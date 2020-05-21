В Туле продавец избил покупателя из-за случайно разбитой бутылки

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Тульская полиция проводит проверку по факту нападения продавца на покупателя. Инцидент произошел в одном из сетевых алкогольных магазинов.

Как сообщили в региональном Управлении Росгвардии, после сообщения о происшествии на место направили экипаж вневедомственной охраны. По прибытии они обнаружили возле торговой точки 37-летнего мужчину со следами побоев, вызвали ему скорую и задержали 22-летнего продавца.

Как выяснилось позднее, конфликт возник из-за случайно разбитой покупателем бутылки алкогольной продукции.

Впоследствии подозреваемого передали следственно-оперативной группе. По факту происшествия проводится проверка.