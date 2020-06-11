Из-за Парада Победы в Туле ограничат движение транспорта и парковку

Сложности с парковкой и движением транспорта в центре города будут наблюдаться 16, 18 и 24 июня. В эти же даты городской транспорт изменит маршрут.

В связи с подготовкой к торжественным мероприятиям, посвященным Году памяти и славы и празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в Туле за несколько дней до Парада Победы и в день его проведения будет ограничено передвижение и парковка транспорта.

Сложности с парковкой и движением транспорта в центре города будут наблюдаться 16, 18 и 24 июня. Запрет будет действовать не целый день, а в определенные часы, поэтому внимательно смотрите на время и заранее планируйте маршруты.

В администрации Тулы подчеркнули, что ограничения вводятся для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения мероприятий.

На карте отмечены места, где будут временно запрещать парковку и стоянку. Кликните на цветную линию, чтобы узнать точное время и дату ограничений.

Ограничения по движению транспорта также будут. Улицы, где будет запрещен проезд примерно те же самые (с полным списком улиц можно ознакомиться на сайте администрации). В связи с этим городской транспорт 16, 18 и 24 июня в течение дня будет менять маршрут движения.

автобусы

№

м-та Наименование маршрута Дата, время Схема движения 1 пос.Горельские Выселки Кладбище №3 16.06.2020, 18.06.2020 (с 20:00 до 22:00) 21.06.2020 (с 10:00 до 13:00) пос. Горельские выселки – ул. Октябрьская – ул. Советская – Красноармейский пр.- ул. Фрунзе – ул. Первомайская – пр. Ленина – далее по маршруту 24.06.2020 (с 08:00 до 13:00) 24.06.2020 (с 21:00 до 22:30) ул. Пржевальского - Новомосковское шоссе - ул. Рязанская - Городской переулок - ул. Станиславского - ул. Железняка - ул. Циолковского - пр. Ленина – ул. Советская - ул.Мосина 2 Московский вокзал - пос. Лихвинка 16.06.2020, 18.06.2020 (с 20:00 до 22:00) 21.06.2020 (с 10:00 до 13:00) ул. Путейская - 1-й Лихвинский проезд –ул. Колхозная 24.06.2020 (с 08:00 до 13:00) 24.06.2020 (с 21:00 до 22:30) 3 Суворовское училище - пл. Победы - Суворовское училище 16.06.2020, 18.06.2020 (с 20:00 до 22:00) 21.06.2020 (с 10:00 до 13:00) Восточный обвод - ул. Рязанская - пр. Ленина – ул. Первомайская – ул. Фрунзе – Красноармейский пр. – ул. Советская -ул. Пролетарская - ул.Ложевая - Восточный обвод 24.06.2020 (с 08:00 до 13:00) Восточный обвод - ул. Рязанская - пр. Ленина – ул. Первомайская – ул. Фрунзе – Красноармейский пр.– ул. Советская - ул. Октябрьская – Демидовская плотина - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - Восточный обвод 24.06.2020 (с 21:00 до 22:30) Заход в Гараж до 21:00 5 Областной роддом - мкр. Левобережный 16.06.2020, 18.06.2020 (с 20:00 до 22:00) 21.06.2020 (с 10:00 до 13:00) 2-й проезд Гастелло - ул. Фучика - пр. М. Расковой - ул. Вильямса - ул.Кутузова - ул.Металлургов – ул. Ложевая – ул.Пролетарская – ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Рязанская –Восточный обвод – мкр.Левобережный 24.06.2020 (с 08:00 до 13:00) 2-й проезд Гастелло - ул. Фучика - пр. М. Расковой - ул. Вильямса - ул.Кутузова - ул.Металлургов ––Восточный обвод – мкр.Левобережный 24.06.2020 (с 21:00 до 22:30) мкр.Левобережный–Восточный обвод – ул. Рязанская– ул. Оборонная – ул. Советская – ул. Мосина 11 завод РТИ - пос. Октябрьский 16.06.2020, 18.06.2020 (с 20:00 до 22:00) 21.06.2020 (с 10:00 до 13:00) ул. Оружейная - ул. Сурикова - ул. Макаренко - ул. Болдина - ул. Дм. Ульянова - ул. Первомайская – ул. Фрунзе – Красноармейский пр - ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. Судейского - ул. Речная - Октябрьский 29-й проезд - ул. Карпова - ул. Кобзева 24.06.2020 (с 08:00 до 13:00) 24.06.2020 (с 21:00 до 22:30) РТИ -ул. Макаренко - ул. Болдина – ул. Первомайская - пр. Ленина – ул. Советская – Красноармейский пр-т – Московский в-л 11-А к/т «Спартак» – д. Некрасово 16.06.2020, 18.06.2020 (с 20:00 до 22:00) 21.06.2020 (с 10:00 до 13:00) ул. Луначарского – ул. Курковая – ул. М.Горького – Алексинское ш. – п. Плеханово – с. Хрущево – д. Некрасово 24.06.2020 (с 08:00 до 13:00) 24.06.2020 (с 21:00 до 22:30) 12 Завод РТИ - Птицефабрика "Тульская" 16.06.2020, 18.06.2020 (с 20:00 до 22:00) 21.06.2020 (с 10:00 до 13:00) ул. Сурикова - ул. Макаренко - ул. Болдина - ул. Дмитрия Ульянова - ул. Демонстрации - ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Кирова - ул. Каракозова - ул. Индустриальная - Веневское шоссе 24.06.2020 (с 08:00 до 13:00) ул.Сурикова - ул.Макаренко - ул.Болдина – ул. Дм.Ульянова -ул. Демонстрации – ул. Лейтейзена – Красноармейский пр. -ул. Советская –ул. Октябрьская – ул. Демидовская плотина -ул. Пролетарская - ул. Ложевая – ул. Степанова – ул. Каракозова –Веневское шоссе обратно: – Веневское шоссе - ул. Каракозова – ул. Степанова – ул. Ложевая – ул. Пролетарская - ул. Демидовская плотина - ул. Октябрьская – ул. Советская – ул. Демонстрации – далее по маршруту 24.06.2020 (с 21:00 до 22:30) Веневское шоссе –ул. Индустриальная – ул. Каракозова– ул. Кирова – ул. Ложевая - ул. Пролетарская 13 Московский вокзал -Кладбище № 4

