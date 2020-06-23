МЧС: на Тулу идут грозы и сильный ветер

Фото из архива Myslo.

МЧС разослало метеопредупреждение:

«По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 1−3 часа, с сохранением до конца суток 23 июня на территории Тульской области местами ожидается сильный дождь, местами гроза, усиление ветра при грозе порывы 12−17 м/с».

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности!

При грозе

Если вы находитесь в доме:

по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка;

во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;

отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.

Если вы находитесь на открытой местности:

не прячьтесь под высокие деревья (особенно отдельно стоящие);

при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею;

при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;

во время грозы нельзя купаться в водоемах;

во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде;

если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз;

если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного — «112».