Алексей Крыгин о своем уходе с поста замглавы администрации Тулы: «Ничто не вечно»

Фото из архива Myslo.

Заместитель главы администрации города Тулы — начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству города Алексей Крыгин покинет свой пост. Об этом Myslo сообщил источник в «белом доме». В администрации города эту информацию не подтвердили и не опровергли.

А вот сам Алексей Сергеевич свою отставку подтвердил в телефонном разговоре с редактором Myslo. «Ничто не вечно под Луной, скажем так. Да, увольняюсь, по собственному желанию». О причинах ухода Крыгин распространяться не стал.