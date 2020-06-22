В Тульском кремле открылась выставка «Солдаты Победы»

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Во время действия ограничений, введённых для профилактики коронавируса, ознакомиться с ней можно в формате видеоэкскурсии.

В музейно-выставочном комплексе Тульского кремля открылась выставка «Солдаты Победы», посвященная 75-летию Великой Победы. В церемонии открытия приняли участие зампред правительства Тульской области Ольга Гремякова и министр культуры региона Татьяна Рыбкина.

Выставка создана тульским историко-краеведческим и художественным музеем совместно с Тульским региональным отделением РВИО. Она рассказывает о наших земляках, прошедших дорогами войны от Москвы и Тулы с осени 1941 года до победного мая в поверженном Берлине.

В экспозиции представлены не только портреты героев, но и вооружение, снаряжение, обмундирование солдат и офицеров Красной Армии, редкие фотографии, документы и личные вещи солдат-победителей.

До полного снятия ограничений, введённых для противодействия распространению коронавирусной инфекции, выставка будет работать в онлайн-режиме на сайте музейного объединения.