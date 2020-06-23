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МЧС: на Тулу идут грозы и сильный ветер
Фото из архива Myslo.

МЧС: на Тулу идут грозы и сильный ветер

Порывы ветра могут достигать 17 м/с.

МЧС разослало метеопредупреждение:

«По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 1−3 часа, с сохранением до конца суток 23 июня на территории Тульской области местами ожидается сильный дождь, местами гроза, усиление ветра при грозе порывы 12−17 м/с».

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности!

При грозе

Если вы находитесь в доме:

  • по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка;
  • во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;
  • отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.

Если вы находитесь на открытой местности:

  • не прячьтесь под высокие деревья (особенно отдельно стоящие);
  • при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею;
  • при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;
  • во время грозы нельзя купаться в водоемах;
  • во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде;
  • если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз;
  • если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного — «112».

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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 08:14 0
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