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В Тульской области 47 пациентов с коронавирусом подключены к ИВЛ
Фото из архива MySlo

В Тульской области 47 пациентов с коронавирусом подключены к ИВЛ

Всего в больницах находятся 1826 человек. Свободны 460 коек.

На оперативном совещании в правительстве региона глава тульского минздрава Алексей Эрк сообщил, что больницах области находятся 1826 пациентов с коронавирусом, 47 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Свободно 460 коек. За минувшую неделю впервые с начала пандемии число выписанных пациентов превысило число госпитализированных. Все пациенты полностью обеспечены лекарствами, заключены контракты на новые поставки. Создан запас средств индивидуальной защиты для медиков. 

Алексей Дюмин напомнил о поручении президента Владимира Путина по сохранению «коронавирусных» выплат для медиков еще на два месяца. Министр дополнил, что за работу с COVID-19 тульским медикам уже выплачено более 500 млн рублей. Также 139 медработников получили страховые выплаты в связи с заражением коронавирусной инфекцией.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:00 0
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