|
Завод РТИ –
д. Бежка
|
16.06.2020, 18.06.2020
(с 20:00 до 22:00)
21.06.2020
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Оружейная - ул. Сурикова – ул. Макаренко – ул. Болдина – ул. Дм.Ульянова – ул. Демонстрации – ул. Советская –ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул. Калинина – ул. Шухова – ул. Кутузова– ул. Газовая – ул. П.Морозова – Епифанское шоссе –д. Бежка
|
24.06.2020
(с 08:00 до 13:00)
|
ул. Оружейная - ул. Сурикова – ул. Макаренко – ул. Болдина – ул. Дм.Ульянова – ул. Демонстрации – ул. Советская – ул. Октябрьская – ул. Демидовская плотина - ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул. Калинина – ул. Шухова – ул. Кутузова– ул. Газовая – ул. П.Морозова – Епифанское шоссе –д. Бежка
|
24.06.2020
(с 21:00 до 22:30)
|
ул. Оружейная - ул. Сурикова – ул. Макаренко – ул. Болдина – ул. Дм.Ульянова – ул. Демонстрации – ул. Советская – ул. Мосина
|
42
|
пос. Плеханово - Московский вокзал - пос. Плеханово
|
16.06.2020, 18.06.2020
(с 20:00 до 22:00)
21.06.2020
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Заводская - ул. Пионерская - Алексинское шоссе - ул. Максима Горького - ул. Октябрьская - ул. Советская -Красноармейский пр-т - ул.Путейская - Красноармейский пр- т-ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. Максима Горького - Алексинское шоссе - ул. Пионерская - ул. Заводская
|
24.06.2020
(с 08:00 до 13:00)
|
24.06.2020
(с 21:00 до 22:30)
|
Московский в-л - Красноармейский пр- т-ул. Советская – ул. Мосина
|
50
|
ул. Седова - ул. Новомосковская
|
16.06.2020, 18.06.2020
(с 20:00 до 22:00)
21.06.2020
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Седова - ул .Макаренко - ул. Болдина - ул. Мира - пр-т Ленина - ул. Агеева – ул. Тимирязева, ул. Кауля - ул. Оборонная - ул. Староникитская - ул. Кауля - ул. Новомосковская
|
24.06.2020
(с 08:00 до 13:00)
|
24.06.2020
(с 21:00 до 22:30)
|
ул. Седова - ул .Макаренко - ул. Болдина - ул.Мира - пр-т Ленина - ул. Советская - ул. Оборонная - ул. Староникитская - ул. Кауля - ул. Новомосковская
|
51
|
пос.Горельские Выселки-
мкр. Левобережный
|
16.06.2020, 18.06.2020
(с 20:00 до 22:00)
21.06.2020
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Ключевая - Московское шоссе - ул. Октябрьская - ул. Советская – Красноармейский пр.- ул. Фрунзе –ул. Первомайская – пр-т Ленина - ул. Циолковского - ул. Железняка - ул. Станиславского - Городской пер. - ул. Рязанская - мкр. Левобережный
|
24.06.2020
(с 08:00 до 13:00)
|
24.06.2020
(с 21:00 до 22:30)
|
мкр. Левобережный- ул. Рязанская - Городской пер. - ул. Станиславского - ул. Железняка- ул. Циолковского - пр-т Ленина -ул. Советская –ул. Мосина
|
54
|
пос.Ивановские дачи - Московский вокзал – пос.Ивановские дачи
|
16.06.2020, 18.06.2020
(с 20:00 до 22:00)
21.06.2020
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Трудовая - ул.Советская - ул. Шоссенйая - пр-т Ленина - ул. 9 Мая - ул. Макаренко - ул. Болдина - ул. Дм. Ульянова - Красноармейский пр-т - ул. Путейская - Красноармейский пр-т - ул. Дм. Ульянова - ул. Болдина- ул. Макаренко - ул. 9 Мая - пр-т Ленина - ул. Шоссенйая - ул. Советская - ул. Трудовая
|
24.06.2020
(с 08:00 до 13:00)
|
24.06.2020
(с 21:00 до 22:30)
|
55
|
пос.Ивановские дачи – 12 проезд (Мясново)
|
16.06.2020, 18.06.2020
(с 20:00 до 22:00)
21.06.2020
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Шоссейная - Щекинское шоссе - пр-т Ленина - ул. Станиславского - ул. Николая Руднева - ул. Агеева - ул. Тимирязева - ул. Кауля - ул. Оборонная - ул. Советская - ул. Демонстрации - ул. Дмитрия Ульянова - Красноармейский пр-т - ул. Фрунзе - ул. Коминтерна - ул. Федора Смирнова - Павшинский мост - ул. Чмутова
