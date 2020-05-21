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В Туле продавец избил покупателя из-за случайно разбитой бутылки
Изображение с сайта Pixabay.

В Туле продавец избил покупателя из-за случайно разбитой бутылки

По факту происшествия проводится проверка.

Тульская полиция проводит проверку по факту нападения продавца на покупателя. Инцидент произошел в одном из сетевых алкогольных магазинов.
 
Как сообщили в региональном Управлении Росгвардии, после сообщения о происшествии на место направили экипаж вневедомственной охраны. По прибытии они обнаружили возле торговой точки 37-летнего мужчину со следами побоев, вызвали ему скорую и задержали 22-летнего продавца.
 
Как выяснилось позднее, конфликт возник из-за случайно разбитой покупателем бутылки алкогольной продукции.
 
Впоследствии подозреваемого передали следственно-оперативной группе. По факту происшествия проводится проверка.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:37 +7
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