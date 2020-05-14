Туляка будут судить за погибших в ДТП сына, жену и еще одну пассажирку авто

В Щекино Тульской области направлено в суд уголовное дело по факту ДТП, которое произошло вечером 7 февраля 2020 года. 36-летнего жителя Тулы обвиняют по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц, а также причинение тяжкого вреда здоровью двум лицам).

В ходе расследования установлено, что на 201-м км автодороги М-2 «Крым» водитель Toyota Corolla нарушил правила дорожного движения и совершил столкновение с двумя автомобилями

«В результате дорожно-транспортного происшествия трое пассажиров автомобиля нарушителя, включая малолетнего ребенка, погибли. Водителю и пассажиру одного из пострадавших автомобилей причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Напомним , нашему корреспонденту удалось пообщаться с очевидцем аварии, водителем Volkswagen Polo Анатолием Чуровым. По его словам, он ехал позади Kia Picanto, когда на малолитражку со встречной полосы внезапно вылетела Toyota Corolla. От удара ее развернуло, и она врезалась в металлическое барьерное ограждение. Автомобиль Анатолия задело по касательной.

Анатолий Чуров – Я остановился, выбежал из машины, чтобы помочь пострадавшим. Водитель Toyota пытался помочь своей жене, сидевшей на переднем сиденье, пытался сделать ей искусственное дыхание, бегал то к жене, то к сыну, который находился сзади…

По словам Анатолия, водитель и пассажир Kia Picanto сразу после ДТП чувствовали себя удовлетворительно, однако через некоторое время их состояние резко ухудшилось. Прибывшие на место медики приняли решение о госпитализации пострадавших.

При столкновении погибли жена виновника автоаварии, его пятилетний сын и еще одна пассажирка Toyota. Для извлечения тел пассажиров сотрудникам МЧС пришлось применять аварийный специнструмент.