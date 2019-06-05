«Зеленый патруль»: Тульская область попала в десятку самых грязных регионов страны
В новом рейтинге наш регион опустился еще на один пункт и замкнул десятку регионов с неблагополучной экологической ситуацией.
Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» совместно с Союзом «Национальный экологический корпус» обнародовала очередной «Национальный экологический рейтинг регионов РФ» по итогам весны 2019 года. Данный рейтинг рассчитывается и публикуется 4 раза в год с 2008 года.
По итогам прошедшей весны в «Национальном экологическом рейтинге регионов РФ» десятка лидеров выглядит следующим образом:
1. Тамбовская область; 2. Алтайский край; 3. Республика Алтай; 4. Белгородская область; 5. г. Москва; 6. Курская область; 7. Магаданская область; 8. Мурманская область; 9. Республика Коми; 10. Ульяновская область.
Замыкает список регионов по итогам весны 2019 г. следующая десятка регионов:
76. Тульская область; 77. Республика Саха (Якутия); 78. Забайкальский край; 79. Московская область; 80. Красноярский край; 81. Оренбургская область; 82. Нижегородская область; 83. Иркутская область; 84. Челябинская область; 85. Свердловская область.
По сравнению с прошлым рейтингом наш регион опустился еще на один пункт и замкнул десятку регионов с неблагополучной экологической ситуацией.
Полностью новый рейтинг можно посмотреть здесь.
Виктор Табачков, директор «Национального экологического корпуса»:
Виктор Табачков
– Хочется отметить, что в этот раз правила приема и обработки информации от регионов были изменены. Раньше некоторые регионы присылали огромные массивы информации об условно значимых экологических событиях, рассчитывая только за счёт них подняться в рейтинге. Таких мероприятий, как, например, проведение конференции или круглого стола, организация выставки детских рисунков или уборка местного двора.
Но при этом надо понимать, что экология региона зависит не только от таких мероприятий. Очень важно уделять внимание насущным экологическим проблемам: качеству воздуха, водных ресурсов, состоянию промышленной среды, рекультивации полигонов, ликвидации несанкционированных свалок, модернизации предприятий.
Роман Пукалов, директор природоохранных программ «Зеленого патруля»:
Роман Пукалов
— В нацпроекте «Экология» в качестве пилотных выбраны лишь 12 городов с наиболее загрязненным атмосферным воздухом. В реальности таких населенных пунктов в нашей стране многие десятки и сотни. Повышенное внимание общественности весной вызвало решение Евросоюза о запрете производства и использования пластиковой одноразовой посуды с 2021 года. «А почему мы так не можем?» — был самый часто задаваемый вопрос от представителей СМИ. Можем, и подобные инициативы уже появились