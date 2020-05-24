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Телефонный мошенник заставил тульскую пенсионерку перевести ему 350 тысяч рублей

Телефонный мошенник заставил тульскую пенсионерку перевести ему 350 тысяч рублей

Мужчина придумал убедительную историю, а доверчивая бабушка не стала перепроверять информацию.

73-летняя жительница Советского района Тулы стала жертвой мошенника. Ей позвонил неизвестный и заявил, что ее родственнику грозит уголовная ответственность. Но он решит все проблемы, если срочно получит деньги. Женщина не стала проверять информацию, а сразу же перевела с банковской карты 350 тысяч рублей.

Позднее пенсионерка узнала, что ее родственник не нуждался в финансах, у него не возникало никаких проблемных ситуаций и от его имени никто не звонил. Поняв, что стала жертвой обмана, тулячка обратилась в полицию.

- Полицейские принимают меры для установления личности злоумышленника и еще раз просят граждан быть внимательными, незамедлительно сообщать о случаях обнаружения признаков мошенничества, а также связываться с родственниками, если от их имени неизвестные просят срочно переслать денежные средства, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

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вчера, в 18:15 +2
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