Тульская УК «Восход» задолжала за электричество более 1 млн рублей: возбуждено уголовное дело

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Ресурсоснабжающая организация обратилась в прокуратуру, материалы проверки легли на стол следователям.

Прокуратура Зареченского района провела проверку по обращению АО «ТНС энерго Тула». Энергетики пожаловались на действия управляющей компании «Восход», которая долгое время не оплачивала потреблённую электроэнергию.

При этом деньгами, полученными от жителей обслуживаемых домов, коммунальщики распоряжались по своему усмотрению. Сумма превысила 1 млн рублей.

Материалы прокурорской проверки были направлены следователям, которые возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем злоупотребления доверием в особо крупном размере». Расследование взято на контроль районной прокуратурой.