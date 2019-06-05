«Зеленый патруль»: Тульская область попала в десятку самых грязных регионов страны

– Хочется отметить, что в этот раз правила приема и обработки информации от регионов были изменены. Раньше некоторые регионы присылали огромные массивы информации об условно значимых экологических событиях, рассчитывая только за счёт них подняться в рейтинге. Таких мероприятий, как, например, проведение конференции или круглого стола, организация выставки детских рисунков или уборка местного двора.

Но при этом надо понимать, что экология региона зависит не только от таких мероприятий. Очень важно уделять внимание насущным экологическим проблемам: качеству воздуха, водных ресурсов, состоянию промышленной среды, рекультивации полигонов, ликвидации несанкционированных свалок, модернизации предприятий.