ПАО Тулачермет» 16.06.2020, 18.06.2020 (с 20:00 до 22:00) 21.06.2020 (с 10:00 до 13:00) ул. Путейская - Красноармейский пр. - ул. Советская - ул. Староникитская - ул. Оборонная - Новомосковское шоссе - ул. Пржевальского 24.06.2020 (с 21:00 до 22:30) 24.06.2020 (с 08:00 до 13:00) ул. Путейская - Красноармейский пр. – ул. Дм.Ульянова - ул. Болдина – ул. Станиславского – Городской пер – ул. Рязанская - Новомосковское шоссе - ул. Пржевальского 13-А Московский вокзал - пос. Петелино 16.06.2020, 18.06.2020 (с 20:00 до 22:00) 21.06.2020 (с 10:00 до 13:00) ул. Путейская - Красноармейский пр-т - ул. Советская - ул. Оборонная - Новомосковское шоссе - пос. Петелино 24.06.2020 (с 21:00 до 22:30) 24.06.2020 (с 08:00 до 13:00) ул. Путейская - Красноармейский пр. – ул. Дм.Ульянова - ул. Болдина – ул. Станиславского – Городской пер – ул. Рязанская - Новомосковское шоссе – пос. Петелино 16 Областной роддом -Московский вокзал 16.06.2020, 18.06.2020 (с 20:00 до 22:00) 21.06.2020 (с 10:00 до 13:00) 2-ой пр-д Гастелло - ул. Фучика - пр-д Марины Расковой - ул. Вильямса - ул. Кутузова - ул. Кирова - ул. Карла Маркса (ул. Ложевая - ул. Пролетарская) - ул. Советская - Красноармейский пр-т - ул. Путейская 24.06.2020 (с 08:00 до 13:00) 2-й проезд Гастелло - ул. Фучика - пр. М. Расковой - ул. Вильямса – ул. Кутузова – ул. Кирова -ул. К.Маркса (ул.Ложевая – ул.Пролетарская) – ул. Демидовская плотина – ул. Октябрьская - ул. Советская – Красноармейский пр. – пл.Московского вокзала 24.06.2020 (с 21:00 до 22:30) Мясново (з-д Торгового оборудования) - Одоевское шоссе - ул. Путейская – пл.Московского вокзала 18 ул. Ген. Маргелова - Новомедвенский пр-д (Технопарк) 16.06.2020, 18.06.2020 (с 20:00 до 22:00) 21.06.2020 (с 10:00 до 13:00) ул. Ген. Маргелова – пр.Ленина–ул. Первомайская – ул. Фрунзе –Красноармейский пр -ул.Советская -ул.Пролетарская -ул.Ложевая –далее по маршруту 24.06.2020 (с 08:00 до 13:00) ул. Ген. Маргелова – пр.Ленина–ул. Первомайская – ул. Фрунзе –Красноармейский пр -ул.Советская –Демидовская плотина - ул.Пролетарская -ул.Ложевая –далее по маршруту 24.06.2020 (с 21:00 до 22:30) Московский в-л – Красноармейский пр. – ул. Советская – пр. Ленина - ул. Ген. Маргелова 21 ул. М. Гончары Щегловская засека 16.06.2020, 18.06.2020 (с 20:00 до 22:00) 21.06.2020 (с 10:00 до 13:00) ул. Пузакова - ул. Октябрьская - Демидовская плотина - ул. Епифанская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Кирова - ул. Щегловская Засека 24.06.2020 (с 08:00 до 13:00) 24.06.2020 (с 21:00 до 22:30) 21-А д. Комарки - Площадка 16.06.2020, 18.06.2020 (с 20:00 до 22:00) 21.06.2020 (с 10:00 до 13:00) ул. Комарская - 2-ой Комарский проезд - ул. Щегловская засека - ул. Кирова - ул. Ложевая - ул. Пролетарская 24.06.2020 (с 08:00 до 13:00) 24.06.2020 (с 21:00 до 22:30) 23 Областной диспансер – пос. Горелки 16.06.2020, 18.06.2020 (с 20:00 до 22:00) 21.06.2020 (с 10:00 до 13:00) пр-д Марины Расковой - ул. Вильямса - ул. Кутузова - ул. Кирова - ул. Каракозова - ул. Индустриальная - Веневское шоссе - ул. Карпова - Московское шоссе 24.06.2020 (с 08:00 до 13:00) 24.06.2020 (с 21:00 до 22:30) 24 ул. М. Гончары -

ПАО "Тулачермет" (верхние проходные) 16.06.2020, 18.06.2020 (с 20:00 до 22:00) 21.06.2020 (с 10:00 до 13:00) ул. Пузакова - ул. Октябрьская - ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов - ул. Столетова (Театральный переулок) - ул. Доктора Гумилевской - ул. Новотульская 24.06.2020 (с 08:00 до 13:00) ул. Пузакова - ул. Октябрьская - ул. Демидовская плотина – ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов - ул.Д-ра Гумилевской (Театарльный переулок)- ул. Новотульская 24.06.2020 (с 21:00 до 22:30) 25 пос. Скуратово (пос. Угольный) – Тульский Областной Онкологический диспансер 16.06.2020, 18.06.2020 (с 20:00 до 22:00) 21.06.2020 (с 10:00 до 13:00) пос. Угольный (пос. Озерный) - ул. Скуратовская - пр. Ленина – ул. Первомайская – ул. Фрунзе – Красноармейский пр-ул. Советская – ул. Октябрьская - Демидовская плотина - ул. Епифанская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Кирова - ул. Кутузова - ул. Вильямса - проезд М. Расковой - ул. Ушинского 24.06.2020 (с 08:00 до 13:00) 24.06.2020 (с 21:00 до 22:30) пос. Угольный (пос. Озерный) - ул. Скуратовская – пр. Ленина - ул.Советская – ул.Мосина 26 пос. Скуратово

