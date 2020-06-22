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В Тульском экзотариуме поселились капские вараны и злые щитоспинки
Фото: пресс-служба Тульского экзотариума

В Тульском экзотариуме поселились капские вараны и злые щитоспинки

Ранее эти животные содержались в лабораториях и включены в экспозицию впервые.

В здании Тульского экзотариума, расположенном в Белоусовском парке появились новые жильцы. Пара капских варанов и две злые щитоспинки (они же лягушки Баджита) уже осваивают незнакомую территорию.

Лягушка Баджита

Ранее эти животные содержались в лабораториях зоопарка и экспонируются впервые. В вольере для варанов есть теплый и холодный угол, ветки деревьев и даже собственный бассейн. Щитоспинки делят водное пространство со шлемоносными василисками.

Кроме того, в экзотариуме произошло очередное пополнение – на свет появились каролинские анолисы, гекконы Кюля и Токи, глазчатые хальциды, шестилинейчатые долгохвостки и шлемоносные василиски.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 +3
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