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Жителя Новомосковска будут судить за убийство родного брата в новогоднее утро
Изображение Niek Verlaan с сайта Pixabay

Жителя Новомосковска будут судить за убийство родного брата в новогоднее утро

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

В Новомосковске Тульской области закончили расследование уголовного дела в отношении 24-летнего местного жителя, которого обвиняют по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
 
По данным следствия, преступление было совершено 1 января 2020 года. В то утро фигурант был пьян и находился у себя в квартире на ул. Генерала Белова.
 
«В ходе ссоры с потерпевшим, который являлся его родным братом, имеющимся у него ножом, причинил последнему колото-резаную рану грудной клетки, от которой 39-летний мужчина скончался в больнице спустя непродолжительное время», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.
 
Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Санкция ч.1 ст. 105 УК РФ предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.
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Автор: Юлия Александрова
вчера, в 21:14 +1
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Тульская областьНовомосковск

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