В Туле прошла первая репетиция парада Победы

Фото министерства молодежной политики Тульской области.

Она состоялась на аэродроме Клоково.

4 июня в Туле на аэродроме Клоково прошла первая репетиция парада Победы с юнармейцами Тульской области. Об этом сообщает министерство молодежной политики региона.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин объявил о проведении военных парадов к 75-летию Победы, которые состоятся по всей стране 24 июня. Этот день объявлен выходным.

По поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина все организационные мероприятия проводятся при строгом соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.