ДТП с такси в Туле: один из автомобилей загорелся

Фото Оксаны Бокаревой и Маргариты Бородиной, сообщество ВК «ТулаЖесть».

Как сообщают очевидцы, в ночь на 23 июня на повороте на Косую Гору столкнулись такси Renault Duster и Nissan Teana. После удара Nissan загорелся. Прибывшие пожарные справились с огнем за несколько минут.

Очевидцы пишут, что в аварии серьезно пострадал водитель Nissan Teana, он госпитализирован, также пострадал пассажир Renault Duster.

Более точная информация о ДТП уточняется.

UPD: Уточнение по месту ДТП – авария случилась не на проспекте Ленина, а уже на Щекинском шоссе в районе поворота на Косую Гору.