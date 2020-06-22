Туляков приглашают присоединиться к приуроченным ко Дню Победы акциям

В день Парада Победы в Тульской области пройдут акции, в которых могут принять участие все желающие:

Акция «Звон Победы»

В 12.00 по всей России в честь защитников Отечества одновременно в течение одной минуты раздастся гудок всех транспортных средств. Жители нашего региона могут присоединиться к акции, дав звуковой сигнал на своем личном автомобиле.

Акция «Победный марш»

Во всех городах России прозвучит #ПОБЕДНЫЙМАРШ. С 12.00 до 18.00 по местному времени играют военные марши. В Тульской области знакомая всем музыка прозвучит в ЦПКиО им. П. П. Белоусова .

Флешмоб «Голубь мира»

Каждый может создать свою фигурку голубя как символ сегодняшней мирной жизни, выразив свою благодарность ветеранам, отстоявшим нашу Родину в трудные годы войны. Своего голубя можно сфотографировать и «отправить в полет» в интернет-пространство с пожеланием мира и хештегами #ГолубьМира #МирНаЗемле.