(пос. Западный)

мкр. Петровский 16.06.2020, 18.06.2020 (с 20:00 до 22:00) 21.06.2020 (с 10:00 до 13:00) Скуратово (пос. Западный) - пос. Горняк - Щекинское шоссе - пр. Ленина - ул. Первомайская - ул. Фрунзе - Красноармейский пр. - ул. Путейская - Одоевское шоссе - ул. Болотова - ул. Кабакова - ул. Тихмянова - (ул. Полюсная) - 18-й проезд - ул. Маршала Жукова - Одоевское шоссе - мкрн. Петровский 24.06.2020 (с 08:00 до 13:00) 24.06.2020 (с 21:00 до 22:30) 27 пос. Угольный – пос. Западный -

пос. Северный 16.06.2020, 18.06.2020 (с 20:00 до 22:00) 21.06.2020 (с 10:00 до 13:00) ул. Шоссейная (пос. Угольный) -ул. Шахтерская - ул. Автомобилистов (пос. Южный) - ул. Октябрьская - ул.Старо-Овсянниково -ул. Жуковского (пос. Западный) - ул.Старо-Овсянниково - ул. Октябрьская - ул. Автомобилистов - ул. Володарского(пос. Трудовой - пос. Восточный) - ул. Центральная - ул. Еловая - ул. Прудная - Еловой проезд - ул. Центральная (пос. Северный) 24.06.2020 (с 08:00 до 13:00) 24.06.2020 (с 21:00 до 22:30) 27-А пос. Северный – пос. Плеханово 16.06.2020, 18.06.2020 (с 20:00 до 22:00) 21.06.2020 (с 10:00 до 13:00) пос. Северный (пос.Восточный) – пос.Трудовой- ул. Володарского - Варваровский проезд ул. Автомобилистов)- ул.Скуратовская - пр.Ленина- ул. Первомайская – ул. Фрунзе - Красноармейский пр-т -ул.Советская - далее по маршруту до пос. Плеханово (в обоих направлениях) 24.06.2020 (с 08:00 до 13:00) 24.06.2020 (с 21:00 до 22:30) пос. Северный (пос. Восточный) - пос. Трудовой - ул. Володарского - Варваровский проезд - ул. Автомобилистов - ул. Скуратовская - пр. Ленина - ул. Советская - ул. Мосина 28 пос. Косая Гора ПАО Тулачермет» 16.06.2020, 18.06.2020 (с 20:00 до 22:00) 21.06.2020 (с 10:00 до 13:00) ул.Лесная — ул.Дронова — ул.Комсомольская — ул.М.Горького — ул.Демешковская — Орловское шоссе — Щекинское шоссе — пр.Ленина — ул. Первомайская – ул. Фрунзе - Красноармейский пр-т- ул.Советская —ул.К.Маркса (ул.Пролетарская - ул.Ложевая) — ул.Кирова — ул.Кутузова — ул.Чаплыгина -ул.Металлургов – (Театральный переулок) ул. Д-ра Гумилевской 24.06.2020 (с 08:00 до 13:00) ул.Лесная — ул.Дронова — ул.Комсомольская — ул.М.Горького — ул.Демешковская — Орловское шоссе — Щекинское шоссе — пр.Ленина — ул. Первомайская – ул. Фрунзе - Красноармейский пр-т- ул.Советская —Демидовская плотина - ул.К.Маркса (ул.Пролетарская - ул.Ложевая) — ул.Кирова — ул.Кутузова — ул.Чаплыгина -ул.Металлургов – (Театральный переулок) ул. Д-ра Гумилевской 24.06.2020 (с 21:00 до 22:30) ул. Лесная - ул. Дронова - ул. Комсомольская - ул. Максима Горького - ул. Демешковская - Орловское шоссе - Щекинское шоссе - пр-т Ленина - ул. Советская – ул. Мосина 36 пос. Хомяково -

мкр. Петровский 16.06.2020, 18.06.2020 (с 20:00 до 22:00) 21.06.2020 (с 10:00 до 13:00) Хомяковское шоссе - Московское шоссе - ул. Октябрьская - ул. Советская - Красноармейский пр. - ул. Путейская - Одоевское шоссе - мкр. Петровский 24.06.2020 (с 08:00 до 13:00) 24.06.2020 (с 21:00 до 22:30) 2 ед. - Хомяковское шоссе - Московское шоссе - ул. Октябрьская – Демидовская плотина- РИО 1 ед. – ул.Мосина - ул. Советская - Красноармейский пр. - ул. Путейская - Одоевское шоссе - мкр. Петровский 36-А с. Архангельское мкр. Петровский 16.06.2020, 18.06.2020 (с 20:00 до 22:00) 21.06.2020 (с 10:00 до 13:00) Хомяковское шоссе - Московское шоссе - ул. Октябрьская - ул. Советская - Красноармейский пр-т - ул. Путейская - Одоевское шоссе - мкр. Петровский 24.06.2020 (с 08:00 до 13:00) 38 пос. Мясново (з-д Торгового оборудования)-