|
24.06.2020
(с 21:00 до 22:30)
|
24.06.2020
(с 08:00 до 13:00)
|
ул. Шоссейная - Щекинское шоссе - пр-т Ленина – ул.9 Мая- ул. Болдина - ул. Дмитрия Ульянова - Красноармейский пр-т - ул. Фрунзе - ул. Коминтерна - ул. Федора Смирнова - Павшинский мост - ул. Чмутова
|
58
|
Завод РТИ - пос.Октябрьский (18 проезд)
|
16.06.2020, 18.06.2020
(с 20:00 до 22:00)
21.06.2020
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Оружейная - ул. Сурикова - ул. Макаренко - ул. Болдина - ул. Дмитрия Ульянова - ул. Первомайская – ул. Фрунзе – Красноармейский пр. - ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. Судейского - ул. Речная - Октябрьский 29-ый проезд - ул. Карпова
|
24.06.2020
(с 21:00 до 22:30)
|
24.06.2020
(с 21:00 до 22:30)
|
ул. Оружейная - ул. Сурикова - ул. Макаренко - ул. Болдина - ул. Дмитрия Ульянова - ул. Первомайская - пр-т Ленина - ул. Советская - ул. Мосина
|
59
|
Алексинское шоссе - ул. Перекопская
|
16.06.2020, 18.06.2020
(с 20:00 до 22:00)
21.06.2020
(с 10:00 до 13:00)
|
Алексинское шоссе -ул. Максима Горького - ул. Октябрьская - ул. Советская - ул. Оборонная - ул. Некрасова - ул. Перекопская.
|
24.06.2020
(с 08:00 до 13:00)
|
Алексинское шоссе -ул. Максима Горького - ул. Октябрьская - ул. Советская – Красноармейский пр. ул. Дм.Ульянова – ул. Болдина –ул. Станиславского – ул. Н. Руднева – ул. Тимирязева- ул. Оборонная - ул. Некрасова - ул. Перекопская.
|
24.06.2020
(с 21:00 до 22:30)
|
ул. Перекопская. - ул. Некрасова - ул. Оборонная
- ул. Советская – ул. Мосина
|
61
|
Областной роддом – пос. Мясново (з-д Торгового оборудования)
|
16.06.2020, 18.06.2020
(с 20:00 до 22:00)
21.06.2020
(с 10:00 до 13:00)
|
2-й проезд Гастелло – ул. Фучика - пр. М. Расковой – ул. Вильямса – ул. Кутузова – ул. Кирова – ул. Ложевая (ул. К.Маркса) – ул. Пролетарская –ул. Советская – Красноармейский пр.- ул. Путейская – Одоевское шоссе – ул. М. Жукова
|
24.06.2020
(с 08:00 до 13:00)
|
2-й проезд Гастелло – ул. Фучика - пр. М. Расковой – ул. Вильямса – ул. Кутузова – ул. Кирова – ул. Ложевая (ул. К.Маркса) – ул. Пролетарская –ул. Демидовская плотина – ул. Октябрьская - ул. Советская – Красноармейский пр.- ул. Путейская – Одоевское шоссе – ул. М. Жукова
|
09.05.2019
(с 21:00 до 23:00)
|
2-й проезд Гастелло – ул. Фучика - пр. М. Расковой – ул. Вильямса – ул. Кутузова – ул. Кирова – ул. Ложевая – ул. Пролетарская
|
62
|
пос. Прилепы – ул. Ген. Маргелова - Детская обл. больница
|
16.06.2020, 18.06.2020
(с 20:00 до 22:00)
21.06.2020
(с 10:00 до 13:00)
|
пос. Прилепы - д. Кишкино - пос. Фалдино- ул. Шоссейная-ул. Шахтерская-ул. Автомобилистов - ул. Скуратовская–пр. Ленина –ул. Ген. Маргелова- пр. Ленина – ул. Первомайская – ул. Фрунзе - Красноармейский пр-т -ул.Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов - ул.Гастелло - ул. Кутузова - ул. Вильямса
|
24.06.2020
(с 08:00 до 13:00)
|
пос. Прилепы - д. Кишкино - пос. Фалдино- ул. Шоссейная-ул. Шахтерская-ул. Автомобилистов - ул. Скуратовская–пр. Ленина –ул. Ген. Маргелова- пр. Ленина – ул. Первомайская – ул. Фрунзе - Красноармейский пр-т - ул.Советская - ул. Октябрьская – Демидовская плотина -ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов - ул.Гастелло - ул. Кутузова - ул. Вильямса
|
24.06.2020
(с 21:00 до 22:30)
|
пос. Прилепы - д. Кишкино - пос. Фалдино - ул. Шоссейная - ул. Шахтерская - ул. Автомобилистов - ул. Скуратовская - пр-т Ленина - ул. Генерала Маргелова - пр-т Ленина - ул. Советская – ул. Мосина
|
64
|
ул. Железнодорожная ул.Токарева –
Детская обл. больница
|
16.06.2020, 18.06.2020
(с 20:00 до 22:00)
21.06.2020
