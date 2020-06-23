МЧС: на Тулу идут грозы и сильный ветер
Порывы ветра могут достигать 17 м/с.
МЧС разослало метеопредупреждение:
«По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 1−3 часа, с сохранением до конца суток 23 июня на территории Тульской области местами ожидается сильный дождь, местами гроза, усиление ветра при грозе порывы 12−17 м/с».
Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности!
При грозе
Если вы находитесь в доме:
- по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка;
- во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;
- отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.
Если вы находитесь на открытой местности:
- не прячьтесь под высокие деревья (особенно отдельно стоящие);
- при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею;
- при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;
- во время грозы нельзя купаться в водоемах;
- во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде;
- если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз;
- если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.
Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного — «112».