пос. Басово-Прудный 16.06.2020, 18.06.2020 (с 20:00 до 22:00) 21.06.2020 (с 10:00 до 13:00) завод Торгового оборудования - Ханинский пр-д - ул. Маршала Жукова - ул. Полюсная - ул.Кабакова (18-ый пр-д Мясново) - ул.Тихмянова - ул. Чмутова - ул. Дмитрия Ульянова - ул. Болдина - ул. Макаренко - ул. 9 Мая - пр-т Ленина - ул. Скуратовская - пр-д Энергетиков - ул. Центральная 24.06.2020 (с 08:00 до 13:00) 24.06.2020 (с 21:00 до 22:30) 39А мкр. Северная Мыза - мкр. Новая Тула - ст. Южная 16.06.2020, 18.06.2020 (с 20:00 до 22:00) 21.06.2020 (с 10:00 до 13:00) ул. Лесная (Мыза )- а/д 70-К-041 Тула-Белев - а/д Р-132 «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань» - ул. Нижняя Китаевка - Калужское шоссе- ул. Рязанская - пр. Ленина 24.06.2020 (с 08:00 до 13:00) 24.06.2020 (с 21:00 до 22:30) 44 Площадка – пос. Рождественский 16.06.2020, 18.06.2020 (с 20:00 до 22:00) 21.06.2020 (с 10:00 до 13:00) ул. Пролетарская - ул. Советская - ул. Октябрьская - Московское шоссе 24.06.2020 (с 08:00 до 13:00) ул. Пролетарская – ул. Демидовская плотина– ул.Октябрьская – Московское шоссе 24.06.2020 (с 21:00 до 22:30) 52В ТЦ "Макси" - д. Нижние Присады 16.06.2020, 18.06.2020 (с 20:00 до 22:00) 21.06.2020 (с 10:00 до 13:00) ул. Советская - ул. Оборонная - Новомосковское шоссе -(а/д «Тула-Новомосковск»-Прилепы- ул. Центральная) - ул.Главная - пос. Сергиевский - д. Нижние Присады 24.06.2020 (с 08:00 до 13:00) ул. Путейская - Красноармейский пр. – ул. Дм.Ульянова - ул. Болдина – ул. Станиславского – Городской пер – ул. Рязанская - Новомосковское шоссе – -(а/д «Тула-Новомосковск»-Прилепы- ул. Центральная) - ул.Главная - пос. Сергиевский - д. Нижние Присады 24.06.2020 (с 21:00 до 22:30) ул. Путейская - Красноармейский пр-т - ул. Советская - ул. Оборонная - Новомосковское шоссе - -(а/д «Тула-Новомосковск»-Прилепы- ул. Центральная) - ул.Главная - пос. Сергиевский - д. Нижние Присады 71 п. Мясново (12 проезд) - п. Ударник 16.06.2020, 18.06.2020 (с 20:00 до 22:00) 21.06.2020 (с 10:00 до 13:00) ул. Чмутова- ул. Тихмянова -18-й проезд (Мясново) - ул. Маршала Жукова - Одоевское шоссе" - а/д "Р – 132 - пос. Ударник» – а/д «Р-132 24.06.2020 (с 08:00 до 13:00) 24.06.2020 (с 21:00 до 22:30) 72 мкр. Северная Мыза-Московский вокзал 16.06.2020, 18.06.2020 (с 20:00 до 22:00) 21.06.2020 (с 10:00 до 13:00) ул. Путейская - Одоевское шоссе - ул. Лесная (мкр. Севереная Мыза) 24.06.2020 (с 08:00 до 13:00) 24.06.2020 (с 21:00 до 22:30) 175 Алешня - пос. Ленинский 16.06.2020, 18.06.2020 (с 20:00 до 22:00) а/д "Тула-Алешня"-дорога, соединяющая а/д Тула-Алешня" и а/д "Тула-Яковлево", а/д "Тула-Яковлево"-ул.Шоссейная- ул. Ленина-ул. Механизаторов

