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С 1 июня в тульских ресторанах и кафе откроются веранды
Работать они смогут при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.
Алексей Дюмин внес дополнения в Указ № 41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области». Ряд ограничений будет снят с 1 июня.
В частности, туляки смогут посещать открытые веранды и летние кафе. В таких заведениях по-прежнему запрещено проведение массовых или досуговых мероприятий, а также курение кальянов.
Между столиками должна соблюдаться дистанция не менее полутора метров, меню должно быть одноразовым, а все поверхности после ухода каждого посетителя должны дезинфицироваться.
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