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Железнодорожная - ул. Токарева – ул. Октябрьская – Демидовская плотина –ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул. Металлургов - ул. Гастелло -ул. Кутузова– ул. Вильямса – ул. Майская – ул. Бондаренко – ул. Вильямса
|
24.06.2020
(с 08:00 до 13:00)
|
24.06.2020
(с 21:00 до 22:30)
|
65
|
ул. М.Гончары -
ст. «Металлург»
|
16.06.2020, 18.06.2020
(с 20:00 до 22:00)
21.06.2020
(с 10:00 до 13:00)
|
Малые Гончары - ул. Пузакова - ул. Октябрьская - ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов.
|
24.06.2020
(с 08:00 до 13:00)
|
ул. М. Гончары - ул. Пузакова - ул. Октябрьская - ул. Демидовская плотина– ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов
|
24.06.2020
(с 21:00 до 22:30)
|
66
|
д. Федоровка (пос. Хомяково) - ОАО"Балтика" -мкр. Петровский
|
16.06.2020, 18.06.2020
(с 20:00 до 22:00)
21.06.2020
(с 10:00 до 13:00)
|
с. Архангельское - Хомяковское шоссе - Московское шоссе - ул. Октябрьская - ул. Советская - Красноармейский пр-т - ул. Путейская - Одоевское шоссе –
мкр. Петровский
|
24.06.2020
(с 08:00 до 13:00)
|
24.06.2020
(с 21:00 до 22:30)
|
мкр. Петровский- Одоевское шоссе - ул. Путейская- Красноармейский пр-т - ул. Советская – ул. Мосина
|
70
|
Тула (Московский в-л) - Ильинка-
д. Крутое
|
16.06.2020, 18.06.2020
(с 20:00 до 22:00)
21.06.2020
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Путейская - Красноармейский пр-т - ул. Советская - ул. Оборонная - Новомосковское шоссе - а/д «Тула-Новомосковск» - ул. Центральная (д. Ильинка) - д. Крутое
|
24.06.2020
(с 21:00 до 22:30)
|
24.06.2020
(с 08:00 до 13:00)
|
ул. Путейская - Красноармейский пр-т - ул. Дм.Ульянова – ул. Болдина – ул. Станиславского – Городской пер. – ул. Рязанская - Новомосковское шоссе - а/д «Тула-Новомосковск» - ул. Центральная (д. Ильинка) - д. Крутое
|
№
|
Наименование маршрута
|
Дата, время
|
Схема движения
|
1
|
М. Гончары –
ст. Южная
|
16.06.2020, 18.06.2020
(с 20:00 до 22:00)
21.06.2020
(с 10:00 до 13:00)
|
М.Гончары – Красноармейский пр-т. – ул. Д.Ульянова – ул. Болдина – ст. Южная (в обоих направлениях)
|
24.06.2020
(с 08:00 до 13:00)
|
24.06.2020
(с 21:00 до 22:30)
|
ст.Южная – пр.Ленина – Красноармейский пр-т – Московский в-л
|
2
|
ул. Курковая –
ст. Южная
|
16.06.2020, 18.06.2020
(с 20:00 до 22:00)
21.06.2020
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Луначарского – ул. Октябрьская – ул. Советская – Красноармейский проспект – ул. Д.Ульянова – ул. Болдина – ст. Южная (в обоих направлениях)
|
24.06.2020
(с 08:00 до 13:00)
|
24.06.2020
(с 21:00 до 22:30)
|
ул. Луначарского – ул. Октябрьская – ул.М.Гончары
|
4
|
ст. Южная –
пос. Горелки
|
16.06.2020, 18.06.2020
(с 20:00 до 22:00)
21.06.2020
(с 10:00 до 13:00)
|
пр. Ленина - ул. 9 Мая - ул. Болдина - ул. Дм. Ульянова – Красноармейский пр.-ул. Советская - ул. Октябрьская - Московское шоссе
|
24.06.2020
(с 08:00 до 13:00)
|
24.06.2020
(с 21:00 до 22:30)
|
ст.Южная – ул. 9 Мая – ул. Болдина – ул. Первомайская - пр.Ленина – Красноармейский пр-т – Московский в-л
|
5
|
Московский вокзал -
ст. Южная
|
16.06.2020, 18.06.2020
(с 20:00 до 22:00)
21.06.2020
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Путейская – Красноармейский проспект -
проспект Ленина
|
24.06.2020
(с 08:00 до 13:00)
|
24.06.2020
(с 21:00 до 22:30)
|
6
|
Московский вокзал -
пос. Горелки
|
16.06.2020, 18.06.2020
(с 20:00 до 22:00)
21.06.2020
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Путейская – Красноармейский проспект –
ул. Советская – ул. Октябрьская – Московское шоссе
|
24.06.2020
(с 08:00 до 13:00)
|
24.06.2020
(с 21:00 до 22:30)
|
1 ед. - ул. Луначарского – ул. Октябрьская –
Московское ш.
