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В Туле прошла первая репетиция парада Победы
Фото министерства молодежной политики Тульской области.

В Туле прошла первая репетиция парада Победы

Она состоялась на аэродроме Клоково.

4 июня в Туле на аэродроме Клоково прошла первая репетиция парада Победы с юнармейцами Тульской области. Об этом сообщает министерство молодежной политики региона.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин объявил о проведении военных парадов к 75-летию Победы, которые состоятся по всей стране 24 июня. Этот день объявлен выходным.

По поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина все организационные мероприятия проводятся при строгом соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.

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