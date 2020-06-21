Кинологи тульского УФСИН отмечают профессиональный праздник

Фото: УФСИН России по ТО. На снимке старший инструктор-кинолог Евгений Бурмистров, ИК-6 города Новомосковск

В этом году кинологической службе уголовно-исполнительной системы исполнилось 111 лет.

Кинологическая служба УИС Тульской области образована в 1994 году. Сейчас в учреждениях регионального УФСИН 12 кинологических подразделений, в каждом из них служат около десятка кинологических дуэтов. Ежедневно они выполняют задачи государственной важности, трудятся на благо общества и Родины.

Собак тренируют по трем «специальностям»: обнаружение запретных веществ и наркотиков, обнаружение взрывчатых веществ и общерозыскной профиль. В основном это животные из питомника. Но, бывает, что сотрудник приходит уже со своей собакой, которая перед службой в обязательном порядке проходит отбор на пригодность.

Основные породы - это немецкие овчарки, спаниели и лабрадоры. Преобладают овчарки, так как у них широкий профиль работы. Порода отлично зарекомендовала себя во всех ведомствах нашей страны.

Начальник племенного питомника ИК-5 г. Донской Кристина Герман.

Спаниели и лабрадоры - собаки для поиска наркотических средств и взрывчатых веществ, у них отличное обоняние, одно из лучших среди собак вообще.

«Предельный срок службы животного - восемь лет. Именно столько собака служит активно, а на девятом году ей либо продлевают срок через аттестацию, либо передают гражданам. Но, как правило, кинологи забирают таких собак к себе домой - расстаться с любимым питомцем очень сложно», - рассказали в региональном УФСИН.

В этом году 21 июня кинологическая служба уголовно-исполнительной системы (УИС) отмечает свое 111-летие. Первые в России питомник и школу дрессировщиков полицейских собак открыли в Санкт-Петербурге.

Кинолог-селекционер питомника ИК-5 г. Донской Марина Алова.