1 ед. - ст.Южная – пр.Ленина – Красноармейский пр-т – Московский в-л
|
7
|
ул. Курковая –
Московский вокзал
|
16.06.2020, 18.06.2020
(с 20:00 до 22:00)
21.06.2020
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Луначарского – ул. Октябрьская – ул. Советская – Красноармейский проспект –ул. Путейская
|
24.06.2020
(с 08:00 до 13:00)
|
24.06.2020
(с 21:00 до 22:30)
|
ул. Луначарского – ул. Октябрьская – ул.М.Гончары
|
10
|
Московский в-л - Трамвайное депо - Областная больница
|
16.06.2020, 18.06.2020
(с 20:00 до 22:00)
21.06.2020
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Путейская – Красноармейский пр-т – ул. Советская –ул. Пролетарская - ул. Ложевая- ул. Металлургов – ул. Гастелло – ул. Кутузова – ул. Вильямса
|
24.06.2020
(с 08:00 до 13:00)
|
ул. Путейская – Красноармейский пр-т – ул. Советская – ул. Демидовская плотина - ул. Пролетарская - ул. Ложевая- ул. Металлургов – ул. Гастелло – ул. Кутузова – ул. Вильямса
|
11
|
Московский вокзал - пос. Скуратово (пос. Западный)
|
16.06.2020, 18.06.2020
(с 20:00 до 22:00)
21.06.2020
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Путейская - Красноармейский пр. - ул. Д. Ульянова –ул. Болдина - ул. 9 Мая -пр-т Ленина – ул. Скуратовская – пос. Западный
|
24.06.2020
(с 08:00 до 13:00)
|
24.06.2020
(с 21:00 до 22:30)
|
12
|
пос. Косая гора –
Московский вокзал
|
16.06.2020, 18.06.2020
(с 20:00 до 22:00)
21.06.2020
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. М. Горького - Щекинское шоссе – пр. Ленина - ул. 9 Мая - ул. Болдина - ул. Д. Ульянова - Красноармейский пр. - ул. Путейская
|
24.06.2020
(с 08:00 до 13:00)
|
24.06.2020
(с 21:00 до 22:30)
|
№ м-та
|
Наименование маршрута
|
Дата, время
|
Схема движения
|
3
|
Щегловская засека-Московский в-л
|
16.06.2020, 18.06.2020
(с 20:00 до 22:00)
21.06.2020
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Щегловская Засека - ул. Кирова - ул. Кутузова - ул. Марата - ул. Епифанская - ул. Пролетарская - Чулковский мост - ул. Советская - ул. Коминтерна
|
24.06.2020
(с 08:00 до 13:00)
|
ул. Щегловская Засека - ул. Кирова - ул. Кутузова - ул. Марата - ул. Епифанская - Демидовская плотина - ул. Советская - ул. Коминтерна
|
7
|
Щегловская засека-
ст. Металлург
|
16.06.2020, 18.06.2020
(с 20:00 до 22:00)
21.06.2020
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Щегловская Засека - ул. Кирова - ул. Кутузова - ул. Марата - ул. Плеханова - ул. Металлургов
|
24.06.2020
(с 08:00 до 13:00)
|
24.06.2020
(с 21:00 до 22:30)
|
8
|
Московский в-л – ул. Штыковая
|
16.06.2020, 18.06.2020
(с 20:00 до 22:00)
|
ул. Коминтерна - ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. М.Горького
|
9
|
ст. Металлург - Московский вокзал
|
16.06.2020, 18.06.2020
(с 20:00 до 22:00)
21.06.2020
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Металлургов - ул. Плеханова - ул. Марата - ул. Епифанская - ул. Пролетарская - Чулковский мост - ул. Советская - ул. Коминтерна
|
24.06.2020
