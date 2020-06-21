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Кинологи тульского УФСИН отмечают профессиональный праздник
Фото: УФСИН России по ТО. На снимке старший инструктор-кинолог Евгений Бурмистров, ИК-6 города Новомосковск

Кинологи тульского УФСИН отмечают профессиональный праздник

В этом году кинологической службе уголовно-исполнительной системы исполнилось 111 лет.

Кинологическая служба УИС Тульской области образована в 1994 году. Сейчас в учреждениях регионального УФСИН 12 кинологических подразделений, в каждом из них служат около десятка кинологических дуэтов. Ежедневно они выполняют задачи государственной важности, трудятся на благо общества и Родины. 
 
 
Собак тренируют по трем «специальностям»: обнаружение запретных веществ и наркотиков, обнаружение взрывчатых веществ и общерозыскной профиль. В основном это животные из питомника. Но, бывает, что сотрудник приходит уже со своей собакой, которая перед службой в обязательном порядке проходит отбор на пригодность. 
 
 
Основные породы - это немецкие овчарки, спаниели и лабрадоры. Преобладают овчарки, так как у них широкий профиль работы. Порода отлично зарекомендовала себя во всех ведомствах нашей страны.
 
Начальник племенного питомника ИК-5 г. Донской Кристина Герман.
Спаниели и лабрадоры - собаки для поиска наркотических средств и взрывчатых веществ, у них отличное обоняние, одно из лучших среди собак вообще.
 
«Предельный срок службы животного - восемь лет. Именно столько собака служит активно, а на девятом году ей либо продлевают срок через аттестацию, либо передают гражданам. Но, как правило, кинологи забирают таких собак к себе домой - расстаться с любимым питомцем очень сложно», - рассказали в региональном УФСИН.
 
В этом году 21 июня кинологическая служба уголовно-исполнительной системы (УИС) отмечает свое 111-летие. Первые в России питомник и школу дрессировщиков полицейских собак открыли в Санкт-Петербурге.
 
Кинолог-селекционер питомника ИК-5 г. Донской Марина Алова.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 22:04 +7
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