Коммерческий транспорт

№

м-та Наименование маршрута Дата, время Схема движения 4 пос. Михалково –ПАО "Тулачермет" 16.06.2020, 18.06.2020 (с 20:00 до 22:00) 21.06.2020 (с 10:00 до 13:00) ул. Колхозная - 1ый Лихвинский пр-д. - Китаевский пр-д - ул. Путейская - Красноармейский пр-т - ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов - ул. Столетова - (Театральный пер.) - ул. Доктора Гумилевской 24.06.2020 (с 08:00 до 13:00) ул. Колхозная –1-ый Лихвинский пр. – Китаевский пр.-ул. Путейская - Красноармейский пр-т – ул. Советская – ул. Октябрьская – ул. Демидовская плотина - ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул. Металлургов - ул. Д-ра. Гумилевской (Театральный переулок)– ул. Новотульская 24.06.2020 (с 21:00 до 22:30) ул. Новотульская- ул. Д-ра. Гумилевской (Театральный переулок)– ул. Металлургов– ул. Ложевая – ул. Пролетарская 9 ул. Железнодорожная -ул.Токарева - Платоновский лес 16.06.2020, 18.06.2020 (с 20:00 до 22:00) 21.06.2020 (с 10:00 до 13:00) ул. Железнодорожная-ул. Токарева – ул. Октябрьская – ул. Советская – Красноармейский пр. – ул. Фрунзе –ул. Первомайская -пр. Ленина – ул. Ген. Маргелова 24.06.2020 (с 08:00 до 13:00) 24.06.2020 (с 21:00 до 22:30) ул. Генерала Маргелова– пр-т Ленина - ул. Советская – ул. Мосина 12/15 д. Морозовка – ст. "Металлург" – База №10 (Мясново) 16.06.2020, 18.06.2020 (с 20:00 до 22:00) 21.06.2020 (с 10:00 до 13:00) д. Морозовка - ул. Кутузова – ул.Кирова – ул. Ложевая –ул. Пролетарская – ул. Советская – Красноармейский пр-т – ул. Путейская – ул. Одоевское шоссе - ул. Болотова – ул. Кабакова- ул. Тихмянова – 18-й проезд (ул. Полюсная) – ул. Маршала Жукова –Одоевское шоссе 24.06.2020 (с 08:00 до 13:00) д. Морозовка - ул. Кутузова – ул. Кирова – ул. Ложевая – ул. Пролетарская –ул. Демидовская плотина – ул. Октябрьская - ул. Советская–Красноармейский пр-т – ул. Путейская –Одоевское шоссе – ул. Болотова – ул. Кабакова- ул. Тихмянова – 18-й проезд (ул. Полюсная) – ул. Маршала Жукова –Одоевское шоссе 24.06.2020 (с 21:00 до 22:30) д. Морозовка - ул. Кутузова – ул. Кирова – ул. Ложевая – ул. Пролетарская 30 пос. Скуратово (пос. Южный, пос. Западный, пос. Озерный) - Московский вокзал 16.06.2020, 18.06.2020 (с 20:00 до 22:00) 21.06.2020 (с 10:00 до 13:00) пос. Озерный - ул. Станционная -пос. Западный - ул. Октябрьская - пос. Южный - ул. Автомобилистов - (ул. Володарского (пос. Трудовой - пос. Восточный) Варваровский пр.- ул. Центральная - ул. Еловая - ул. Прудная - Еловой проезд)- ул. Скуратовская - пр. Ленина – ул. Первомайская –ул. Фрунзе - Красноармейский пр-т - ул. Путейская 24.06.2020 (с 08:00 до 13:00) 24.06.2020 (с 21:00 до 22:30) пос. Озерный - ул. Станционная -пос. Западный - ул. Октябрьская - пос. Южный - ул. Автомобилистов - (ул. Володарского (пос. Трудовой - пос. Восточный) Варваровский пр.- ул. Центральная - ул. Еловая - ул. Прудная - Еловой проезд)- ул. Скуратовская - пр. Ленина - ул. Советская - Красноармейский пр-т - ул. Путейская 32 ул. Ушинского – Гарнизонный проезд 16.06.2020, 18.06.2020 (с 20:00 до 22:00) 21.06.2020 (с 10:00 до 13:00) ул. Ушинского - пр-д Марины Расковой - ул. Вильямса - ул. Майская - ул. Бондаренко - Новомедвенский пр-д - ул. Кирова - ул. Ложевая - ул. Пролетарская - ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. Большая - Гарнизонный пр-д - (ул. Большая - Клоково) 24.06.2020 (с 08:00 до 13:00) ул. Ушинского - проезд М.Расковой–ул. Вильямса - ул. Майская – (ул. Бондаренко) – Новомедвенский проезд – ул. Кирова - ул. Ложевая – ул. Пролетарская – ул. Демидовская плотина– ул. Октябрьская – ул. Большая - Гарнизонный проезд 24.06.2020 (с 21:00 до 22:30) 33 д. Высокое -Щегловская засека - пос.Косая Гора -д. Судаково 16.06.2020, 18.06.2020 (с 20:00 до 22:00) 21.06.2020 (с 10:00 до 13:00) д. Высокое - Щегловская Засека - ул. Кирова - ул. Ложевая - ул. Пролетарская - (ул. К. Маркса) - ул. Советская– Красноармейский пр. – ул. Фрунзе – ул. Первомайская - пр-т Ленина - Щекинское шоссе - Орловское шоссе - ул. Демешковская - ул. Максима Горького (пос. Косая Гора) - ул. Генерала Горшкова - ул. Школьная - ул. Дзержинского - д. Рвы 24.06.2020 (с 08:00 до 13:00) д. Высокое - Щегловская Засека - ул. Кирова - ул. Ложевая - ул. Пролетарская - (ул. К. Маркса)-Демидовская плотина – Ул. Октябрьская - - ул. Советская– Красноармейский пр – ул. Фрунзе – ул. Первомайская - пр-т Ленина - Щекинское шоссе - Орловское шоссе - ул. Демешковская - ул. Максима Горького (пос. Косая Гора) - ул. Генерала Горшкова - ул. Школьная - ул. Дзержинского - д. Рвы 24.06.2020 (с 21:00 до 22:30) д. Рвы- ул. Дзержинского - ул. Школьная- ул. Генерала Горшкова - ул. Максима Горького (пос. Косая Гора) - ул. Демешковская - Орловское шоссе- Щекинское шоссе - пр-т Ленина-ул. Советская – ул. Мосина 34 пос.Косая Гора - пос.