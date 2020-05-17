Фото из архива Myslo.
В южной части Тулы снова ожидаются перебои с водой
20 мая с 8.00 специалисты будут проводить ремонтно-профилактические работы.
Как сообщается на сайте «Тулагорводоканала», 20 мая с 8.00 до 8.00 21 мая в южной части Тулы будут перебои с водой. Это связано с подготовкой Окского водозабора к работе в зимних условиях.
В связи с этим пониженное давление воды ожидается
- в южной части Советского, Центрального, Привокзального районов города южнее улицы Гоголевской,
- в квартале, ограниченном улицами: пр. Ленина — Станиславского — Рязанская — Калужское шоссе,
- в д. Гостеевка,
- на Новомосковском шоссе,
- в районе «Зеленстроя»,
- в поселках Рассвет, Иншинский, Хопилово,
- деревнях Китаевка, Верхнее и Нижнее Волохово.
Отключение водоснабжения запланировано в пос. Косая Гора, Менделеевском, Басово-Прудном, Старо-Басово, Скуратовских поселках.
По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
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