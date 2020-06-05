новости
новости
Регистрация
Полицейские проверяют, как туляки соблюдают «масочный» режим в магазинах и маршрутках
Фото и видео пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Полицейские проверяют, как туляки соблюдают «масочный» режим в магазинах и маршрутках

На нарушителей составляют протоколы. Сумму штрафа определит суд.

В Тульской области полиция проверяет, как жители соблюдают «масочный» режим. Согласно указу губернатора, маски нужно носить в местах общего пользования (в зданиях, строениях, сооружениях и иных объектах), на всех объектах розничной торговли, в медицинских организациях, общественном транспорте (включая такси), остановочных павильонах.

- Стражи порядка напоминают гражданам об ответственности в виде штрафа за несоблюдение установленных норм. Проверочные мероприятия проводятся не только в дневное, но и в вечернее время, — сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

На нарушителей составляют протоколы по ст. 20.6.1 КоАП «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации». Сумма штрафа — от 1000 до 30000 рублей.

Сюжет: Коронавирус
В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 5 июня
Жизнь Тулы и области
В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 5 июня
сегодня, в 11:28, 7 4996 0
В Тульской области скончались еще трое пациентов с COVID-19
Жизнь Тулы и области
В Тульской области скончались еще трое пациентов с COVID-19
сегодня, в 10:43, 7 3251 1
В Тульской области за сутки 105 новых случаев коронавируса
Жизнь Тулы и области
В Тульской области за сутки 105 новых случаев коронавируса
сегодня, в 10:33, 51 9440 2
В Тульской области федеральная спортбаза возобновит работу с 7 июня
Жизнь Тулы и области
В Тульской области федеральная спортбаза возобновит работу с 7 июня
сегодня, в 09:58, 9 954 2
Все новости сюжета
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:55 −3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
полициямасочный режимкоронавирус

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле прошла первая репетиция парада Победы
В Туле прошла первая репетиция парада Победы
«Ростелеком»: 80% российских компаний не соблюдают базовых требований к паролям
«Ростелеком»: 80% российских компаний не соблюдают базовых требований к паролям
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.