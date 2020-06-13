Жителя Новомосковска будут судить за убийство родного брата в новогоднее утро

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В Новомосковске Тульской области закончили расследование уголовного дела в отношении 24-летнего местного жителя, которого обвиняют по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, преступление было совершено 1 января 2020 года. В то утро фигурант был пьян и находился у себя в квартире на ул. Генерала Белова.

«В ходе ссоры с потерпевшим, который являлся его родным братом, имеющимся у него ножом, причинил последнему колото-резаную рану грудной клетки, от которой 39-летний мужчина скончался в больнице спустя непродолжительное время», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Санкция ч.1 ст. 105 УК РФ предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.