Октябрьский – Птицефабрика «Тульская» 16.06.2020, 18.06.2020 (с 20:00 до 22:00) 21.06.2020 (с 10:00 до 13:00) ул. Комсомольская - ул. М. Горького - ул. Демешковская - Орловское шоссе - ул. Шоссейная - Щекинское шоссе. –пр. Ленина - ул. Первомайская - ул. Фрунзе – Красноармейский пр –ул. Советская – ул. Октябрьская –ул. Карпова - Веневское ш. 24.06.2020 (с 08:00 до 13:00) 24.06.2020 (с 21:00 до 22:30) ул. Комсомольская - ул. М. Горького - ул. Демешковская - Орловское шоссе - ул. Шоссейная - Щекинское шоссе - пр. Ленина - ул. Советская – ул. Мосина 35 ст. Козлова Засека– пос. Михалково 16.06.2020, 18.06.2020 (с 20:00 до 22:00) 21.06.2020 (с 10:00 до 13:00) ул. Л. Толстого – ул. Старо-Овсянниково - ул. Октябрьская – ул. Киреевская –Щекинское шоссе – пр. Ленина – ул. Первомайская – ул. Фрунзе - Красноармейский пр. – ул. Путейская – Одоевское шоссе – ул. Тихмянова – 18-й проезд (ул. Полюсная) – ул. Маршала Жукова – Одоевское шоссе – пос. Михалково 24.06.2020 (с 08:00 до 13:00) 24.06.2020 (с 21:00 до 22:30) ул. Л. Толстого - ул. Старо-Овсянниково - ул. Октябрьская - ул. Киреевская - Щекинское шоссе - пр. Ленина - ул. Советская - Красноармеский пр-т - ул. Путейская - Одоевское шоосе - ул. Тихмянова - 18- проезд (ул. Полюсная) - ул. Маршала Жукова - Одоевское шоссе - Балтийский пер. - Школьный проезд - пос. Михалково 40К Завод РТИ – д. Бежка 16.06.2020, 18.06.2020 (с 20:00 до 22:00) 21.06.2020 (с 10:00 до 13:00) ул. Оружейная - ул. Сурикова – ул. Макаренко – ул. Болдина – ул. Дм.Ульянова – ул. Демонстрации – ул. Советская –ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул. Калинина – ул. Шухова – ул. Кутузова– ул. Газовая – ул. П.Морозова – Епифанское шоссе –д. Бежка 24.06.2020 (с 08:00 до 13:00) ул. Оружейная - ул. Сурикова – ул. Макаренко – ул. Болдина – ул. Дм.Ульянова – ул. Демонстрации – ул. Советская – ул. Октябрьская – ул. Демидовская плотина - ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул. Калинина – ул. Шухова – ул. Кутузова– ул. Газовая – ул. П.Морозова – Епифанское шоссе –д. Бежка 24.06.2020 (с 21:00 до 22:30) ул. Оружейная - ул. Сурикова – ул. Макаренко – ул. Болдина – ул. Дм.Ульянова – ул. Демонстрации – ул. Советская – ул. Мосина 42 пос. Плеханово - Московский вокзал - пос. Плеханово 16.06.2020, 18.06.2020 (с 20:00 до 22:00) 21.06.2020 (с 10:00 до 13:00) ул. Заводская - ул. Пионерская - Алексинское шоссе - ул. Максима Горького - ул. Октябрьская - ул. Советская -Красноармейский пр-т - ул.Путейская - Красноармейский пр- т-ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. Максима Горького - Алексинское шоссе - ул. Пионерская - ул. Заводская 24.06.2020 (с 08:00 до 13:00) 24.06.2020 (с 21:00 до 22:30) Московский в-л - Красноармейский пр- т-ул. Советская – ул. Мосина 50 ул. Седова - ул. Новомосковская 16.06.2020, 18.06.2020 (с 20:00 до 22:00) 21.06.2020 (с 10:00 до 13:00) ул. Седова - ул .Макаренко - ул. Болдина - ул. Мира - пр-т Ленина - ул. Агеева – ул. Тимирязева, ул. Кауля - ул. Оборонная - ул. Староникитская - ул. Кауля - ул. Новомосковская 24.06.2020 (с 08:00 до 13:00) 24.06.2020 (с 21:00 до 22:30) ул. Седова - ул .Макаренко - ул. Болдина - ул.Мира - пр-т Ленина - ул. Советская - ул. Оборонная - ул. Староникитская - ул. Кауля - ул. Новомосковская 51 пос.Горельские Выселки- мкр. Левобережный 16.06.2020, 18.06.2020 (с 20:00 до 22:00) 21.06.2020 (с 10:00 до 13:00) ул. Ключевая - Московское шоссе - ул. Октябрьская - ул. Советская – Красноармейский пр.- ул. Фрунзе –ул. Первомайская – пр-т Ленина - ул. Циолковского - ул. Железняка - ул. Станиславского - Городской пер. - ул. Рязанская - мкр. Левобережный 24.06.2020 (с 08:00 до 13:00) 24.06.2020 (с 21:00 до 22:30) мкр. Левобережный- ул. Рязанская - Городской пер. - ул. Станиславского - ул. Железняка- ул. Циолковского - пр-т Ленина -ул. Советская –ул. Мосина 54 пос.Ивановские дачи - Московский вокзал – пос.Ивановские дачи 16.06.2020, 18.06.2020 (с 20:00 до 22:00) 21.06.2020 (с 10:00 до 13:00) ул. Трудовая - ул.Советская - ул. Шоссенйая - пр-т Ленина - ул. 9 Мая - ул. Макаренко - ул. Болдина - ул. Дм. Ульянова - Красноармейский пр-т - ул. Путейская - Красноармейский пр-т - ул. Дм. Ульянова - ул. Болдина- ул. Макаренко - ул. 9 Мая - пр-т Ленина - ул. Шоссенйая - ул. Советская - ул. Трудовая 24.06.2020 (с 08:00 до 13:00) 24.06.2020 (с 21:00 до 22:30) 55 пос.Ивановские дачи – 12 проезд (Мясново) 16.06.2020, 18.06.2020 (с 20:00 до 22:00) 21.06.2020 (с 10:00 до 13:00) ул. Шоссейная - Щекинское шоссе - пр-т Ленина - ул. Станиславского - ул. Николая Руднева - ул. Агеева - ул. Тимирязева - ул. Кауля - ул. Оборонная - ул. Советская - ул. Демонстрации - ул. Дмитрия Ульянова - Красноармейский пр-т - ул. Фрунзе - ул. Коминтерна - ул. Федора Смирнова - Павшинский мост - ул. Чмутова 24.06.2020 (с 21:00 до 22:30) 24.06.2020 (с 08:00 до 13:00) ул. Шоссейная - Щекинское шоссе - пр-т Ленина – ул.9 Мая- ул. Болдина - ул. Дмитрия Ульянова - Красноармейский пр-т - ул. Фрунзе - ул. Коминтерна - ул. Федора Смирнова - Павшинский мост - ул. Чмутова 58 Завод РТИ - пос.