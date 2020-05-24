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В инфекционных госпиталях Тульской области работают студенты медвузов Рязани, Курска и Москвы
Фото минздрава Тульской области.

В инфекционных госпиталях Тульской области работают студенты медвузов Рязани, Курска и Москвы

За сутки работы они проводят в «красной зоне» три смены по 4 часа.

Ребята трудоустроены по срочным трудовым договорам медсестрами и санитарами в инфекционные госпитали областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом, Тульской областной и Щекинской районной больниц.

В медучреждениях, где лечат больных коронавирусом, работают 87 студентов областного медколледжа, Тульского госуниверситета, Рязанского и Курского государственных медуниверситетов, Первого Московского государственного медуниверситета имени И. М. Сеченова. Это студенты, обучающиеся по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Сестринское дело». Они трудятся санитарами, медсестрами, врачами-стажерами.

- Сегодня в регионе на счету каждый медработник, как врачи, так и средний, младший медперсонал. Я благодарен студентам, которые приняли непростое решение, — работать в стационарах с больными коронавирусом. Они находятся в эпицентре опасной инфекции и трудятся наравне с опытными врачами, — цитирует министра здравоохранения Алексея Эрка пресс-служба областного минздрава.

Министр отметил, что студенты прошли курсы по медпомощи, диагностике коронавирусной инфекции и хорошо подготовлены. За сутки работы они проводят в «красной зоне» три смены по 4 часа. Медики обеспечены средствами индивидуальной защиты, а также проживанием в гостинице, трехразовым питанием во время работы и отдыха, трансфером до места работы.

Студенты, работающие в коронавирусных стационарах, трудоустроены по срочным трудовым договорам и занимают от 0,5 до 1,5 ставки. Заработная плата зависит от ставок, трудового стажа, фактически отработанного времени и составляет от 60 до 150 тысяч рублей в месяц. Всем студентам работа в госпиталях будет зачтена в качестве практической подготовки.

Сюжет: Коронавирус
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