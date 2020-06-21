Выплаты работающим с коронавирусом медикам продлят до осени

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Стимулирующие выплаты медикам, которые оказывают помощь больным коронавирусом, продлят и они будут учитываться при расчете отпускных. Об этом Президент Владимир Путин заявил в ходе встречи с медицинскими работниками, которая состоялась в режиме видеоконференции.

Владимир Путин обратил внимание, что все выплаты за особые условия труда полностью освобождены от налога на доходы физических лиц. То есть положенные деньги медработники должны получать в полном объеме, без налоговых удержаний — что называется, чистыми.

По мнению главы государства, только этого недостаточно. Наряду с налогами нужно решить и такой чувствительный вопрос, как отпускные. Тем более что свои планы на летний отдых многие медработники откладывают и переносят на более поздний срок.

«В этой связи считаю правильным поступить так, а именно: все дополнительные выплаты к зарплате должны быть в обязательном порядке учтены при расчете отпускных для медицинских работников, при этом независимо от того, когда в течение года специалист уйдет в отпуск», — сказал Владимир Путин.

Президент попросил Правительство и Минздрав страны держать вопросы выплат на постоянном контроле, чтобы не допустить никаких сбоев, даже технических.

Решение связано с дополнительной нагрузкой на региональные финансы, поэтому всем регионам окажут специальную поддержку на выплату этих денег.

«Благодаря усилиям всего общества, ответственности граждан и, конечно, вашей героической работе эпидемия начинает отступать. Но борьба с ней продолжается, вы сами это знаете лучше, чем я. Риски, нагрузки на медицинских работников в этой связи по-прежнему высоки. И полагаю необходимым еще два месяца, а именно июль и август, сохранить все федеральные выплаты и региональные надбавки для медицинских работников, которые продолжают работать с больными коронавирусом», — подчеркнул Президент.