Октябрьский (18 проезд) 16.06.2020, 18.06.2020 (с 20:00 до 22:00) 21.06.2020 (с 10:00 до 13:00) ул. Оружейная - ул. Сурикова - ул. Макаренко - ул. Болдина - ул. Дмитрия Ульянова - ул. Первомайская – ул. Фрунзе – Красноармейский пр. - ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. Судейского - ул. Речная - Октябрьский 29-ый проезд - ул. Карпова 24.06.2020 (с 21:00 до 22:30) 24.06.2020 (с 21:00 до 22:30) ул. Оружейная - ул. Сурикова - ул. Макаренко - ул. Болдина - ул. Дмитрия Ульянова - ул. Первомайская - пр-т Ленина - ул. Советская - ул. Мосина 59 Алексинское шоссе - ул. Перекопская 16.06.2020, 18.06.2020 (с 20:00 до 22:00) 21.06.2020 (с 10:00 до 13:00) Алексинское шоссе -ул. Максима Горького - ул. Октябрьская - ул. Советская - ул. Оборонная - ул. Некрасова - ул. Перекопская. 24.06.2020 (с 08:00 до 13:00) Алексинское шоссе -ул. Максима Горького - ул. Октябрьская - ул. Советская – Красноармейский пр. ул. Дм.Ульянова – ул. Болдина –ул. Станиславского – ул. Н. Руднева – ул. Тимирязева- ул. Оборонная - ул. Некрасова - ул. Перекопская. 24.06.2020 (с 21:00 до 22:30) ул. Перекопская. - ул. Некрасова - ул. Оборонная - ул. Советская – ул. Мосина 61 Областной роддом – пос. Мясново (з-д Торгового оборудования) 16.06.2020, 18.06.2020 (с 20:00 до 22:00) 21.06.2020 (с 10:00 до 13:00) 2-й проезд Гастелло – ул. Фучика - пр. М. Расковой – ул. Вильямса – ул. Кутузова – ул. Кирова – ул. Ложевая (ул. К.Маркса) – ул. Пролетарская –ул. Советская – Красноармейский пр.- ул. Путейская – Одоевское шоссе – ул. М. Жукова 24.06.2020 (с 08:00 до 13:00) 2-й проезд Гастелло – ул. Фучика - пр. М. Расковой – ул. Вильямса – ул. Кутузова – ул. Кирова – ул. Ложевая (ул. К.Маркса) – ул. Пролетарская –ул. Демидовская плотина – ул. Октябрьская - ул. Советская – Красноармейский пр.- ул. Путейская – Одоевское шоссе – ул. М. Жукова 09.05.2019 (с 21:00 до 23:00) 2-й проезд Гастелло – ул. Фучика - пр. М. Расковой – ул. Вильямса – ул. Кутузова – ул. Кирова – ул. Ложевая – ул. Пролетарская 62 пос. Прилепы – ул. Ген. Маргелова - Детская обл. больница 16.06.2020, 18.06.2020 (с 20:00 до 22:00) 21.06.2020 (с 10:00 до 13:00) пос. Прилепы - д. Кишкино - пос. Фалдино- ул. Шоссейная-ул. Шахтерская-ул. Автомобилистов - ул. Скуратовская–пр. Ленина –ул. Ген. Маргелова- пр. Ленина – ул. Первомайская – ул. Фрунзе - Красноармейский пр-т -ул.Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов - ул.Гастелло - ул. Кутузова - ул. Вильямса 24.06.2020 (с 08:00 до 13:00) пос. Прилепы - д. Кишкино - пос. Фалдино- ул. Шоссейная-ул. Шахтерская-ул. Автомобилистов - ул. Скуратовская–пр. Ленина –ул. Ген. Маргелова- пр. Ленина – ул. Первомайская – ул. Фрунзе - Красноармейский пр-т - ул.Советская - ул. Октябрьская – Демидовская плотина -ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов - ул.Гастелло - ул. Кутузова - ул. Вильямса 24.06.2020 (с 21:00 до 22:30) пос. Прилепы - д. Кишкино - пос. Фалдино - ул. Шоссейная - ул. Шахтерская - ул. Автомобилистов - ул. Скуратовская - пр-т Ленина - ул. Генерала Маргелова - пр-т Ленина - ул. Советская – ул. Мосина 64 ул. Железнодорожная ул.Токарева – Детская обл. больница 16.06.2020, 18.06.2020 (с 20:00 до 22:00) 21.06.2020 (с 10:00 до 13:00) ул. Железнодорожная - ул. Токарева – ул. Октябрьская – Демидовская плотина –ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул. Металлургов - ул. Гастелло -ул. Кутузова– ул. Вильямса – ул. Майская – ул. Бондаренко – ул. Вильямса 24.06.2020 (с 08:00 до 13:00) 24.06.2020 (с 21:00 до 22:30) 65 ул. М.Гончары - ст. «Металлург» 16.06.2020, 18.06.2020 (с 20:00 до 22:00) 21.06.2020 (с 10:00 до 13:00) Малые Гончары - ул. Пузакова - ул. Октябрьская - ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов. 24.06.2020 (с 08:00 до 13:00) ул. М. Гончары - ул. Пузакова - ул. Октябрьская - ул. Демидовская плотина– ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов 24.06.2020 (с 21:00 до 22:30) 66 д. Федоровка (пос. Хомяково) - ОАО"Балтика" -мкр. Петровский 16.06.2020, 18.06.2020 (с 20:00 до 22:00) 21.06.2020 (с 10:00 до 13:00) с. Архангельское - Хомяковское шоссе - Московское шоссе - ул. Октябрьская - ул. Советская - Красноармейский пр-т - ул. Путейская - Одоевское шоссе – мкр. Петровский 24.06.2020 (с 08:00 до 13:00) 24.06.2020 (с 21:00 до 22:30) мкр. Петровский- Одоевское шоссе - ул. Путейская- Красноармейский пр-т - ул. Советская – ул. Мосина 70 Тула (Московский в-л) - Ильинка- д. Крутое 16.06.2020, 18.06.2020 (с 20:00 до 22:00) 21.06.2020 (с 10:00 до 13:00) ул. Путейская - Красноармейский пр-т - ул. Советская - ул. Оборонная - Новомосковское шоссе - а/д «Тула-Новомосковск» - ул. Центральная (д. Ильинка) - д. Крутое 24.06.2020 (с 21:00 до 22:30) 24.06.2020 (с 08:00 до 13:00) ул. Путейская - Красноармейский пр-т - ул. Дм.Ульянова – ул. Болдина – ул. Станиславского – Городской пер. – ул. Рязанская - Новомосковское шоссе - а/д «Тула-Новомосковск» - ул. Центральная (д. Ильинка) - д. Крутое

