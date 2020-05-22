В Тульской области на трассе М-4 появятся новые автобусные остановки

Местным жителям больше не придется пересекать оживленную трассу, чтобы попасть в свой населенный пункт.

Новые комфортные остановки общественного транспорта появятся на М-4 «Дон» возле деревень Алексеевка (261 километр), Красный Холм (263 километр), Волово (266 километр) и Никитское (268 километр) в Воловском районе Тульской области.

Как сообщает пресс-служба «Автодора», их устанавливают рядом со съездами транспортных развязок так, чтобы местным жителям не нужно было пересекать оживленную трассу М-4.

Территорию возле остановок асфальтируют для комфортной высадки и посадки пассажиров. Все эти меры должны значительно повысить безопасность движения на данном участке дороги.

Новые современные павильоны, где предусмотрены скамейки, сделаны из высокопрочного материала с антивандальным покрытием. Работы планируют завершить в июле 2020 года.