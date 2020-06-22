новости
новости
Регистрация
Туляков приглашают присоединиться к приуроченным ко Дню Победы акциям

Туляков приглашают присоединиться к приуроченным ко Дню Победы акциям

Запланированы «Звон Победы», «Победный марш» и флешмоб «Голубь мира».

В день Парада Победы в Тульской области пройдут акции, в которых могут принять участие все желающие:
 
Акция «Звон Победы»
 
В 12.00 по всей России в честь защитников Отечества одновременно в течение одной минуты раздастся гудок всех транспортных средств. Жители нашего региона могут присоединиться к акции, дав звуковой сигнал на своем личном автомобиле.
 
Акция «Победный марш»
 
Во всех городах России прозвучит #ПОБЕДНЫЙМАРШ. С 12.00 до 18.00 по местному времени играют военные марши. В Тульской области знакомая всем музыка прозвучит в ЦПКиО им. П. П. Белоусова.
 
Флешмоб «Голубь мира»
 
Каждый может создать свою фигурку голубя как символ сегодняшней мирной жизни, выразив свою благодарность ветеранам, отстоявшим нашу Родину в трудные годы войны. Своего голубя можно сфотографировать и «отправить в полет» в интернет-пространство с пожеланием мира и хештегами #ГолубьМира #МирНаЗемле.
 
Напомним, в связи с распространением коронавирусной инфекции Указом Президента РФ парад перенесли с 9 мая на 24 июня. Большой фоторепортаж с генеральной репетиции можно посмотреть ЗДЕСЬ.
 
 
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 09:44 −1
Другие статьи по темам
Событие
День Победыпраздник
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Новый российский онлайн-сервис сделал объективную оценку товаров возможной
Новый российский онлайн-сервис сделал объективную оценку товаров возможной
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.