3. Троллейбусы

№

м-та Наименование маршрута Дата, время Схема движения 1 М. Гончары – ст. Южная 16.06.2020, 18.06.2020 (с 20:00 до 22:00) 21.06.2020 (с 10:00 до 13:00) М.Гончары – Красноармейский пр-т. – ул. Д.Ульянова – ул. Болдина – ст. Южная (в обоих направлениях) 24.06.2020 (с 08:00 до 13:00) 24.06.2020 (с 21:00 до 22:30) ст.Южная – пр.Ленина – Красноармейский пр-т – Московский в-л 2 ул. Курковая – ст. Южная 16.06.2020, 18.06.2020 (с 20:00 до 22:00) 21.06.2020 (с 10:00 до 13:00) ул. Луначарского – ул. Октябрьская – ул. Советская – Красноармейский проспект – ул. Д.Ульянова – ул. Болдина – ст. Южная (в обоих направлениях) 24.06.2020 (с 08:00 до 13:00) 24.06.2020 (с 21:00 до 22:30) ул. Луначарского – ул. Октябрьская – ул.М.Гончары 4 ст. Южная – пос. Горелки 16.06.2020, 18.06.2020 (с 20:00 до 22:00) 21.06.2020 (с 10:00 до 13:00) пр. Ленина - ул. 9 Мая - ул. Болдина - ул. Дм. Ульянова – Красноармейский пр.-ул. Советская - ул. Октябрьская - Московское шоссе 24.06.2020 (с 08:00 до 13:00) 24.06.2020 (с 21:00 до 22:30) ст.Южная – ул. 9 Мая – ул. Болдина – ул. Первомайская - пр.Ленина – Красноармейский пр-т – Московский в-л 5 Московский вокзал - ст. Южная 16.06.2020, 18.06.2020 (с 20:00 до 22:00) 21.06.2020 (с 10:00 до 13:00) ул. Путейская – Красноармейский проспект -

ул. Д. Ульянова – ул. Болдина - ул. 9 Мая – проспект Ленина 24.06.2020 (с 08:00 до 13:00) 24.06.2020 (с 21:00 до 22:30) 6 Московский вокзал - пос. Горелки 16.06.2020, 18.06.2020 (с 20:00 до 22:00) 21.06.2020 (с 10:00 до 13:00) ул. Путейская – Красноармейский проспект – ул. Советская – ул. Октябрьская – Московское шоссе 24.06.2020 (с 08:00 до 13:00) 24.06.2020 (с 21:00 до 22:30) 1 ед. - ул. Луначарского – ул. Октябрьская – Московское ш. 1 ед. - ст.Южная – пр.Ленина – Красноармейский пр-т – Московский в-л 7 ул. Курковая – Московский вокзал 16.06.2020, 18.06.2020 (с 20:00 до 22:00) 21.06.2020 (с 10:00 до 13:00) ул. Луначарского – ул. Октябрьская – ул. Советская – Красноармейский проспект –ул. Путейская 24.06.2020 (с 08:00 до 13:00) 24.06.2020 (с 21:00 до 22:30) ул. Луначарского – ул. Октябрьская – ул.М.Гончары 10 Московский в-л - Трамвайное депо - Областная больница 16.06.2020, 18.06.2020 (с 20:00 до 22:00) 21.06.2020 (с 10:00 до 13:00) ул. Путейская – Красноармейский пр-т – ул. Советская –ул. Пролетарская - ул. Ложевая- ул. Металлургов – ул. Гастелло – ул. Кутузова – ул. Вильямса 24.06.2020 (с 08:00 до 13:00) ул. Путейская – Красноармейский пр-т – ул. Советская – ул. Демидовская плотина - ул. Пролетарская - ул. Ложевая- ул. Металлургов – ул. Гастелло – ул. Кутузова – ул. Вильямса 11 Московский вокзал - пос. Скуратово (пос. Западный) 16.06.2020, 18.06.2020 (с 20:00 до 22:00) 21.06.2020 (с 10:00 до 13:00) ул. Путейская - Красноармейский пр. - ул. Д. Ульянова –ул. Болдина - ул. 9 Мая -пр-т Ленина – ул. Скуратовская – пос. Западный 24.06.2020 (с 08:00 до 13:00) 24.06.2020 (с 21:00 до 22:30) 12 пос. Косая гора – Московский вокзал 16.06.2020, 18.06.2020 (с 20:00 до 22:00) 21.06.2020 (с 10:00 до 13:00) ул. М. Горького - Щекинское шоссе – пр. Ленина - ул. 9 Мая - ул. Болдина - ул. Д. Ульянова - Красноармейский пр. - ул. Путейская 24.06.2020 (с 08:00 до 13:00) 24.06.2020 (с 21:00 до 22:30)

4. Трамваи