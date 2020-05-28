В Тульской области будут награждать медалью «За самоотверженность и единство»

Согласно проекту закона медалью «За самоотверженность и единство» будут награждать граждан за самоотверженный труд, за активную гражданскую позицию, за достижения при исполнении долга и профессионализм, за личный вклад и оказание помощи в условиях, сопряженных с риском для жизни и здоровья при предупреждении, выявлении и ликвидации заболеваний, представляющих опасность для окружающих на территории Тульской области.

– Врачи, медсестры, работники социальных служб, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, волонтеры, а также неравнодушные граждане совместно заботятся о заболевших жителях нашего региона, одиноких стариках, малообеспеченных и многодетных семьях. Каждый день, находясь в зоне риска, они выполняют свой профессиональный, гражданский долг. Подвергая опасности свое здоровье и здоровье своих близких, они помогают делом и словом — поддерживают отчаявшихся, протягивают руку помощи, тем, кто в ней нуждается, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

До 1 июня будут разработаны меры поддержки награжденных новой медалью.