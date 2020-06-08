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В Туле истребляют борщевик Сосновского
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле истребляют борщевик Сосновского

На этой неделе работы будут вестись на территории Привокзального округа.

Сегодня, 8 июня, борщевик гасили в тульской деревне Балакирево. Площадь обработки составила более 6 га.

При благоприятных погодных условиях на этой неделе гербицидами обработают территории произрастания борщевика Сосновского в населенных пунктах Раздолки, Хопилово, Татьево и Хмелевое, Зайцево, а также территория вблизи СНТ «Нива».

Гашение борщевика производится специальным раствором, при этом не затрагиваются другие растения, растущие в непосредственной близости к территории проведения работ. Обработка проходит механизированным способом с помощью опрыскивателей. Используется рекомендуемый для сорняков гербицид, разрешенный к применению на территории РФ. Обработку проводят с момента отрастания побегов до начала цветения, это приводит к увяданию растения.

Напомним, борщевик Сосновского — травянистое растение, способное вызывать сильные ожоги. Чтобы предупредить возможную опасность, в территориальных округах проводятся мероприятия по информированию населения о правилах поведения при обнаружении борщевика, выявлению мест распространения этого опасного растения.

СПРАВКА MYSLO

Борщевик — мощное (до 3 м высотой) растение. Растение содержит фуранокумарины — вещества, которые при попадании на кожу вызывают фотохимический ожог. Что примечательно, в темноте ожог не получишь: только после контакта с растением в солнечный день на коже появляется ожог 1−3 степени.

Прикосновение к растению первое время не вызывает никаких неприятных ощущений.

Если контакт произошел в темное время суток и никакие меры не были приняты, то при облучении кожи на следующий день симптомы бывают такие же, как и при поражении днем!

Участки тела, на которые попал сок борщевика, начинают зудеть и краснеть. Кожа отекает, а через две недели начинает шелушиться. Волдыри могут появиться как через несколько часов, так и спустя несколько суток. Само по себе жжение не пройдет, а только усилится.

Если сок попал на кожу, примите меры:

  • Промокните сок платком или салфеткой, не размазывая, и тотчас закройте пораженное место от солнца несколькими слоями ткани (одеждой или повязкой).
  • Дома тщательно промойте место соприкосновения с ядом борщевика водой с мылом или спиртом.
  • Примите антигистаминный препарат (дозировка в зависимости от возраста).
  • Участки тела после контакта с соком или растением следует защищать от солнечного облучения двое суток.
  • При обширном ожоге срочно обратитесь к врачу.
 
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