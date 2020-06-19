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В Тульской области обнаружена незаконная свалка опасных отходов
Фото ТРОО «Экологическая защита».

В Тульской области обнаружена незаконная свалка опасных отходов

Очередная свалка ртутных ламп найдена в лесополосе вблизи поселка 1-я Бибиковская Узловского района.

В Тульскую региональную общественную организацию  «Экологическая защита» поступила жалоба от жительницы Узловского района. Ее дочь, катаясь на велосипеде вблизи поселка 1-я Бибиковская (около Нового Узловского кладбища), наткнулась на незаконную свалку люминесцентных ламп. Эти лампы относятся к первому классу опасности. На место оперативно выехали председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Тульской области, председатель ТРОО «Экологическая защита» Вадим Баранов и представители администрации Узловского района.

«Очевидно, что опасные отходы сюда были привезены совсем недавно. Картонные коробки, в которые упакованы лампы, не подвергались воздействию дождей, а трава от колес автотранспорта примята. Сейчас администрация МО Узловского района в срочном порядке заключает договор со специализирующей организацией, которая займется вывозом и отправкой на утилизацию ртутьсодержащих ламп. Очень хотелось бы, чтобы правоохранительные органы уделяли больше внимания подобным природоохранным правонарушениям. Организации и лица, которые проявляют такую преступную безответственность по отношению к природе, должны быть наказаны, в том числе и финансово», — заявил Вадим Баранов.

Напомним, в конце марта заброшенный склад ртутных ламп был обнаружен в поселке 1-ая Россошинская Узловского района. По данному факту ведется административное расследование.

 

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