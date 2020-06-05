Полицейские проверяют, как туляки соблюдают «масочный» режим в магазинах и маршрутках

Фото и видео пресс-службы УМВД России по Тульской области.

В Тульской области полиция проверяет, как жители соблюдают «масочный» режим. Согласно указу губернатора, маски нужно носить в местах общего пользования (в зданиях, строениях, сооружениях и иных объектах), на всех объектах розничной торговли, в медицинских организациях, общественном транспорте (включая такси), остановочных павильонах.

- Стражи порядка напоминают гражданам об ответственности в виде штрафа за несоблюдение установленных норм. Проверочные мероприятия проводятся не только в дневное, но и в вечернее время, — сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

На нарушителей составляют протоколы по ст. 20.6.1 КоАП «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации». Сумма штрафа — от 1000 до 30000 рублей.