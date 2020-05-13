Тульская путешественница стала «карантинной» ведущей передачи «Орел и решка»

Фото со страницы Ольги Варегиной ВКонктакте.

«Всё возможно и мечты сбываются. Даже если это совершенно невозможно — стать ведущим «Орла и решки», например», — говорит тулячка Ольга Варегина. Про Олю мы писали неоднократно. Девушка побывала в кругосветном путешествии автостопом, во время которого посетила 34 страны.

Тульская путешественница оказалась среди ведущих «карантинного» выпуска «Орла и решки». Во время пандемии редакторы решили поменять формат передачи и предоставили слово обычным людям, которые сейчас оказались за границей.

– Я понимала, что задача стоит — снять такой материал, который чем-то зацепит редакторов программы. Я сделала ставку на то, что невольно стала такой необычной, мягко говоря, туристкой, которая побывала в Париже (даже пожила уже, можно сказать), но при этом не видела Эйфелеву башню — главный символ всей страны! Так и вышло, что именно это видео из многих взяли в выпуск, — рассказывает Оля.

Редакторов программы она взяла буквально штурмом.

– Отправляла одно и то же письмо с материалами каждый день, это был прям ритуал: просыпаюсь, умываюсь, завтракаю и включаю ноутбук, чтобы снова отправить одно и то же письмо. Также написала им во все соцсети и писала комментарии под каждым новым выпуском на Ютубе, пытаясь обратить на себя внимание, — вспоминает Оля.

О том, что ее видео оказалось в новом выпуске, тулячка узнала в соцсетях совершенно от незнакомых людей.

– Эмоции зашкаливали! Не верилось сначала, а потом — радость, счастье и эйфория, что мечта сбылась! — поделилась впечатлениями Ольга Варегина.

Посмотреть выпуск передачи можно здесь (репортаж тулячки из Парижа начинается с 24-й минуты):