Фото министерства молодежной политики Тульской области.
В Туле прошла первая репетиция парада Победы
Она состоялась на аэродроме Клоково.
4 июня в Туле на аэродроме Клоково прошла первая репетиция парада Победы с юнармейцами Тульской области. Об этом сообщает министерство молодежной политики региона.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин объявил о проведении военных парадов к 75-летию Победы, которые состоятся по всей стране 24 июня. Этот день объявлен выходным.
По поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина все организационные мероприятия проводятся при строгом соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.
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