(с 08:00 до 13:00)
|
ул. Металлургов - ул. Плеханова - ул. Марата - ул. Епифанская – ул Демидовская плотина – ул. Октябрьская - ул. Советская - ул. Коминтерна
|
24.06.2020
(с 21:00 до 22:30)
|
ул. Металлургов – ул. Плеханова – ул. Марата – ул. Епифанская – Демидовский путепровод – ул. Октябрьская – ул. М. Горького
|
10
|
ст. Металлург - Кондитерская фабрика
|
16.06.2020, 18.06.2020
(с 20:00 до 22:00)
21.06.2020
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Металлургов - ул. Плеханова - ул. Марата - ул. Епифанская - Демидовский путепровод - ул. Советская - ул. Коминтерна - Павшинский путепровод - ул. Воздухофлотская - ул. Тихмянова - Одоевское шоссе
|
24.06.2020
(с 08:00 до 13:00)
|
24.06.2020
(с 21:00 до 22:30)
|
Одоевское шоссе -ул. Тихмянова - ул. Воздухофлотская - Павшинский путепровод- ул. Коминтерна - ул. Советская - ул. Оборонная - ул. Кауля - Перекопский переулок
|
12
|
пос. Менделеевский - ул. Штыковая
|
16.06.2020, 18.06.2020
(с 20:00 до 22:00)
21.06.2020
(с 10:00 до 13:00)
|
пр-т Ленина - ул. Станиславского - ул. Н. Руднева - ул. Агеева - ул. Тимирязева - ул. Михеева - ул. Кауля - ул. Оборонная - ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. М. Горького
|
24.06.2020
(с 08:00 до 13:00)
|
пр-т Ленина - ул. Станиславского - ул. Н. Руднева - ул. Агеева - ул. Тимирязева - ул. Михеева - ул. Кауля – Красный Перекоп
|
24.06.2020
(с 21:00 до 22:30)
|
пр. Ленина - ул. Станиславского - ул. Н. Руднева –
ул. Агеева - ул. Тимирязева - ул. Михеева - ул. Кауля – ул. Советская – ул. Коминтерна - Московский в-л
|
13
|
ст. Металлург - Красный Перекоп - пос. Менделеевский
|
16.06.2020, 18.06.2020
(с 20:00 до 22:00)
21.06.2020
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Металлургов - ул. Плеханова - ул. Марата - ул. Епифанская - ул. Пролетарская - Чулковский мост - ул. Советская - ул. Оборонная - ул. Кауля - Перекопский переулок - ул. Михеева - ул. Тимирязева - ул. Агеева - ул. Н. Руднева - ул. Станиславского - пр-т Ленина
|
24.06.2020
(с 08:00 до 13:00)
|
ул. Металлургов- ул. Плеханова - ул. Марата - ул. Епифанская - Демидовская плотина - ул. Советская - ул. Коминтерна - Павшинский путепровод - ул. Воздухофлотская - ул. Тихмянова - Одоевское шоссе
|
24.06.2020
(с 21:00 до 22:30)
|
пр. Ленина - ул. Станиславского - ул. Н. Руднева – ул. Агеева - ул. Тимирязева - ул. Михеева - ул. Кауля – ул. Советская – ул. Коминтерна - Московский в-л
|
14
|
пос. Менделеевский - Кондитерская фабрика
|
16.06.2020, 18.06.2020
(с 20:00 до 22:00)
21.06.2020
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Кауля - ул. Оборонная -- ул. Советская - ул. Коминтерна - Павшинский путепровод - ул. Воздухофлотская - ул. Тихмянова - Одоевское шоссе
|
24.06.2020
(с 21:00 до 22:30)
|
24.06.2020
(с 08:00 до 13:00)
|
Одоевское шоссе- ул. Тихмянова - ул. Воздухофлотская - Павшинский путепровод - ул. Коминтерна - ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. М. Горького